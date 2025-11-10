ЦОК ОК 11.11 Общ Мобильная
🔴 Вебинар: Налоговая реформа - 2026 для бухгалтеров маркетплейсов: ключевые изменения →
Светлана Пастух
Клерк обновил обучение бухгалтеров: интерактивные задания, новые курсы по АУСН-2026 и маркетплейсам

Клерк обновил обучение бухгалтеров: интерактивные задания, новые курсы по АУСН-2026 и маркетплейсам

Новое в обучении: к видеолекциям добавили интерактивные тренажеры, новые курсы по АУСН-2026 и учету маркетплейсов, а также запустил серию вебинаров о ключевых изменениях в налогах.

Начну с самого важного обновления — теперь учиться на «Клерке» стало интересно. В курсах повышения квалификации появились интерактивные задания и тренажеры, можно не только смотреть лекции, а сразу проверять себя — проводить проводки, собирать баланс, вспоминать счет из плана счетов.

Тренажер из курса профпереподготовки Бухгалтер с нуля

Напомню, подписчиков Клерк.Премиум в личном кабинете ждет промокод на −20% на обучение на курсах повышения квалификации и профпереподготовки. Самое время открыть каталог курсов и выбрать нужное обучение.

А если еще нет подписки — самое время подключить Клерк.Премиум. 

Новый курс: АУСН-2026

АУСН — реальный инструмент налоговой оптимизации. Вы разберетесь, кому можно применять режим, какие есть ограничения, и как правильно учитывать доходы и расходы, даже если клиент торгует в валюте или через маркетплейс.

Внутри пошаговый чек-лист перехода, калькулятор налоговой нагрузки и план действий по подаче уведомлений в ИФНС.

Если вам нужно перевести компанию или ИП на новый спецрежим и не запутаться — этот курс станет рабочей инструкцией. Начать обучение. 

Новый курс: Бухгалтерия маркетплейсов 2025-2026

Маркетплейсы — самая живая и быстрорастущая сфера, где постоянно что-то меняется. На этом курсе вы научитесь работать с Wildberries, Ozon, Яндекс Маркетом и другими площадками, отражать все операции в 1С и анализировать показатели продаж.

Курс поможет не просто разобраться в комиссии и отчетах, а выстроить учет, который понятен собственнику и не вызывает вопросов у налоговой.

Программа обновлена на 1 ноября 2025 года. Перейти в программу. 

Ближайшие актуальные вебинары 

📎 11 ноября — Налоговая реформа-2026 для бухгалтеров маркетплейсов
Елена Шедис разберет, как новые ставки НДС и лимиты УСН повлияют на селлеров. Что делать с учетом доходов, как перестроить работу с платформами и избежать ошибок в отчетности.

📎 11 ноября — Кадры, воинский учет и персональные данные — 2025
Елена Пономарева проведет практическую консультацию: что изменилось в кадровом учете и как теперь хранить персональные данные. Подробно, без воды и с примерами.

📎 12 ноября — Штрафы и остановка бизнеса 2025-2026
Новые правила по ККТ, ОФД и маркировке. Как не нарваться на санкции и что поменять в работе с «Честным знаком».

📎 13 ноября — Что изменится в работе с самозанятыми в 2026 году
Как изменятся виды деятельности, какие риски и проверки ждут, и почему государство так активно развивает НПД. Все с примерами из практики.

📎 13 ноября — Бухгалтер на аутсорсе-2026
Ирина Гамова расскажет, как перестраивать договоры и стоимость услуг, чтобы соответствовать новым реалиям налоговой реформы.

📎 14 ноября — Денежные средства компании: ОДДС, умные таблицы, дашборд
Екатерина Ярушкина покажет, как составить ОДДС без скуки, чтобы видеть реальные деньги, прогнозировать разрывы и говорить с руководителем на одном языке. После вебинара вы точно посмотрите на свой Excel по-новому.

Записи прошедших вебинаров

  • НДС, УСН, ПСН и страховые взносы — 2026. Изменения в НК РФ

Людмила Ганичева показала, как пересчитать цены и переписать договоры до повышения НДС до 22%, чтобы не уйти в минус. Показала реальные кейсы и рассказала, кто всё-таки останется на пониженных страховых взносах после реформы.

  • Обязанности бухгалтеров-аутсорсеров по 115-ФЗ

Что нового в законе о противодействии легализации доходов и почему теперь бухгалтеры попадают под особое внимание банков и Росфинмониторинга. Узнайте, как организовать работу и не нарваться на блокировку счетов.

Разборы законов

Письма Минфина и ФНС за октябрь: новые разъяснения по налогам, вычетам и отчетности, которые стоит знать каждому бухгалтеру

Счет 15 «Заготовление и приобретение МЦ»: зачем он нужен, как с ним работают крупные компании и когда без него не обойтись

Когда можно отказаться от командировки: реальные случаи, законные основания и последствия для работника

Неиспользованный отпуск: когда дни отдыха действительно сгорают и как защитить свое право на отпускные

Персональные данные работников: сколько лет хранить документы, чтобы не нарушить закон и не получить штраф

Товарный знак в бухгалтерии: как оформить, поставить на баланс и провести как нематериальный актив

С заботой о вашей работе, команда Клерк.Премиум ❤️

Как упростить себе жизнь и избежать ошибок

Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.

Она закрывает сразу несколько задач:

  • Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.

  • ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.

  • Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.

  • Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.

  • Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.

  • Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.

С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:

И это не реклама!

Оформить подписку

Дата публикации: 10.11.2025, 15:46

Информации об авторе

Светлана Пастух

Светлана Пастух

8 подписчиков46 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы