БУХ.СОВЕТ + Премиум. Дайджест подписки Клерк.Премиум за неделю #2

Опытный спикер Анна Тетерлева разобрала все ключевые изменения, которые ждут бухгалтеров этой осенью. От отчетности до кадрового учета — теперь у вас будет пошаговый план, как работать без ошибок.
Практичный разбор от Елены Шедис — все о работе с маркетплейсами в 2025 году. Как вести учет, что изменилось в налогообложении и как избежать блокировок от ФНС. Вебинар будет полезен всем, кто работает с Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркетом.
Вдохновляющий вебинар от Константина Соболевского: как бухгалтеру прокачать навыки и перейти в аналитику 1С. Узнаете, чем эта профессия отличается от привычного учета, и как реально увеличить доход в два раза.
Подробный разбор изменений в налогах от Веры Сокуренко. В центре внимания — НДС и налог на прибыль. Эксперт показывает типичные ошибки, которые допускают даже опытные бухгалтеры, и объясняет, как их избежать.
Очень актуальный вебинар Елены Ярушкиной о том, как искусственный интеллект меняет профессию бухгалтера. Вы узнаете, какие задачи уже можно делегировать ИИ, и какие новые навыки помогут вам выйти на аутсорс и зарабатывать больше.
16 сентября в 15:00 мск ВЭД-2025 с Людмилой Ганичевой
Импорт, экспорт, налоги и таможня по новым правилам. Как работать с Китаем и другими странами без штрафов и проблем с валютным контролем.
18 сентября в 1:00 мск Елена Ярушкина — Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше
Какие задачи уже можно доверить ИИ, как изменится профессия в 2025 году и какие навыки помогут увеличить доход прямо сейчас.
Новые разборы и миникурсы.
Простые и понятные объяснения изменений в налоговом кодексе, отчетности, ЕНС, кадровой документации и других важных темах. В нашей базе уже более 1000 полезных материалов!
Страховые взносы и МСП. Что делать, если организацию исключили из реестра МСП.
Разберем можно ли расторгнуть трудовой договор, если сотрудник в это время в командировке?
Взыскание ущерба с работника. Когда компания вправе потребовать компенсацию за испорченное оборудование.
Корректировочные счета-фактуры и НДС. Разберем типовые ошибки.
Как расторгнуть трудовой договор, если сотрудник в это время в командировке?
Невостребованная зарплата. Включать ли в доходы, и с какого момента?
Обзор изменений декларации по УСН за 2025 год и подсказки, что учесть заранее, чтобы не сдавать отчетность в последний момент.
Выписка из приказа об увольнении: когда без нее — жалоба. Разбираем, когда выписка обязательна, как ее составить и кому выдавать.
Как оформить отпуск правильно при смерти родственника сотрудника.
В каких случаях работнику положена доплата за совмещение, как ее оформить и что грозит работодателю, если этого не сделать.
Решение о смене объекта налогообложения по УСН надо оформить, как положено по нормам НК РФ.
Решенные вопросы экспертов и ИИ-помощника в Консультациях.
Собрали самые актуальные вопросы пользователей:
Какой затратный счет использовать в оптовой торговой компании: 20, 26 или 44?
Нужна ли справка от второго родителя о неполучении пособия при рождении ребенка, если он не работает?
ИП на УСН получает оплату от физлица на р/с — нужен ли кассовый чек?
Нужно ли сдавать сведения о застрахованном лице при увольнении по срочному договору, если сотрудника принимают снова?
Может ли технический заказчик вести бухгалтерский и налоговый учет застройщика?
С нетерпением жду конференцию БУХ.СОВЕТ 2026 — отличная возможность обсудить с коллегами все нововведения и подготовиться к изменениям в следующем году.