Интервью с Робертом Сабиряновым: Почему основатели банка Blanc ушли из проекта

История создания банка «Бланк», переживание кризиса февраля 2022 года и уход основателей из проекта.

История стартапа заслуживает внимания не только сама по себе, но и потому, что она связана с многими нашими клиентами из рейтинга компаний Клерка. Кроме того, этот период, о котором говорится в интервью, мы переживали совместно, что делает его особенно значимым для меня.

Как это я слушаю это интервью:

Наш клиент МКБ покупает банк Веста. Банк Веста – это наш клиент

Ребята-основатели вышли из Модульбанка, Модульбанк, конечно же, тоже есть в рейтинге Клерка и наш клиент.

Вместе с МКБ на базе банка Веста делают новый банк с неймингом: банк Бланк. Конечно же, со временем банк Бланк становится нашим клиентом.

Приятно )

Интервью очень классное, рекомендую всем послушать.