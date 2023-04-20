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Статистика главного форума для главных бухгалтеров на «Клерке»

Несмотря на медленное исчезновение форумов как формата общения, форум на Клерке неуклонно развивается и растет. Публикую статистику развития форума.
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Статистика главного форума для главных бухгалтеров на «Клерке»

На «Клерке» существует два форума, предназначенных для бухгалтеров. Один из них работает на старом движке, и, хотя он все еще активен, техническая поддержка его практически отсутствует, так как это невозможно

С 2018 года мы взяли современный форумный движок и постоянно его развиваем. Он находится вот тут:

Клерк.Сообщество

Сообщество профессиональных бухгалтеров

www.club.klerk.ru

Давайте посмотрим как развивается этот форум.

Статистика

Количество созданных тем в форуме за три последних года помесячно

Количество созданных сообщений в форуме за три последних года помесячно

Конечно же форум растет за счет созданных на основе форуме сервиса «Консультации». Тогда давайте посмотрим на время до первого ответа. Среднее время (в часах) до первого ответа на новые темы.

И количество решенных вопросов

К форуму, кстати, недавно присоединили ChatGPT, с ним можно пообщаться в разделе «Разговоры». Посмотрите на последние вопросы к искусственному интеллекту:

Освоение космоса

На данный момент нет точной даты для первого поселения человечества на другой планете. Но многие космические агентства и частные компании работают над этой проблемой, и есть множество идей, проектов и миссий, которые могут привести к освоению других планет. Некоторые популярные кандидаты для первых колоний - Марс, Луна, Венера.

www.club.klerk.ru

Помощь ребенку с домашкой от AlBot

Привет, @AIBot ! Ответь на вопрос: Вы собираетесь с классом, в котором учится обучающийся с интеллектуальными нарушениями на экскурсию в музей. Как можно обучающегося подготовить к походу в музей?

www.club.klerk.ru

Приказ на нормирование отрезных кругов

@AIBot, привет! Нужен образец приказ на нормирование абразивных кругов: отрезных, зачистных, лепестковых торцевых. Используй законодательство РФ и СССР. Прошу отвечать на русском языке.

www.club.klerk.ru

Обычно в посты про новый форум приходят обитатели старого форума и ругают меня.

Мнение «ToT» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?

11
ToT

ToT

Клерк

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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