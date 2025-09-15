Конференция v7748 12.09 Мобильные
Светлана Пастух
Обзоры для бухгалтера
БУХ.СОВЕТ + Премиум. Дайджест подписки Клерк.Премиум за неделю #2

В подписке Клерк.Премиум каждую неделю появляются новые вебинары для бухгалтеров, практические разборы и консультации экспертов. Мы собрали подборку свежих материалов: изменения 2025 года в налогах, учете и кадровой работе, советы по работе с маркетплейсами и ИИ для бухгалтера.

На прошлой неделе эксперты добавили новые материалы в подписку Клерк.Премиум. Собрали все в этой статье. Чтобы ничего не забыть и не потерять — добавляйте подборку в закладки, пусть всегда будет под рукой. 

БУХ.СОВЕТ 2026 — главная конференция «Клерка» 

Встречаемся 11–12 декабря! Мы запланировали IХ Всероссийскую Бухгалтерскую конференцию «Клерка».  Два дня с лучшими экспертами. Обсуждаем тренды и риски 2026 года: налоги, законодательство, ВЭД.

Почему стоит быть с нами — прямой диалог с практиками, советы для безопасной работы и новые инструменты для роста дохода.

Для подписчиков Клерк.Премиум участие в онлайн-трансляции бесплатно, а на офлайн-билет действует скидка 20%.

Смотрите новые вебинары в Клерк.Премиум. 

Запись и сертификат уже доступны в подписке. 

Не пропустите новые прямые эфиры на этой неделе. 

Добавьте событие в календарь или пользуйтесь нашим «Календарем бухгалтера» — все вебинары там уже есть, чтобы вы не пропустили мероприятия. 

Присоединяйтесь онлайн и задавайте вопросы эксперту прямо в эфире. Не получится присутствовать? Запись сразу появится в личном кабинете, смотрите в удобное время и скачивайте конспект. 

  • 16 сентября в 15:00 мск  ВЭД-2025 с Людмилой Ганичевой

Импорт, экспорт, налоги и таможня по новым правилам. Как работать с Китаем и другими странами без штрафов и проблем с валютным контролем.

Какие задачи уже можно доверить ИИ, как изменится профессия в 2025 году и какие навыки помогут увеличить доход прямо сейчас.

Новые разборы и миникурсы. 

Простые и понятные объяснения изменений в налоговом кодексе, отчетности, ЕНС, кадровой документации и других важных темах. В нашей базе уже более 1000 полезных материалов!  

Решенные вопросы экспертов и ИИ-помощника в Консультациях. 

Собрали самые актуальные вопросы пользователей:

А вы помните, что в подписке есть не только вебинары и экспертные материалы, но и консультации экспертов? Можно и свой вопрос задать, и подсмотреть, как коллеги решали похожие ситуации. Поиск по темам работает отлично — попробуйте!

Круглосуточный чат с ИИ

Нужен быстрый ответ ночью или в выходные? Воспользуйтесь встроенным ИИ-помощником — он круглосуточно отвечает на вопросы по бухучету, кадрам и документообороту. Работает прямо в платформе, никаких VPN. 

Наш ИИ знает не только бухгалтерию — спросите у него рецепт борща, и он подберет самый вкусный именно под ваш вкус.

Светлана Пастух

Светлана Пастух

5 подписчиков18 постов

  • Анастасия Кузнецова
    Предприниматель

    С нетерпением жду конференцию БУХ.СОВЕТ 2026 — отличная возможность обсудить с коллегами все нововведения и подготовиться к изменениям в следующем году.

