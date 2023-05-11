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Новая услуга от ФНС: оценка деятельности предпринимателей
Марат Самитов
Марат Самитов
В этом видео я расскажу о новой услуге налоговой инспекции для ИП и организаций.
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