Чем занимаются бухгалтеры на новогодних праздниках?

Новогодние праздники - это время для отдыха и расслабления. Но как же проводят их бухгалтеры? Мы провели опрос Чем занимаетесь на новогодних праздниках? в нашей группе во Вконтакте «Клерк.Ру - весь для бухгалтера» и выяснили, чем же они занимаются в это время.

Скриншот из группы Клерк.ру в VK

Больше всего бухгалтеров (35,29%) признались, что даже не встают с кровати. Это понятно, ведь бухгалтерская работа требует много внимания и концентрации, поэтому после напряженного года хочется просто расслабиться и отдохнуть.

25% опрошенных смотрят сериалы. Это тоже отличный способ провести время, ведь в новогодние праздники появляется возможность посмотреть все те фильмы и сериалы, которые не успели посмотреть в течение года.

17% бухгалтеров уже работают. Это, конечно, немного странно, но, возможно, у них есть какие-то важные задачи, которые нужно завершить.

21% опрошенных признались, что скучают по работе. Это, наверное, говорит о том, что бухгалтерия - это их призвание, и они даже в отпуске не могут полностью отвлечься от нее.

Один человек ответил, что поехал на курорт. И один не переставал работать.

Конечно, это всего лишь небольшой опрос, и результаты могут не отражать реальность полностью. Чтобы результаты были объективнее, пожалуйста, пройдите опрос по ссылке: Чем занимаетесь на новогодних праздниках?

Желаю вам приятного отдыха и счастливых новогодних праздников!

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