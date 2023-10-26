Как закрыть ИП или ООО в России, если находишься за границей. Ликвидация бизнеса

Как семье с двумя детьми не платить НДФЛ с продажи квартиры: обзор нюансов + разъяснения Минфина

В общем случае минимальный срок владения жильем для целей его продажи без НДФЛ – 5 лет. В ряде случаев – 3 года. Но семьи с 2 и более детьми могут продать свое жилье хоть сразу после покупки и НДФЛ не будет. Для этой льготы должны выполняться определенные условия.