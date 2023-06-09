Как найти работу джуну программисту. И почему php-программисты вымирают в Краснодаре? А еще фоточки офиса Клерка

Например, зашел Валерий Горбачев Yii 3.0 development. Представляете? Разработчик Yii 3.0 живет в Краснодаре! Оказывается, пару лет назад его хантили в Клерк, но не смогли). Оказывается php-программисты вымирающий вид, однако у Краснодарских разработчиков, есть своя телега. Думаю, им реклама не помешает, подписывайтесь и учите php:
PHP Krasnodar
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На мероприятие "Профессиональный перезапуск: митап о смене профессии и переходе в ИТ", организованное командами JetRuby и Клерка, я опоздал. Потому что ехал из Ростова. Путь из Ростова в Краснодар занял два часа. И это мой личный рекорд.
Митап открыл фронт-разработчик Игорь из Клерка и рассказал свой путь из джуна в мидла в Клерке. Зажег
HR JetRuby рассказала, что нужно делать, чтобы
быть такой красивой найти работу начинающему программисту. На самом деле немного: немного знаний, смелости и красивое резюме на HH.ру
Тот самый Валерий Горбачев помучил HRa вопросами.
Михаил Бугаков Head Of Development JetRuby Agency рассказал как агенство JetRuby может помочь стать программистом.
Для джунов у JetRuby есть Академия. Вот ссылка:
Академия Ruby on Rails
Бесплатный курс Ruby on Rails в компании Jetruby, с возможностью трудоустройства лучших учеников на курсе.
Учитесь и работайте.
Подключился к камерам:
Кофе-брейк
Выступили программисты из JetRuby и рассказали свой опыт
Вдохновляющая речь CTO Клерка что такое Клерк.ру, что мы делаем и каких программистов мы ищем. Василий, ты очень крутой!
Это я в любимой черной майке.
Митап, думаю, оказался весьма полезным для всех, кто активно изучает сферу ИТ и проходит обучение, мечтает устроиться на свою первую работу в этой сфере, а также для выпускников ИТ-специальностей и тех, кто планирует сменить профессию и перейти в ИТ.
Вот слайд с контактом HR Клерка. Мы ищем и мидлов и джунов и фронтов и беков. Если это ты, стучись будем рады.
Да, кстати, сегодня наши программисты из продуктовой команды номер два запилили новый раздел “Мероприятия”:
Мероприятия
Семинары для бухгалтеров, семинары для предпринимателей, бухгалтерские курсы, курс 1с, повышение квалификации для бухгалтера
Мы очень долго ждали этот релиз!
Комментарии4
Спасибо, отлично посидели )
Борис МальцевКлерк
Надо Валерия Горбачева попросить выступить с лекцией)
Смотри какие интересные истории: https://www.youtube.com/watch?v=EEdarZzEAa0&t=276s
Да, такой разбор биллинга Клерка был бы бесценен
alex
по верхушкам. интересна тематика бесплатных движков форумов и парсинг с клерка новостей на питоне.