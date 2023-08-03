Учусь формулировать. Пытаюсь объяснить, что мы делаем для бухгалтеров

И почему без «Клерка» бухгалтеру никак.

Недавно мы внесли изменения в тарификацию нашего флагманского продукта "Клерк.Премиум", теперь его можно оплатить помесячно.

Ранее доступна была только годовая оплата. Мы предполагали, что бухгалтерам удобнее сразу оплатить счет на год через свою организацию, и эту возможность мы сохранили на специальной странице:

Клерк.Премиум Ежедневная полная информационная поддержка по всем рабочим вопросам с личными консультациями и комфортным обучением www.klerk.ru

Однако, анализируя обратную связь, мы поняли, что многие клиенты самостоятельно оплачивают подписку, и для них годовая оплата обходится дорого.

Вначале мы реализовали опцию рассрочки через сервисы вроде "Долей" от Тинькофф. Этот вариант пользуется популярностью среди клиентов.

Но мы решили пойти еще дальше и внедрить опцию месячной оплаты. Теперь клиенты могут ознакомиться с продуктом, прежде чем вносить крупную оплату.

Оплатить можно прям сейчас, кликнув на эту ссылку: Оплатить Клерк.Премиум за 2499 рублей.

Итак, из чего состоит Клерк.Премиум:

Вебинары

Новый вебинар каждый день, доступ к 600+ записям



Консультации от экспертов «Клерка»

Безлимитная линия, ответы в течение 24 часов. 40 экспертов



Справочно-правовая система

Нормативная база: кодексы, документы, бланки, шаблоны договоров. Инструменты, калькуляторы и справочники для бухгалтеров и юристов



Онлайн-курсы

Доступ к 47 курсам. Новый курс каждый квартал



Журнал «Разборы законов»

Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров. Чек -листы, образцы документов и примеры их заполнения



Премиум-статус

«Клерк» без рекламы и с уникальным премиальным знаком.



ChatGPT

Помощник по работе и в жизни в составлении документов и расчетах

Не забудьте, что вы можете оплатить подписку прямо сейчас, просто нажав на эту ссылку: Оплатить "Клерк.Премиум" за 2499 рублей. Ваша поддержка – это лучшая благодарность за 20 лет, проведенных над разработкой "Клерка".

Очень ценю обратную связь от наших действующих клиентов и готов ответить на все вопросы потенциальных. Не стесняйтесь оставлять комментарии!