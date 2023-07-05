ТОП самых популярных и востребованных вебинаров по налогам и бухучету на «Клерке». Всего за 399 рублей

Я собрал в этом посте наиболее популярные записи вебинаров в этом году. А еще показываю положительное сальдо ЕНС.

Каждый день на «Клерке» проходят вебинары на самые разнообразные темы. Конечно же, наиболее актуальные и значимые из них касаются бухгалтерии и налогов. В этих вебинарах участвуют самые опытные эксперты в данной области.

Например, 7 июля состоится очень актуальный вебинар «Сальдо ЕНС: как формируется и как оспорить, чтобы оно стало верным». Налоговые адвокаты на вебинаре расскажут, что делать с проблемой некорректного отображения сальдо на ЕНС, с которой столкнулись многие налогоплательщики. Обязательно приходите, не пропустите!

Я собрал в этом посте наиболее популярные записи вебинаров в этом году (цифры указывают количество людей, которые просмотрели эти вебинары). Доступ к этим вебинарам вы можете приобрести в нашем каталоге записей вебинаров всего за 399 рублей. Цены со вчерашнего дня сделали минимальными.

Если вам нужен доступ ко всей базе, обращайтесь в личке или в комментариях или на почту: tot@klerk.ru — сделаем вам персональный тариф.

Июнь

Май

Апрель

Отчетность по НДФЛ за 1 квартал с учетом изменений в законодательстве 868

Март

Февраль

Январь

Сальдо ЕНС

Кстати, главный бухгалтер отчиталась про сальдо ФНС:

Сегодня смогла войти в Личные кабинеты налогоплательщика на сайте ФНС, сделала запросы по налогам, предварительно ознакомилась с инфой, которая там уже есть. Могу прислать скрины экрана, пока ответов нет.

Вот скрины:

Положительного сальдо Вам, уважаемые коллеги!