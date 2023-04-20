Перезжаем в новый офис медиахолдинга «Клерк». 7 фоточек

Как выбраться из кризиса без долгов? Учимся у Генри Форда (спойлер: об этом не написано на официальном сайте Ford)

История Ford Motor Company состоит не только из невероятных успехов и событий, изменивших мир. Давайте вспомним о том, как компания справилась с миллионными долгами, миновала кассовый разрыв в 38 миллионов долларов и вышла из кризиса почти 100 лет назад.