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Экспериментируем с поиском на Клерке. Нужна критика и помидоры

Добавили список рубрик в результаты поиска и дали рубрике самый высокий приоритет. И это самое главное и спорное решение. Нужна помощь в тестировании.
210
Экспериментируем с поиском на Клерке. Нужна критика и помидоры

Что сделали

В результатах поиска теперь видна категория контента: статья, новость, блоговая запись, документ из кодексов и так далее.

Сегодня добавили в результаты поиска список тегов и список рубрик. Причем списку рубрик дали максимальный приоритет в результатах поиска (список рубрик - это старый добрый рубрикатор)

Учитывая объем бухгалтерского контента на Клерке, это почти готовая правовая система для бухгалтера.

Смотрите сами, как выглядят результаты поиска по запросу налог на прибыль:

Или, например, запрос: Обособленные подразделения, Компенсация за неиспользованный отпуск

Кажется, что рубрики перебивают основной контент и это неправильно, поэтому большая просьба потестировать и рассказать результаты.

Типы контента в поисковом индексе

Итак, основные категории контента это:

Статьи

  1. новости,

  2. статьи

  3. блоги

  4. документам

  5. бланкам

  6. кодексы

  7. список пользователей

  8. проверка контрагентов

  9. Образовательные продукты Клерка: курсы, вебинары,

  10. Мероприятия

  11. Список тегов

  12. Список рубрик

Планы

В поиск добавится в ближайшее время поиск по :

  • Инструментам

  • Форуму

Следующая большая задача это расширенный поиск. Он уже в работе у программистов

Вам понравится )

Очень сильно жду критику и ваше мнение!

Мнение «ToT» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?

210
ToT

ToT

Клерк

6367 подписчиков

Комментарии

21
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    26.04.23, 20:43

    Борис МальцевКлерк

    Налейте критики. Пажаласта

  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B Вчера в 06:37

    Пётр Пустотачлен картеля

    Налейте

    водка есть, водку пьёте?

  • Логотип Мирам
    Мирам Вчера в 10:52

    помидорки могу кинуть. пару кустиков лишние.

    в этом году психанула не на шутку -рано посеяла кукурузу на рассаду. к момента высадки в первой половине июня, наверное, будет чуть выше пояса это да...

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B Вчера в 10:56

      Пётр Пустотачлен картеля

      не то Вы сеете, не то! Конопля - царица полей!

      • Логотип Мирам
        Мирам Вчера в 11:05

        ее теперь не надо сеять. достаточно купить в магазине землю для рассады..... 😂

        • Логотип Zyklon B
          Zyklon B Вчера в 14:41

          Пётр Пустотачлен картеля

          её просто достаточно купить. но - не в магазине

    • Логотип проза жизни
      проза жизни Вчера в 10:58

      кукурузу не выращивают рассадным способом) Хрущева с тапком на вас нет!

      • Логотип Мирам
        Мирам Вчера в 11:08

        кукурузу не выращивают рассадным способом

        выращивают. иначе не вырастет. просто не успеет :), только как мы ее на дачу потащим не поредставляю

        • Логотип проза жизни
          проза жизни Вчера в 11:12

          это же адский труд😮то-ли дело в грядку насыпать и проредить...всё же сапоги должен чинить сапожник, а кукурузу растить фермер на полях

          • Логотип Мирам
            Мирам Вчера в 11:17

            мы картошку в начале июня садим, какая кукуруза в грядки :)

            • Логотип biyabem775
              biyabem775 Вчера в 15:31

              alex

              кукурузу мало кто садит на приусадебных.

              на корм скотине обычно идет. любителя кукурузы еще найти надо.

              • Логотип Мирам
                Мирам Вчера в 15:42

                кукурузу мало кто садит

                надо было выпустить пар и где-нибудь покопаться. земля еще не оттаяла. оторвалась -на подоконнике все перекопала и заминировала.

                на корм скотине обычно идет.

                так и будет :)

  • Логотип Мирам
    Мирам Вчера в 11:15

    -если что, приезжайте к нам, на Колыму!

    -нет, уж лучше вы к нам...

  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    Вчера в 14:12

    Борис МальцевКлерк

    Нет, не помогли))) 

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