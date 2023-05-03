Инструкция для тех, кто едет в Стамбул первый раз

Турецкие лиры, доллары и евро принимают практически везде. Хороший интернет практически везде.

При прилете первым делом нужно купить местную сим карту. Это дешево и удобно для интернета и Google Карт.

Турецкую симку можно купить в аэропорту Стамбула, но это дорого. Если у вас трансфер, то не стоит заморачиваться с этим в аэропорту. Купить сим-карту и обменять рубли или доллары на лиры, можно практически везде. На вывесках в обмениках нигде не видна информация про курс рублей, однако меняют.

Что посмотреть



Фото Бориса Мальцева / Клерк

Вообще-то информации про достопримечательности в Стамбуле навалом. Вот тут: ссылка и вот тут и вот тут

Из того, что мы сами пробовали:

1. Естественно, посмотреть старый центр

Собор Святой Софии Айя-София

Ипподром ...

Мечеть Султанахмет или Голубая мечеть ...

Египетский обелиск и Змеиная колонна ...

Цистерна Базилика ...

Дворец Топкапы … (рядом есть очень классный парк)

Мечеть Сулеймание

Это все в одном месте в шаговой доступности. Вот инфа

2. Проехаться на автобусе Hop On Hop Off. Это дневная экскурсия, выходить можно на любой остановке, гулять, потом ждать следующий автобус. В автобусе есть русский аудиогид. Прикольно послушать историю города. Билеты можно купить прям у водителя. Есть остановка в центре, возле Султанахмет. Вот тут инфа.

3. Прогуляться до улицы Истикляль.

Фото Бориса Мальцева / Клерк

Из центра можно пешком до площади Тахим и назад. Подробная информация

4. Обязательно сплавать на Принцевые острова. Билеты купить прям на пристани можно, самостоятельно. Можно погулять целый день. Обязательно там пообедать. Вкусная свежая рыба. Вот тут инструкция

5. Обязательно сходить повтыкать в Галатапорт.

Фото Бориса Мальцева / Клерк

Очень красиво, можно пешком из центра. В районе башни Галата. Информация

6. Грандбазар.

Фото Бориса Мальцева / Клерк

Ничего там покупать не нужно, но посмотреть интересно. Похоже на наши Вишняки в Краснодаре. Воу!) Информация

7. Экскурсия по Босфору на кораблике.

Дети

Дети обучаются в Германии, и мы собрались в Стамбуле, чтобы провести время вместе и пообщаться.