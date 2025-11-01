Камеральная проверка завершена, но пришло требование: нужно ли отвечать? Новые разборы для бухгалтера в Клерк.Плюс

«Разборы» — это часть подписки Клерка. Здесь экспертная редакция ежедневно разбирает письма Минфина и ФНС, толкует законы и показывает, как применять их на практике.
Камералка закончилась, а требование прилетело — отвечать или игнорировать?
Если не ответить, можно получить штраф и доначисления расчетным методом. Разбор, кто прав и как защитить себя.
Потеряли вычет из-за контрагента?
Можно ли вернуть НДС, если право на вычет сорвал деловой партнер? Судебная практика, когда реально взыскать убытки и как помогают «налоговые оговорки» в договорах.
Электронные чеки: когда можно отправить клиенту и не нарваться на штраф
Бумажный и электронный чек равны, но выдавать их можно не всегда. В мини-курсе — правила, исключения и пошаговые примеры.
Работодатель оплатил лечение сотрудника: налоги, взносы и учет расходов
ДМС, компенсация чеков, прямые выплаты в клинику, как быть с учетом и налогами.
Жалоба на военкомат: когда и как ее подать
С 2026 года призыв станет круглогодичным. Рассказываем, как составить жалобу и куда ее направлять.
Кейтеринг в учете: обеды на выезде — тоже расходы
Компания заказывает питание для мероприятия на выезде. Можно ли включить такие расходы в налоговую базу? Да, но с нюансами — объясняем как.
Доход за 9 месяцев: готовим переход на УСН-2026
Поменять режим в середине года нельзя, поэтому все решает расчет дохода за девять месяцев. Покажем, как не ошибиться с цифрами и не потерять право на УСН.
У ИП два ИНН?
Можно ли предпринимателю иметь личный и рабочий ИНН? Разбираемся, какой номер считать действительным и где это проверить.
Суд изменил основание увольнения: исправляем трудовую правильно
Если суд постановил, что увольнение было незаконным, нужно внести новую запись в трудовую. Как оформить все без ошибок.
Болезнь во время отпуска: когда отдых продлевают, а когда нет
Расскажем, в каких случаях дни отдыха добавят, а когда придется возвращаться на работу по графику.
