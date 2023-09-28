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Новый личный кабинет для клиентов Клерк.Премиум. Горячее тестирование

Новая версия сервиса Бухтабло.
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Новый личный кабинет для клиентов Клерк.Премиум. Горячее тестирование

Мы начинали делать Бухтабло по-фану, а в итоге эта страница превратилась в удобный сервис для тысяч клиентов Клерка. Мы решили слово Бухтабло больше не использовать. Вот тут история этой страницы, а вот тут первая версия.

Теперь Бухтабло – это личный кабинет для клиентов. А я горд всем представить новый личный кабинет, который находится по адресу: https://www.klerk.ru/pro/

Пользователи с «Клерк.Премиум» могут удобно пользоваться продуктами Клерка: вебинары, тексты-разборы, онлайн-курсы, справочно-правовой системой и консультациями. Могут обратиться к своему личному менеджеру, могут продлить услуги, продолжить просмотр выбранного вебинара или курса с места на котором прервались.

А пользователи, которые еще раздумывают могут, увидеть из чего состоит флагманский продукт Клерка и подписаться.

Клерк.Премиум это:

  1. Безлимитные консультации. Эксперты ответят на любой рабочий вопрос за несколько часов.

  2. 40 онлайн-курсов с сертификатами. Топовые темы: налоговые проверки, учет по ФСБУ, ЕНС, декларации и бухгалтерская отчетность, исправление ошибок, работа в 1С.

  3. Новый вебинар каждый день: на эфирах можно задавать спикерам вопросы, если не успеваете на онлайн-встречу — смотрите вебинар в записи. В нашей базе их более 600.

  4. Доступ к справочно-правовой системе: 41 617 нормативных и справочных документов Российской Федерации,
    а также инструменты и бланки, подобранные специально для бухгалтеров

  5. Разборы: ежедневные видео и текстовые инструкции про все свежие изменения, образцы для заполнения, примеры, полезные таблицы. Можете заказать разбор на свою тему лично главреду «Клерка».

  6.    VIP-статус: отсутствие рекламы на «Клерке» и особый логотип у вашей аватарки.

Подключить «Клерк.Премиум»

Обновление произошло сегодня, буду рад найденым багам, замечаниям и предложениям в комментариях.

Информация от креативного отдела «Клерка»

Только с 26 сентября по 24 октября при оформлении подписки на Клерк.Премиум на год вы автоматически становитесь участником крутого розыгрыша. Сможете получить последний IPhone 15 или другие подарки (все очень нужные!).

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

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Клерк

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Комментарии

1
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    ToT
    Сотрудник
    30 минут назад

    Борис МальцевКлерк

    Очень жду критики, как всегда! ) 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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