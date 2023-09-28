Новый личный кабинет для клиентов Клерк.Премиум. Горячее тестирование

Мы начинали делать Бухтабло по-фану, а в итоге эта страница превратилась в удобный сервис для тысяч клиентов Клерка. Мы решили слово Бухтабло больше не использовать. Вот тут история этой страницы, а вот тут первая версия.

Теперь Бухтабло – это личный кабинет для клиентов. А я горд всем представить новый личный кабинет, который находится по адресу: https://www.klerk.ru/pro/

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Обновление произошло сегодня, буду рад найденым багам, замечаниям и предложениям в комментариях.