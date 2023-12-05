Главный грех бухгалтера – Это...

В чем здесь ключевая ошибка? Вы сразу обозначаете цену на свои услуги. И тут включается психология.
На одной чаше весов находится ценность работы именно с вами как бухгалтером, на другой 3 тысячи рублей. Пока потенциальный клиент не узнал вас лучше, пока не понял почему работать именно с вами надо, а не с кем-то другим, для него любая ваша цена будет дорогой или подозрительной.
Даже 500 рублей.
И он у вас не купит. По крайней мере сейчас. Возможно позже, когда уже заплатит другому бухгалтеру и не получит результат, он вернется к вам. Но это будет позже. А вам клиенты нужны сейчас.
Так как же делать? Я рекомендую следующие вещи запомнить:
Для начала никогда не называть цену сразу "в лоб" в начале диалога.
2. Никаких голосовых сообщений при продажах.
3. Узнайте в переписке или на созвоне детальнее проблему человека. Почему он вообще ищет бухгалтера? Ваши вопросы должны быть по делу и они должны показать ваш профессионализм. Если после получения вопросов потенциальный клиент уходит в игнор в 5 случаев из 10 - повод задуматься? а правильные вопросы задаете ему или нет?
4. Обозначьте решение проблемы человека. На этом этапе вы и создаете в его голове свою ценность как эксперта.
5. Назовите условия работы с вами. Рекомендую начать с консультации.
6. Отработайте возражения (дорого/я подумаю/не надо). Или напомните о себе, если человек пропал (это проще сделать, если вы изначально с ними созванивались, когда уточняли его ситуацию - в таком случае просто позвоните ему).
7. Проведите консультацию за деньги. Но здесь вопрос какие деньги ставить? Если вы уверены в своих навыках продаж - пишите полную стоимость. Если нет - думайте.
8. Возьмите у человека отзыв для публикации в соцсетях или на доске объявлений.
9. Сделайте предложение о долгосрочном сотрудничестве.
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