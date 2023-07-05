Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

  • Главная
  • Все пользователи
  • ToT
  • ТОП самых популярных и востребованных вебинаров по налогам и бухучету на «Клерке». Всего за 399 рублей
Логотип ToT
ToT

ТОП самых популярных и востребованных вебинаров по налогам и бухучету на «Клерке». Всего за 399 рублей

Я собрал в этом посте наиболее популярные записи вебинаров в этом году. А еще показываю положительное сальдо ЕНС.
33
ТОП самых популярных и востребованных вебинаров по налогам и бухучету на «Клерке». Всего за 399 рублей

Каждый день на «Клерке» проходят вебинары на самые разнообразные темы. Конечно же, наиболее актуальные и значимые из них касаются бухгалтерии и налогов. В этих вебинарах участвуют самые опытные эксперты в данной области.

Например, 7 июля состоится очень актуальный вебинар «Сальдо ЕНС: как формируется и как оспорить, чтобы оно стало верным». Налоговые адвокаты на вебинаре расскажут, что делать с проблемой некорректного отображения сальдо на ЕНС, с которой столкнулись многие налогоплательщики. Обязательно приходите, не пропустите!

Я собрал в этом посте наиболее популярные записи вебинаров в этом году (цифры указывают количество людей, которые просмотрели эти вебинары). Доступ к этим вебинарам вы можете приобрести в нашем каталоге записей вебинаров всего за 399 рублей. Цены со вчерашнего дня сделали минимальными.

Если вам нужен доступ ко всей базе, обращайтесь в личке или в комментариях или на почту: tot@klerk.ru — сделаем вам персональный тариф.

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Сальдо ЕНС

Кстати, главный бухгалтер отчиталась про сальдо ФНС:

Сегодня смогла войти в Личные кабинеты налогоплательщика на сайте ФНС, сделала запросы по налогам, предварительно ознакомилась с инфой, которая там уже есть. Могу прислать скрины экрана, пока ответов нет.

Вот скрины:

Положительного сальдо Вам, уважаемые коллеги!

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

33
ToT

ToT

Клерк

6374 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    24 минуты назад

    Борис МальцевКлерк

    Нас побьют конкуренты  за такие цены на вебинары )) 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Моё дело
Моё дело
Расчеты с работниками

Какие расходы работника компенсирует работодатель

Бывают ситуации, когда сотрудники используют для работы личное имущество, например, телефон или автомобиль, либо тратят свои деньги на нужды фирмы. Рассказываем, что и как работодатель может компенсировать, какими документами это оформить и как учесть в расходах.

Какие расходы работника компенсирует работодатель
96
Логотип Psy_Natalie
Psy_Natalie
Психология для бухгалтера

Протянуть руку помощи близкому человеку. Разбираемся, как надо делать и как не надо

У каждого из нас есть близкие люди, которые испытывают чувства тревоги, страха, растерянности. Как помочь им в стрессовой ситуации? И как не сделать хуже?

Протянуть руку помощи близкому человеку. Разбираемся, как надо делать и как не надо
30
Логотип prokofafan
prokofafan
Ведение бизнеса

Работа есть, а людей нет. Почему россияне не ищут новую работу также активно, как это было в нулевых?

В рамках опроса hh.ru проведенного в июне 2023 г. стало известно, какие причины удерживают россиян от поиска новой работы, насколько трудящиеся удовлетворены своей работой и компанией, что людей не устраивает в начальстве, а также с какими проблемами сталкиваются соискатели, когда всё-таки выходят на рынок труда. 

Работа есть, а людей нет. Почему россияне не ищут новую работу также активно, как это было в нулевых?
34
Логотип nlukina
nlukina
ЕНП (единый налоговый платеж)

Через 10 дней сумму, которую перечислили отдельной платежкой, инспекторы признают ЕНП. Разъяснения от ФНС

Налоги и взносы, которые налогоплательщик перечисляет отдельными платежками со статусом 02, инспекторы признают через 10 дней ЕНП, если компания не сдаст вовремя декларацию или расчет.

Через 10 дней сумму, которую перечислили отдельной платежкой, инспекторы признают ЕНП. Разъяснения от ФНС
79
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Маркетинг

Как оценить доход от инвестиций в маркетинг? И как посчитать ROMI?

Чтобы увеличивать долю на рынке и привлекать новых клиентов, компании должны инвестировать в маркетинг. При этом важно понимать, как окупятся вложения и какой канал окажется выгоднее. Дать ответ поможет показатель ROMI. В этом материале мы рассказали, что такое ROMI в маркетинге, кому его следует использовать, как считать и с чем сравнивать.

Как оценить доход от инвестиций в маркетинг? И как посчитать ROMI?
22
Логотип Антон Свирякин
Антон Свирякин
Уклонение от уплаты налогов

Перспективы блогеров. У инфобизнеса будет своя «обязательная» СРО, отдельный код ОКВЭД, бенчмарки и много чего интересного...

Государство, все-таки, определилось с тем, как будет обелять отрасль инфобизнеса. Прогнозы для отрасли мрачные, но жить можно.

Перспективы блогеров. У инфобизнеса будет своя «обязательная» СРО, отдельный код ОКВЭД, бенчмарки и много чего интересного...
60
Логотип БРВ – Консалтинг
БРВ – Консалтинг
Аренда

Оформляем лизинг через агента: преимущества и возможности

Наша компания вот уже третий год развивает направление лизинга — помогает нашим клиентам оформить в лизинг автомобили, технику и оборудование. Мы развиваем подход, когда лизинг — это легко, быстро и дешево. В этой статье расскажу, с какими трудностями и вызовами мы столкнулись в своей работе, а также о том, как превратили их в наше преимущество.

Оформляем лизинг через агента: преимущества и возможности
39
Логотип Наталья Горячая
Наталья Горячая
Налоговая отчетность

Вот и полгода пролетело. Что важно сделать перед тем, как бухгалтер сведет цифры и озвучит итоги за первые 6 месяцев 2023 года?

В конце прошлого года мы ждали, когда он уже завершится и начнется новый, а новый оказался не таким уж и радостным: позитивных новостей не много, экономика не то падает, не то стоит на месте и не понятно что хуже, напряжение не уходит, новостная лента каждый раз как в последний раз выдаёт перлы из больших кабинетов, но нам-то надо сдавать отчетность.

Вот и полгода пролетело. Что важно сделать перед тем, как бухгалтер сведет цифры и озвучит итоги за первые 6 месяцев 2023 года?
49
Логотип Action Digital School
Action Digital School

Все что вы хотели знать об 1С: эксперты ответили на 10 популярных вопросов

С помощью платформы 1С можно не только автоматизировать ведение бухучета и складских операций. Сегодня это уже не отдельная программа, а своеобразная среда, с помощью которой разрабатывают целые комплексы направлений для решения обширного перечня  задач в бизнесе, в образовании, в администрировании.

Все что вы хотели знать об 1С: эксперты ответили на 10 популярных вопросов
2
172
Читать еще