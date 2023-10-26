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Как закрыть ИП или ООО в России, если находишься за границей. Ликвидация бизнеса
Марат Самитов
Марат Самитов
Форма 19 — документ воинского учёта. Его сдают организации по сотрудникам, которые попадают под бронь.
С января 2023 произошли кардинальные изменения в части начисления, удержания и перечисления налога с доходов, выплачиваемых в пользу физлиц. Поэтому при выполнении нестандартных выплат, например, при увольнении, бухгалтер может столкнуться с трудностями при заполнении 6-НДФЛ.
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Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.
Организации, в штате которых есть военнообязанные лица, призывники, а также те, кто попал под бронь, обязаны отчитываться по форме № 6. Наряду с формой № 18, этот документ является одним из основных по воинскому учету.
В общем случае минимальный срок владения жильем для целей его продажи без НДФЛ – 5 лет. В ряде случаев – 3 года. Но семьи с 2 и более детьми могут продать свое жилье хоть сразу после покупки и НДФЛ не будет. Для этой льготы должны выполняться определенные условия.
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто и зачем должен применять ПБУ 18/02.
Разбираемся, как безопасно уволить работника за прогул и какие нюансы нужно учесть.
Добрый день ! Ведем три ООО в одной базе 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.143.42). Технически возможно выгрузить данные только по одному ООО для загрузки в другую базу . За1С 8.3 фреш
Добрый день. ИП на патенте. Патент купили за 60 тыс. Фиксированные взносы за ИП оплатили заранее. То есть стоимость патента мы можем уменьшить на 45842р. Останется доплатить 14158р за патент. Как посДополнительные взносы на патенте
Все организации, независимо от формы собственности, обязаны вести воинский учет своих сотрудников и сдавать по ним отчетность в военкомат. Основным документом воинского учета организации является форма № 18.
Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.
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Работник может расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке когда угодно, заблаговременно предупредив об этом. Работодатель -- лишь в строго определенных случаях, прямо упомянутых в ТК и федеральных законах. Увольнение в одностороннем порядке по желанию работодателя недопустимо.
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