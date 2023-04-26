Экспериментируем с поиском на Клерке. Нужна критика и помидоры

Что сделали
В результатах поиска теперь видна категория контента: статья, новость, блоговая запись, документ из кодексов и так далее.
Сегодня добавили в результаты поиска список тегов и список рубрик. Причем списку рубрик дали максимальный приоритет в результатах поиска (список рубрик - это старый добрый рубрикатор)
Учитывая объем бухгалтерского контента на Клерке, это почти готовая правовая система для бухгалтера.
Смотрите сами, как выглядят результаты поиска по запросу налог на прибыль:
Или, например, запрос: Обособленные подразделения, Компенсация за неиспользованный отпуск
Кажется, что рубрики перебивают основной контент и это неправильно, поэтому большая просьба потестировать и рассказать результаты.
Типы контента в поисковом индексе
Итак, основные категории контента это:
Статьи
новости,
статьи
блоги
Планы
В поиск добавится в ближайшее время поиск по :
Инструментам
Форуму
Следующая большая задача это расширенный поиск. Он уже в работе у программистов
Вам понравится )
Очень сильно жду критику и ваше мнение!
Комментарии21
Борис МальцевКлерк
Налейте критики. Пажаласта
Пётр Пустотачлен картеля
водка есть, водку пьёте?
помидорки могу кинуть. пару кустиков лишние.
в этом году психанула не на шутку -рано посеяла кукурузу на рассаду. к момента высадки в первой половине июня, наверное, будет чуть выше пояса это да...
Пётр Пустотачлен картеля
не то Вы сеете, не то! Конопля - царица полей!
ее теперь не надо сеять. достаточно купить в магазине землю для рассады..... 😂
Пётр Пустотачлен картеля
её просто достаточно купить. но - не в магазине
кукурузу не выращивают рассадным способом) Хрущева с тапком на вас нет!
выращивают. иначе не вырастет. просто не успеет :), только как мы ее на дачу потащим не поредставляю
это же адский труд😮то-ли дело в грядку насыпать и проредить...всё же сапоги должен чинить сапожник, а кукурузу растить фермер на полях
мы картошку в начале июня садим, какая кукуруза в грядки :)
alex
кукурузу мало кто садит на приусадебных.
на корм скотине обычно идет. любителя кукурузы еще найти надо.
надо было выпустить пар и где-нибудь покопаться. земля еще не оттаяла. оторвалась -на подоконнике все перекопала и заминировала.
так и будет :)
-если что, приезжайте к нам, на Колыму!
-нет, уж лучше вы к нам...
Борис МальцевКлерк
Нет, не помогли)))