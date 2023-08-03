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Учусь формулировать. Пытаюсь объяснить, что мы делаем для бухгалтеров

И почему без «Клерка» бухгалтеру никак.
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Учусь формулировать. Пытаюсь объяснить, что мы делаем для бухгалтеров

Недавно мы внесли изменения в тарификацию нашего флагманского продукта "Клерк.Премиум", теперь его можно оплатить помесячно.

Ранее доступна была только годовая оплата. Мы предполагали, что бухгалтерам удобнее сразу оплатить счет на год через свою организацию, и эту возможность мы сохранили на специальной странице:

Клерк.Премиум

Ежедневная полная информационная поддержка по всем рабочим вопросам с личными консультациями и комфортным обучением

www.klerk.ru

Однако, анализируя обратную связь, мы поняли, что многие клиенты самостоятельно оплачивают подписку, и для них годовая оплата обходится дорого.

Вначале мы реализовали опцию рассрочки через сервисы вроде "Долей" от Тинькофф. Этот вариант пользуется популярностью среди клиентов.

Но мы решили пойти еще дальше и внедрить опцию месячной оплаты. Теперь клиенты могут ознакомиться с продуктом, прежде чем вносить крупную оплату.

Оплатить можно прям сейчас, кликнув на эту ссылку: Оплатить Клерк.Премиум за 2499 рублей.

Итак, из чего состоит Клерк.Премиум:

Вебинары
Новый вебинар каждый день, доступ к 600+ записям

Консультации от экспертов «Клерка»
Безлимитная линия, ответы в течение 24 часов. 40 экспертов

Справочно-правовая система
Нормативная база: кодексы, документы, бланки, шаблоны договоров. Инструменты, калькуляторы и справочники для бухгалтеров и юристов

Онлайн-курсы
Доступ к 47 курсам. Новый курс каждый квартал

Журнал «Разборы законов»
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров. Чек -листы, образцы документов и примеры их заполнения

Премиум-статус
«Клерк» без рекламы и с уникальным премиальным знаком.

ChatGPT
Помощник по работе и в жизни в составлении документов и расчетах

Не забудьте, что вы можете оплатить подписку прямо сейчас, просто нажав на эту ссылку: Оплатить "Клерк.Премиум" за 2499 рублей. Ваша поддержка – это лучшая благодарность за 20 лет, проведенных над разработкой "Клерка".

Очень ценю обратную связь от наших действующих клиентов и готов ответить на все вопросы потенциальных. Не стесняйтесь оставлять комментарии!

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

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Клерк

6377 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип Вилен_Гарбузов
    Вилен_Гарбузов
    15 минут назад

    Вилен Гарбузов

    Такое впечатление, что 2499 в месяц  - это тоже дорого

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Аркадий Брызгалин
Аркадий Брызгалин

КС РФ признал неконституционными положения НК РФ по уведомлениям о КИК

Срок для решения ФНС России о проверке начинается с момента получения первого уведомления. Если же в уточнении упоминается новая сделка, срок исчисляется со дня получения уточненного уведомления.

5
Логотип Школа бизнеса Турова
Школа бизнеса Турова

Цифровой рубль. Финальная версия. Как изменится ваша жизнь

24 июля был подписан ряд законов, которые, как ожидается, вы увидите в статье 27 июля. На самом деле я не знаю точного количества законов, которые Путин якобы подписал. Я обнаружил 63 новых закона в системе «Консультант плюс», и это без постановлений правительства и других документов.

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