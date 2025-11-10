Клерк обновил обучение бухгалтеров: интерактивные задания, новые курсы по АУСН-2026 и маркетплейсам

Начну с самого важного обновления — теперь учиться на «Клерке» стало интересно. В курсах повышения квалификации появились интерактивные задания и тренажеры, можно не только смотреть лекции, а сразу проверять себя — проводить проводки, собирать баланс, вспоминать счет из плана счетов.
Новый курс: АУСН-2026
АУСН — реальный инструмент налоговой оптимизации. Вы разберетесь, кому можно применять режим, какие есть ограничения, и как правильно учитывать доходы и расходы, даже если клиент торгует в валюте или через маркетплейс.
Внутри пошаговый чек-лист перехода, калькулятор налоговой нагрузки и план действий по подаче уведомлений в ИФНС.
Если вам нужно перевести компанию или ИП на новый спецрежим и не запутаться — этот курс станет рабочей инструкцией. Начать обучение.
Новый курс: Бухгалтерия маркетплейсов 2025-2026
Маркетплейсы — самая живая и быстрорастущая сфера, где постоянно что-то меняется. На этом курсе вы научитесь работать с Wildberries, Ozon, Яндекс Маркетом и другими площадками, отражать все операции в 1С и анализировать показатели продаж.
Курс поможет не просто разобраться в комиссии и отчетах, а выстроить учет, который понятен собственнику и не вызывает вопросов у налоговой.
Программа обновлена на 1 ноября 2025 года. Перейти в программу.
Ближайшие актуальные вебинары
📎 11 ноября — Налоговая реформа-2026 для бухгалтеров маркетплейсов
Елена Шедис разберет, как новые ставки НДС и лимиты УСН повлияют на селлеров. Что делать с учетом доходов, как перестроить работу с платформами и избежать ошибок в отчетности.
📎 11 ноября — Кадры, воинский учет и персональные данные — 2025
Елена Пономарева проведет практическую консультацию: что изменилось в кадровом учете и как теперь хранить персональные данные. Подробно, без воды и с примерами.
📎 12 ноября — Штрафы и остановка бизнеса 2025-2026
Новые правила по ККТ, ОФД и маркировке. Как не нарваться на санкции и что поменять в работе с «Честным знаком».
📎 13 ноября — Что изменится в работе с самозанятыми в 2026 году
Как изменятся виды деятельности, какие риски и проверки ждут, и почему государство так активно развивает НПД. Все с примерами из практики.
📎 13 ноября — Бухгалтер на аутсорсе-2026
Ирина Гамова расскажет, как перестраивать договоры и стоимость услуг, чтобы соответствовать новым реалиям налоговой реформы.
📎 14 ноября — Денежные средства компании: ОДДС, умные таблицы, дашборд
Екатерина Ярушкина покажет, как составить ОДДС без скуки, чтобы видеть реальные деньги, прогнозировать разрывы и говорить с руководителем на одном языке. После вебинара вы точно посмотрите на свой Excel по-новому.
Записи прошедших вебинаров
НДС, УСН, ПСН и страховые взносы — 2026. Изменения в НК РФ
Людмила Ганичева показала, как пересчитать цены и переписать договоры до повышения НДС до 22%, чтобы не уйти в минус. Показала реальные кейсы и рассказала, кто всё-таки останется на пониженных страховых взносах после реформы.
Обязанности бухгалтеров-аутсорсеров по 115-ФЗ
Что нового в законе о противодействии легализации доходов и почему теперь бухгалтеры попадают под особое внимание банков и Росфинмониторинга. Узнайте, как организовать работу и не нарваться на блокировку счетов.
Разборы законов
✔ Письма Минфина и ФНС за октябрь: новые разъяснения по налогам, вычетам и отчетности, которые стоит знать каждому бухгалтеру
✔ Счет 15 «Заготовление и приобретение МЦ»: зачем он нужен, как с ним работают крупные компании и когда без него не обойтись
✔ Когда можно отказаться от командировки: реальные случаи, законные основания и последствия для работника
✔ Неиспользованный отпуск: когда дни отдыха действительно сгорают и как защитить свое право на отпускные
✔ Персональные данные работников: сколько лет хранить документы, чтобы не нарушить закон и не получить штраф
✔ Товарный знак в бухгалтерии: как оформить, поставить на баланс и провести как нематериальный актив
