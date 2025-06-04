Подали уведомление в Роскомнадзор и ваши данные утекли... Как такое могло произойти?

Совпадение или чья-то база утекла? Кто шлет «поздравления» и откуда у них вообще такая информация.

Вчера одна из подписчиц сообщества «Клерка» в ВКонтакте рассказала о занятной ситуации.

Бухгалтер компании подала обязательное уведомление об обработке персональных данных в Роскомнадзор и спустя считаные дни на корпоративную почту пришло рекламное письмо от сторонней организации с предложением платных услуг.

В письме «поздравляют» с регистрацией в качестве оператора персональных данных и напоминают о требованиях Федерального закона № 152-ФЗ.

Далее, предлагают провести аудит документации и приобрести комплект готовых документов для проверки Роскомнадзора. Стоимость — более 26 тысяч рублей, на минуточку.

Самое интересное, что на момент получения письма от сторонней компании бухгалтер еще даже не получила официального ответа от РКН. Компания только отправила уведомление, а «предложения помощи» уже поступают.

«Получается, сведения о подаче сразу где-то всплывают», — отмечает она.

Остается вопрос: откуда сторонняя организация получила информацию о том, что конкретная компания только что зарегистрировалась в качестве оператора?

Это случайная совпавшая рассылка ( хотя, вот текст письма) или информация из Роскомнадзора действительно утекает сразу после подачи?

Сталкивались ли вы с подобными рассылками после подачи уведомления?

Хочу понять насколько это массовое событие. И можно ли подать жалобу в Роскомнадзор на Роскомнадзор?