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  • Как найти работу джуну программисту. И почему php-программисты вымирают в Краснодаре? А еще фоточки офиса Клерка
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Как найти работу джуну программисту. И почему php-программисты вымирают в Краснодаре? А еще фоточки офиса Клерка

В пятницу вечером около 40 смелых и красивых людей, пришли в офис Клерка, чтобы узнать как стать веб-программистом. Среди гостей неожиданно оказались и гуру краснодарской php-тусовки.
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Как найти работу джуну программисту. И почему php-программисты вымирают в Краснодаре? А еще фоточки офиса Клерка
Фото Бориса Мальцева / Клерк

Например, зашел Валерий Горбачев Yii 3.0 development. Представляете? Разработчик Yii 3.0 живет в Краснодаре! Оказывается, пару лет назад его хантили в Клерк, но не смогли). Оказывается php-программисты вымирающий вид, однако у Краснодарских разработчиков, есть своя телега. Думаю, им реклама не помешает, подписывайтесь и учите php:

PHP Krasnodar

Запрещена публикация вакансий и противозаконных высказываний. Анонсы согласуются с администраторами группы! Вакансии и резюме: t.me/krddevcareer

www.t.me

На мероприятие "Профессиональный перезапуск: митап о смене профессии и переходе в ИТ", организованное командами JetRuby и Клерка, я опоздал. Потому что ехал из Ростова. Путь из Ростова в Краснодар занял два часа. И это мой личный рекорд.

Митап открыл фронт-разработчик Игорь из Клерка и рассказал свой путь из джуна в мидла в Клерке. Зажег

HR JetRuby рассказала, что нужно делать, чтобы быть такой красивой найти работу начинающему программисту. На самом деле немного: немного знаний, смелости и красивое резюме на HH.ру

Тот самый Валерий Горбачев помучил HRa вопросами.

Михаил Бугаков Head Of Development JetRuby Agency рассказал как агенство JetRuby может помочь стать программистом.

Для джунов у JetRuby есть Академия. Вот ссылка:

Академия Ruby on Rails

Бесплатный курс Ruby on Rails в компании Jetruby, с возможностью трудоустройства лучших учеников на курсе.

www.jetruby.ru

Учитесь и работайте.

Подключился к камерам:

Кофе-брейк

Выступили программисты из JetRuby и рассказали свой опыт

Вдохновляющая речь CTO Клерка что такое Клерк.ру, что мы делаем и каких программистов мы ищем. Василий, ты очень крутой!

Это я в любимой черной майке.

Митап, думаю, оказался весьма полезным для всех, кто активно изучает сферу ИТ и проходит обучение, мечтает устроиться на свою первую работу в этой сфере, а также для выпускников ИТ-специальностей и тех, кто планирует сменить профессию и перейти в ИТ.

Вот слайд с контактом HR Клерка. Мы ищем и мидлов и джунов и фронтов и беков. Если это ты, стучись будем рады.

Да, кстати, сегодня наши программисты из продуктовой команды номер два запилили новый раздел “Мероприятия”:

Мероприятия

Семинары для бухгалтеров, семинары для предпринимателей, бухгалтерские курсы, курс 1с, повышение квалификации для бухгалтера

www.klerk.ru

Мы очень долго ждали этот релиз!

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Клерк

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Комментарии

4
  • Логотип itklerk
    itklerk
    1 час назад

    Спасибо, отлично посидели )

    • Логотип ToT
      ToT
      Сотрудник
      1 час назад

      Борис МальцевКлерк

      Надо Валерия Горбачева попросить выступить с лекцией)

      Смотри какие интересные истории: https://www.youtube.com/watch?v=EEdarZzEAa0&t=276s 

      • Логотип itklerk
        itklerk
        1 час назад

        Да, такой разбор биллинга Клерка был бы бесценен

  • Логотип biyabem775
    biyabem775 23 минуты назад

    alex

    по верхушкам.  интересна тематика бесплатных движков форумов и парсинг  с клерка новостей  на питоне.

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Логотип ToT
ToT

Как найти работу джуну программисту. И почему php-программисты вымирают в Краснодаре? А еще фоточки офиса Клерка

В пятницу вечером около 40 смелых и красивых людей, пришли в офис Клерка, чтобы узнать как стать веб-программистом. Среди гостей неожиданно оказались и гуру краснодарской php-тусовки.

Как найти работу джуну программисту. И почему php-программисты вымирают в Краснодаре? А еще фоточки офиса Клерка
4
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