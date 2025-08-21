ЦОК ОК ЭДО 21.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Новые правила маркировки и перевозки с 1 сентября →
Светлана Пастух
Обучение для бухгалтеров

Где быстро узнавать об изменениях в законах и отчетности — проверенный способ

Если вы бухгалтер или предприниматель, вы и так знаете — сегодня одна форма, завтра другая, послезавтра — штраф за то, что не знали про вчерашние изменения. Но есть способ сэкономить часы жизни. Рассказываю, как не утонуть в новых правилах и не сидеть сутками на форумах в поисках ответов.

Экспертная редакция готовит простые и понятные статьи про бухучет, кадры и налоги, а еще переводит на человеческий язык письма Минфина и ФНС в рубрике «Разборы».

Только то, что действительно важно, без воды и с примерами. Дает инструкции, что делать и как не попасть на штрафы. 

Вы читаете и сразу понимаете, что поменялось и как с этим работать. Это как держать под рукой помощника, который каждый день объясняет: «Смотри, вот тут поменялось, делаем так-то».

На этой неделе опубликовали новые разборы: 

Как пропускной режим может под суд подвести

Казалось бы, достаточно оснастить предприятие турникетами и электронными пропусками, и вопрос учета рабочего времени будет решен. Даже правильно установленная система контроля может привлечь внимание Роскомнадзора, Роструда или недовольных сотрудников.

Детально разбираем в материале Персональные данные на пропуск: как пропускной режим может под суд подвести, какие действия с системой контроля доступа абсолютно законны, а какие практики могут привести к серьезным последствиям.

Бухгалтерский учет выплат исполнителям: как не запутаться в проводках?

Работа с исполнителями требует особого внимания к бухгалтерским записям. Нужно правильно отразить не только сами выплаты по договору, но и все сопутствующие налоги и сборы. Многие бухгалтеры задаются вопросом: можно ли использовать зарплатные счета для расчетов с исполнителями?

Ответы в статье — Проводки по договорам ГПХ: памятка для бухгалтера

Приближается очередной срок сдачи уведомления по ЕНП

До 25.08.2025 надо сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ и взносы.

Собрали таблицу, какие коды периодов и КБК будут в августовском уведомлении, найдете в статье Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в августе 2025 года

С 1 ноября 2025 года нас ждет важное изменение в порядке электронного взаимодействия с ФНС

Отныне налоговая служба перестанет принимать обращения по ТКС через операторов ЭДО. Это не революция, но значительное обновление. 

Возникает вопрос: какие обращения перестанут приниматься, а что можно будет представлять как прежде?

Разбираемся в материале Какие обращения ФНС не примет с 1 ноября 2025 года

Но теперь самое главное!

Вы можете читать разборы в удобной подписке Клерк.Плюс

Клерк.Плюс — это не просто доступ к «Разборам». Это ваша личная бухгалтерская библиотека и помощник.

С подпиской вы получаете:

  • Новые «Разборы» каждый день — с пошаговыми алгоритмами, примерами и полезными ссылками.  И архив — доступ ко всем материалам, которые уже вышли, а это сотни полезных статей.

  • Возможность влиять на темы будущих публикаций. Мы учитываем ваши запросы. Вы можете заказать нашей редакции разбор любого закона или письма Минфина.

  • База записей вебинаров — все самые актуальные темы по бухучету, налогам, кадрам. С лучшими экспертами в бухгалтерии. Смотрите видео, когда удобно. Под каждым видео мы закрепили конспект вебинара с полезными материалами, которые можно скачивать. 

  • Мини-курсы — короткие видео особенно для тех, у кого вечный завал.  За 3 минуты мы рассказываем все самое актуальное и важное бухгалтеру.

  • Отключение рекламы — сайт становится чище и быстрее. Мы не можем отказаться от рекламы на сайте, но для вас это сделаем!

  • Ну и особый статус подписчика в вашем профиле на сайте  — мелочь, а приятно.

Поддержите Клерк.Плюс — мы сможем делать еще больше полезных материалов для бухгалтеров. Оформите подписку.

А теперь к вам вопрос: читаете ли вы «Разборы»? Насколько они вам помогают? Напишите в комментариях — это реально влияет на то, как нам действовать дальше.

Информации об авторе

Светлана Пастух

Светлана Пастух

2 подписчика6 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

1
  • Анна Михайлова

    Интересно, как в новых условиях изменится порядок учета и налогообложения выплат по договорам ГПХ, особенно с учетом последних изменений в законодательстве.

Главная Главбух PRO Премиум