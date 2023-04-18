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Шкаф для телевизора. Ремонтируем офис «Клерка»

Ровные стены в нашем офисе - это редкость. Поэтому пришлось повесить телевизор на шкаф.
14
Шкаф для телевизора. Ремонтируем офис «Клерка»

15 апреля прошло, но нам еще не закончили ремонт ,-(

Из хороших новостей нам привезли шкаф-кладовку на который мы повесили телевизор для презентаций.

Шкаф очень глубокий - это целая кладовка

Напомню, что в этой комнате будем проводить наши митапы (вот тут весь дизайн-проект).

Сейчас это комната выглядит вот так:

На втором этаже столовая. Обратите внимание, уже закончили все черновые работы, положили ламинат, вешают розетки и выключатели, тюним.

Тут тоже положили ламинат

Панорама этого окна:

Тот самый «Царский» кирпич за 35 рублей штука уже в продакшене.

Покрасили откосы окон в синий цвет.

Металл, бетон, стекло, кирпич, два кондиционера.

Всякие детали

А это единственная комната, которую удалось отобрать у строителей. Тут располагается наш доцент Елена Ярушкина и части «Центра обучения Клерка»:

Очень, очень сильно ждем окончание работ.

Мнение «ToT» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?

14
ToT

ToT

Клерк

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Комментарии

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