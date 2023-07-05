ТОП самых популярных и востребованных вебинаров по налогам и бухучету на «Клерке». Всего за 399 рублей

Каждый день на «Клерке» проходят вебинары на самые разнообразные темы. Конечно же, наиболее актуальные и значимые из них касаются бухгалтерии и налогов. В этих вебинарах участвуют самые опытные эксперты в данной области.
Например, 7 июля состоится очень актуальный вебинар «Сальдо ЕНС: как формируется и как оспорить, чтобы оно стало верным». Налоговые адвокаты на вебинаре расскажут, что делать с проблемой некорректного отображения сальдо на ЕНС, с которой столкнулись многие налогоплательщики. Обязательно приходите, не пропустите!
Я собрал в этом посте наиболее популярные записи вебинаров в этом году (цифры указывают количество людей, которые просмотрели эти вебинары). Доступ к этим вебинарам вы можете приобрести в нашем каталоге записей вебинаров всего за 399 рублей. Цены со вчерашнего дня сделали минимальными.
Если вам нужен доступ ко всей базе, обращайтесь в личке или в комментариях или на почту: tot@klerk.ru — сделаем вам персональный тариф.
Июнь
Май
Страховые взносы-2023: новые правила уплаты и отчетности 737
Срочные изменения в ЕНП: очередность списания с ЕНС, реквизиты и НДФЛ 1022
Апрель
Март
Инструкция для арендатора по ФСБУ 25/2018 простым языком 1092
Февраль
Годовая отчетность: изменения, рекомендации аудиторов, ФСБУ. Помощь Сообщества профбухов 1277
Как работать с онлайн-кассами и ОФД в 2023 году. Ошибки в чеках, выгрузка и сверка данных, маркировка, полезные сервисы, законопроекты 1104
Январь
Единый налоговый счет 2023: как платить, заполнять платежки и что с уведомлениями - 1571
Изменения в трудовом законодательстве 2023: новый соцфонд, персданные, воинский учет, пособия 1217
Все новое в 2023: ЕНП, Социальный фонд и другие новости налогового законодательства 1359
Персональные данные: сколько согласий нужно иметь, чтобы не получить штраф 1003
Главные вопросы бухгалтеров начала 2023: ЕНП, Соцфонд. Как помогает Клерк.Премиум 1458
Сальдо ЕНС
Кстати, главный бухгалтер отчиталась про сальдо ФНС:
Сегодня смогла войти в Личные кабинеты налогоплательщика на сайте ФНС, сделала запросы по налогам, предварительно ознакомилась с инфой, которая там уже есть. Могу прислать скрины экрана, пока ответов нет.
Вот скрины:
Положительного сальдо Вам, уважаемые коллеги!
Комментарии1
Борис МальцевКлерк
Нас побьют конкуренты за такие цены на вебинары ))