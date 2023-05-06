Крупный спор. Помогли поставщику взыскать 15 млн рублей со своего клиента

Жизнь в Сербии. Плюсы и минусы для релокации из России

Сербия — это прекрасная страна с богатой историей и культурой, находящаяся в самом сердце Балканского полуострова. Если вы думаете о релокации из России, то Сербия может быть отличным выбором. В этой статье я расскажу о плюсах и минусах жизни в Сербии, чтобы помочь вам принять решение.