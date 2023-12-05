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Главный грех бухгалтера – Это...

Грех бухгалтера — когда он сам сразу называет цену на свои услуги ДО создания ценности в голове у покупателя. Посмотрите на скрины в переписках.
28
Главный грех бухгалтера – Это...
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

В чем здесь ключевая ошибка? Вы сразу обозначаете цену на свои услуги. И тут включается психология.

На одной чаше весов находится ценность работы именно с вами как бухгалтером, на другой 3 тысячи рублей. Пока потенциальный клиент не узнал вас лучше, пока не понял почему работать именно с вами надо, а не с кем-то другим, для него любая ваша цена будет дорогой или подозрительной.

Даже 500 рублей.

И он у вас не купит. По крайней мере сейчас. Возможно позже, когда уже заплатит другому бухгалтеру и не получит результат, он вернется к вам. Но это будет позже. А вам клиенты нужны сейчас.

Так как же делать? Я рекомендую следующие вещи запомнить:

  1. Для начала никогда не называть цену сразу "в лоб" в начале диалога.

    2. Никаких голосовых сообщений при продажах.

    3. Узнайте в переписке или на созвоне детальнее проблему человека. Почему он вообще ищет бухгалтера? Ваши вопросы должны быть по делу и они должны показать ваш профессионализм. Если после получения вопросов потенциальный клиент уходит в игнор в 5 случаев из 10 - повод задуматься? а правильные вопросы задаете ему или нет?

    4. Обозначьте решение проблемы человека. На этом этапе вы и создаете в его голове свою ценность как эксперта.

    5. Назовите условия работы с вами. Рекомендую начать с консультации.

    6. Отработайте возражения (дорого/я подумаю/не надо). Или напомните о себе, если человек пропал (это проще сделать, если вы изначально с ними созванивались, когда уточняли его ситуацию - в таком случае просто позвоните ему).

    7. Проведите консультацию за деньги. Но здесь вопрос какие деньги ставить? Если вы уверены в своих навыках продаж - пишите полную стоимость. Если нет - думайте.

    8. Возьмите у человека отзыв для публикации в соцсетях или на доске объявлений.

    9. Сделайте предложение о долгосрочном сотрудничестве.

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

28

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Главный грех бухгалтера – Это...

    Грех бухгалтера — когда он сам сразу называет цену на свои услуги ДО создания ценности в голове у покупателя. Посмотрите на скрины в переписках.

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