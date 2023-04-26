Экспериментируем с поиском на Клерке. Нужна критика и помидоры

Добавили список рубрик в результаты поиска и дали рубрике самый высокий приоритет. И это самое главное и спорное решение. Нужна помощь в тестировании.

Что сделали

В результатах поиска теперь видна категория контента: статья, новость, блоговая запись, документ из кодексов и так далее.

Сегодня добавили в результаты поиска список тегов и список рубрик. Причем списку рубрик дали максимальный приоритет в результатах поиска (список рубрик - это старый добрый рубрикатор)

Учитывая объем бухгалтерского контента на Клерке, это почти готовая правовая система для бухгалтера.

Смотрите сами, как выглядят результаты поиска по запросу налог на прибыль:

Или, например, запрос: Обособленные подразделения, Компенсация за неиспользованный отпуск

Кажется, что рубрики перебивают основной контент и это неправильно, поэтому большая просьба потестировать и рассказать результаты.

Типы контента в поисковом индексе

Итак, основные категории контента это:

Статьи

Планы

В поиск добавится в ближайшее время поиск по :

Инструментам

Форуму

Следующая большая задача это расширенный поиск. Он уже в работе у программистов

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Очень сильно жду критику и ваше мнение!