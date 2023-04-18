Шкаф для телевизора. Ремонтируем офис «Клерка»

15 апреля прошло, но нам еще не закончили ремонт ,-(
Из хороших новостей нам привезли шкаф-кладовку на который мы повесили телевизор для презентаций.
Шкаф очень глубокий - это целая кладовка
Напомню, что в этой комнате будем проводить наши митапы (вот тут весь дизайн-проект).
Сейчас это комната выглядит вот так:
На втором этаже столовая. Обратите внимание, уже закончили все черновые работы, положили ламинат, вешают розетки и выключатели, тюним.
Тут тоже положили ламинат
Панорама этого окна:
Тот самый «Царский» кирпич за 35 рублей штука уже в продакшене.
Покрасили откосы окон в синий цвет.
Металл, бетон, стекло, кирпич, два кондиционера.
Всякие детали
А это единственная комната, которую удалось отобрать у строителей. Тут располагается наш доцент Елена Ярушкина и части «Центра обучения Клерка»:
Очень, очень сильно ждем окончание работ.
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