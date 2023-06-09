Куда пойти бухгалтеру этим летом. Новый раздел «Мероприятия» на «Клерке»

Раздел Мероприятия один самых старых сервисов «Клерка». В нем наши партнеры размещают анонсы своих вебинаров, семинаров, курсов. Очень долго не доходили руки до него и вот дошли.

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Сейчас в разделе опубликовано 65 мероприятий для бухгалтеров от лидеров рынка.

Раздел перенесли на новый стек, изменили дизайн, улучшили фильтры. И самое главное изменили логику работы.

Теперь все пользователи Клерка могут заводить себе бизнес-аккаунт и размещать мероприятие без участия менеджера.



При клике на «Добавить мероприятие» пользователь заводит бизнес-аккаунт и переходит в личный кабинет для заполнения формы мероприятия и оплаты. Если бизнес-аккаунт уже есть, то сразу открывается форма добавления мероприятия.