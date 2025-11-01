ЦОК КПП ОБЩ 28.10 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС, УСН, ПСН и страховые взносы – 2026. Изменения в НК РФ →
Светлана Пастух
Обзоры для бухгалтера
Камеральная проверка завершена, но пришло требование: нужно ли отвечать? Новые разборы для бухгалтера в Клерк.Плюс

Камеральная проверка завершена, но пришло требование: нужно ли отвечать? Новые разборы для бухгалтера в Клерк.Плюс

Неделя получилась длинная — суды обсуждают, можно ли взыскать вычет НДС с контрагента, военкоматы снова в фокусе, а ФНС может прислать требования уже после проверки. Собрала 10 новых материалов для бухгалтеров в Клерк.Плюс.

«Разборы» — это часть подписки Клерка. Здесь экспертная редакция ежедневно разбирает письма Минфина и ФНС, толкует законы и показывает, как применять их на практике.

В подписке вы получите не только доступ к разборам законов, но и к мини-курсам, конспектам вебинаров и другим материалам, которые помогают бухгалтеру оставаться уверенным в каждом решении.

Готовы к полному доступу? Выберите тариф Клерка.

Камералка закончилась, а требование прилетело — отвечать или игнорировать?

Если не ответить, можно получить штраф и доначисления расчетным методом. Разбор, кто прав и как защитить себя.

Потеряли вычет из-за контрагента?

Можно ли вернуть НДС, если право на вычет сорвал деловой партнер? Судебная практика, когда реально взыскать убытки и как помогают «налоговые оговорки» в договорах.

Электронные чеки: когда можно отправить клиенту и не нарваться на штраф

Бумажный и электронный чек равны, но выдавать их можно не всегда. В мини-курсе — правила, исключения и пошаговые примеры.

Работодатель оплатил лечение сотрудника: налоги, взносы и учет расходов

ДМС, компенсация чеков, прямые выплаты в клинику, как быть с учетом и налогами.

Жалоба на военкомат: когда и как ее подать

С 2026 года призыв станет круглогодичным. Рассказываем, как составить жалобу и куда ее направлять.

Кейтеринг в учете: обеды на выезде — тоже расходы

Компания заказывает питание для мероприятия на выезде. Можно ли включить такие расходы в налоговую базу? Да, но с нюансами — объясняем как.

Доход за 9 месяцев: готовим переход на УСН-2026

Поменять режим в середине года нельзя, поэтому все решает расчет дохода за девять месяцев. Покажем, как не ошибиться с цифрами и не потерять право на УСН.

У ИП два ИНН?

Можно ли предпринимателю иметь личный и рабочий ИНН? Разбираемся, какой номер считать действительным и где это проверить.

Суд изменил основание увольнения: исправляем трудовую правильно

Если суд постановил, что увольнение было незаконным, нужно внести новую запись в трудовую. Как оформить все без ошибок.

Болезнь во время отпуска: когда отдых продлевают, а когда нет

Расскажем, в каких случаях дни отдыха добавят, а когда придется возвращаться на работу по графику.

Информации об авторе

Светлана Пастух

Светлана Пастух

8 подписчиков44 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы