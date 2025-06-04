ЦОК КПП УСН 03.06 Мобильный
Светлана Пастух

Подали уведомление в Роскомнадзор и ваши данные утекли... Как такое могло произойти?

Совпадение или чья-то база утекла? Кто шлет «поздравления» и откуда у них вообще такая информация.
Подали уведомление в Роскомнадзор и ваши данные утекли... Как такое могло произойти?

Вчера одна из подписчиц сообщества «Клерка» в ВКонтакте рассказала о занятной ситуации.

Бухгалтер компании подала обязательное уведомление об обработке персональных данных в Роскомнадзор и спустя считаные дни на корпоративную почту пришло рекламное письмо от сторонней организации с предложением платных услуг.

В письме «поздравляют» с регистрацией в качестве оператора персональных данных и напоминают о требованиях Федерального закона № 152-ФЗ.

Далее, предлагают провести аудит документации и приобрести комплект готовых документов для проверки Роскомнадзора. Стоимость — более 26 тысяч рублей, на минуточку.

Самое интересное, что на момент получения письма от сторонней компании бухгалтер еще даже не получила официального ответа от РКН. Компания только отправила уведомление, а «предложения помощи» уже поступают.

«Получается, сведения о подаче сразу где-то всплывают», — отмечает она.

Остается вопрос: откуда сторонняя организация получила информацию о том, что конкретная компания только что зарегистрировалась в качестве оператора?

Это случайная совпавшая рассылка ( хотя, вот текст письма) или информация из Роскомнадзора действительно утекает сразу после подачи?

Сталкивались ли вы с подобными рассылками после подачи уведомления?

Хочу понять насколько это массовое событие. И можно ли подать жалобу в Роскомнадзор на Роскомнадзор?

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Светлана Пастух

Светлана Пастух

2 подписчика 5 постов

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Комментарии

6
  • meleshenckovladimir

    И Роскомнадзор сам себя оштрафовал на 500 мильёнов и так каждый день утром, в обед и на ужин.

  • belkashatun
    Бухгалтер

    Да, нами был указан рабочий телефон. Теперь через день сначала звонит автомат с проверкой качества услуг связи, а через час нас истеричным голосом оповещают о скором отключении телефона, смене номера и предложением подписать какой то договор. Дальше я не слушаю, потому что не интересно

  • Вилен Гарбузов

    Ты теперь официально оператор персональных данных. Но, похоже, самыми персональными данными распоряжаешься не ты.

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