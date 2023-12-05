Главный грех бухгалтера – Это...

Для начала никогда не называть цену сразу "в лоб" в начале диалога.



2. Никаких голосовых сообщений при продажах.



3. Узнайте в переписке или на созвоне детальнее проблему человека. Почему он вообще ищет бухгалтера? Ваши вопросы должны быть по делу и они должны показать ваш профессионализм. Если после получения вопросов потенциальный клиент уходит в игнор в 5 случаев из 10 - повод задуматься? а правильные вопросы задаете ему или нет?



4. Обозначьте решение проблемы человека. На этом этапе вы и создаете в его голове свою ценность как эксперта.



5. Назовите условия работы с вами. Рекомендую начать с консультации.



6. Отработайте возражения (дорого/я подумаю/не надо). Или напомните о себе, если человек пропал (это проще сделать, если вы изначально с ними созванивались, когда уточняли его ситуацию - в таком случае просто позвоните ему).



7. Проведите консультацию за деньги. Но здесь вопрос какие деньги ставить? Если вы уверены в своих навыках продаж - пишите полную стоимость. Если нет - думайте.



8. Возьмите у человека отзыв для публикации в соцсетях или на доске объявлений.



9. Сделайте предложение о долгосрочном сотрудничестве.