Учусь формулировать. Пытаюсь объяснить, что мы делаем для бухгалтеров

Недавно мы внесли изменения в тарификацию нашего флагманского продукта "Клерк.Премиум", теперь его можно оплатить помесячно.
Ранее доступна была только годовая оплата. Мы предполагали, что бухгалтерам удобнее сразу оплатить счет на год через свою организацию, и эту возможность мы сохранили на специальной странице:
Клерк.Премиум
Ежедневная полная информационная поддержка по всем рабочим вопросам с личными консультациями и комфортным обучением
Однако, анализируя обратную связь, мы поняли, что многие клиенты самостоятельно оплачивают подписку, и для них годовая оплата обходится дорого.
Вначале мы реализовали опцию рассрочки через сервисы вроде "Долей" от Тинькофф. Этот вариант пользуется популярностью среди клиентов.
Но мы решили пойти еще дальше и внедрить опцию месячной оплаты. Теперь клиенты могут ознакомиться с продуктом, прежде чем вносить крупную оплату.
Оплатить можно прям сейчас, кликнув на эту ссылку: Оплатить Клерк.Премиум за 2499 рублей.
Итак, из чего состоит Клерк.Премиум:
Вебинары
Новый вебинар каждый день, доступ к 600+ записям
Консультации от экспертов «Клерка»
Безлимитная линия, ответы в течение 24 часов. 40 экспертов
Справочно-правовая система
Нормативная база: кодексы, документы, бланки, шаблоны договоров. Инструменты, калькуляторы и справочники для бухгалтеров и юристов
Онлайн-курсы
Доступ к 47 курсам. Новый курс каждый квартал
Журнал «Разборы законов»
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров. Чек -листы, образцы документов и примеры их заполнения
Премиум-статус
«Клерк» без рекламы и с уникальным премиальным знаком.
ChatGPT
Помощник по работе и в жизни в составлении документов и расчетах
Не забудьте, что вы можете оплатить подписку прямо сейчас, просто нажав на эту ссылку: Оплатить "Клерк.Премиум" за 2499 рублей. Ваша поддержка – это лучшая благодарность за 20 лет, проведенных над разработкой "Клерка".
Очень ценю обратную связь от наших действующих клиентов и готов ответить на все вопросы потенциальных. Не стесняйтесь оставлять комментарии!
Комментарии1
Вилен Гарбузов
Такое впечатление, что 2499 в месяц - это тоже дорого