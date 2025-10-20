ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
Светлана Пастух

Учет доходов на УСН при оплате через онлайн-сервисы. Что почитать бухгалтеру на неделе: анонс материалов Клерк.Плюс 20 – 24 октября

Разбираемся, как учитывать доходы на УСН через онлайн-сервисы, что изменится по АУСН в 2026 году, когда грозит уголовная ответственность бухгалтеру и что делать, если директор внезапно… ушел из жизни. Добавьте пост в Избранное, чтобы ничего не пропустить!

В Клерк.Плюс собраны экспертные статьи, мини-курсы и конспекты вебинаров по изменениям в бухучете и налогах, с пошаговыми объяснениями и практическими примерами.

Вы не просто читаете про изменения, а понимаете, как применять их в работе.

Если у вас оформлен Клерк.Премиум, то все материалы Клерк.Плюс уже включены в подписку и вы можете их читать без ограничений. 

Что вас ждет на неделе с 20 по 24 октября в Клерк.Плюс: 

20 октября

  • Как учитывать доходы на УСН при оплате через онлайн-сервис
    Подробно о том, как отражать платежи, поступающие через агрегаторы и онлайн-кассы.

  • Как облагается матпомощь работникам от работодателя
    Разбираем, когда помощь не облагается налогами и как всё оформить правильно.

21 октября

  • Как проверить пенсионные накопления через портал «Госуслуги» — пошагово и без очередей.

  • АУСН: что изменится в 2026 году — коротко и по делу о будущем спецрежима.

22 октября

  • Работодатель меняет условия трудового договора: основания, сроки уведомления и права работника.

  • Когда бухгалтеру грозит уголовная ответственность: свежая судебная практика.

23 октября

  • Самозапрет на кредиты: как снять на «Госуслугах» и в МФЦ.

  • Руководитель организации умер: действуют ли выданные им доверенности и что делать сотрудникам.

24 октября

  • Смена генерального директора: что делать с ЭЦП и доступами.

  • Что изменится для НКО в 2026 году — основные новшества и риски.

Что такое Клерк.Плюс

Клерк.Плюс — это подписка на закрытую часть Клерка для бухгалтеров и предпринимателей. Это не просто доступ к базе, а целый набор инструментов для вашей работы:

  • Разборы — ежедневные материалы по новым законам, письмам и судебным делам. Коротко, по сути и с готовыми выводами.

  • Консультации — база из более чем 30 000 практических решений реальных бухгалтерских ситуаций с удобным поиском по темам.

  • Мини-курсы — короткие видеоуроки с текстовыми конспектами, чтобы быстро освоить новые темы.

  • Конспекты вебинаров — вся польза живого эфира в удобном формате для чтения и сохранения.

Если не нашли тему, которая вам нужна, можно заказать разбор напрямую главному редактору по этой ссылке.

Клерк.Плюс — самая доступная подписка. Но пользы в ней достаточно, чтобы не тратить часы на поиски и сомнения: готовые ответы экспертов, проверенные временем и практикой, всегда под рукой.

Оформить подписку

 

8 подписчиков38 постов

