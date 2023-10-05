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Офис «Клерка» в Краснодаре. Новые фоточки

Прошелся с новым фотоаппаратом по вечернему офису. Спешу рассказать как мы живем.
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Офис «Клерка» в Краснодаре. Новые фоточки

А это погода в Краснодаре

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Клерк

6382 подписчика

Комментарии

3
  • Логотип Январь
    Январь 31 минуту назад

    Екатерина Д

    Очень мне нравится, как цветы вписываются в интерьер :)

    • Логотип ToT
      ToT
      Сотрудник
      30 минут назад

      Борис МальцевКлерк

      Да цветов очень много. Наняли флористов, потому что сами уже не справляемся с уходом за ними

  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    27 минут назад

    Борис МальцевКлерк

    Флористы нам присылают вот такие отчеты 

    image.png

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Персональные ленты на Клерке: подписывайся на полезный контент и настраивай под себя!

Каждый пользователь сможет создать для себя уникальное информационное пространство, которое будет отвечать его интересам и потребностям.

Персональные ленты на Клерке: подписывайся на полезный контент и настраивай под себя!
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Волынец Гульнара

Креатив от ФНС: «окраска» теневых доходов граждан

Если в настоящее время контроль осуществляется в рамках проверки самого работодателя, как например соотношение объема денег перечисленных с расчетного счета организации или ИП на счета физлиц и данных указанных в расчете 6-НДФЛ, то в будущем согласно согласно планов ФНС проверка будет осуществляться со стороны самих физлиц – получателей таких доходов

Креатив от ФНС: «окраска» теневых доходов граждан
31

Обучение

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

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Офис «Клерка» в Краснодаре. Новые фоточки

Прошелся с новым фотоаппаратом по вечернему офису. Спешу рассказать как мы живем.

Офис «Клерка» в Краснодаре. Новые фоточки
3
11
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Росстип

Идея для бизнеса: Производство кетчупа

Идея для бизнеса: Производство кетчупа
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Логотип Андрей Илларионов
Андрей Илларионов

Видео вебинара от 3 октября, проведенного мной совместно с ООО "Аудит Онлайн"

На вебинаре рассмотрены способы налоговой оптимизации по НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество, и экономия налоговых платежей, связанной с разделением (дроблением). Подписывайтесь на мой блог на Клерк.ру

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Мероприятия

 Последние мероприятия для бухгалтеров
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Бесплатно с Клерк.Премиум Отчетность

Нулевая отчетность за 9 месяцев / 3 квартал 2023: перечень и состав отчетных форм

В определенных случаях отчетность организаций и ИП не содержит количественно-суммовых показателей, но не всегда это означает, что отчеты сдавать не нужно. В ряде случаев представить нулевую отчетность все же придется, в противном случае — штрафы.

Нулевая отчетность за 9 месяцев / 3 квартал 2023: перечень и состав отчетных форм
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Обзоры для бухгалтера

Социальный рейтинг в РФ как в Китае, релокантам-возвращенцам хотят давать жилье и деньги, налоговики резервируют имущественные налоги физлиц. 📆«Ночной бухгалтер» № 1536

Неужели гражданам РФ станут присваивать баллы и ценивать их соцрейтинг? Релокантам, которые уехали за границу, а теперь решили вернуться, нужна поддержка — решили специалисты ВНИИ труда. Это стимулирует возврат в РФ айтишников. ФНС забирает в резерв имущественные налоги граждан, в личном кабинете можно посмотреть, какие суммы у вас уже отложены.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Консультации

 Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
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  • Добрый день! Помогите, пожалуйста, до конца разобраться в информации. Если штатный сотрудник работает по трудовому договору, работа дистанционная. Уезжает из России и продолжает работать у нас дистанц

    Сотруднику уехал из России, какой порядок налогообложения?

  • Добрый день! ФЛ открыл счет в иностранном банке (Казахстан). Налоговую уведомил. Какую отчетность и когда нужно подавать (ФНС, Минюст?). Как это отразится на деятельности этого лица как ИП (он на УСН

    Расчетный счет в иностранном банке у ИП
Обзоры для бухгалтера

Бухгалтер на складской учет, реализацию, зарплату и кадры: кого ищет бизнес. Обзор вакансий недели

Подготовили обзор вакансий недели для тех, кто в поиске. Изучайте, откликайтесь.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Марат Самитов
Блокировка счетов

За что налоговая инспекция блокирует счета предпринимателей и организаций. Бизнес и налоги

В этом видео такая злободневная тема, особенно в конце 2023 года. Единый налоговый счет внес огромное количество неразберихи во взаимоотношениях налоговой инспекции и предпринимателей. С 1 января по конец сентября текущего года ФНС приостановила взыскания денежных средств, но теперь налоговая больше не будет искусственно тормозить взыскания.

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Обзоры для бухгалтера

Формы и сроки сдачи отчетности за 9 месяцев. Обзор вебинаров

Подготовили для вас полный перечень форм и сроков сдачи отчетности за 9 месяцев 2023 года. Внимательно изучите прикрепленный файл и подготовьте свои вопросы по поводу отчетности. 

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

Клерк.Конференция в Москве: все важные изменения в законах, годовая отчетность и 1 квартал 2024 года, ФСБУ, защита при проверках и оптимизация

Надоели скучные семинары? Настоящий бухгалтер достоин лучшего: топовых спикеров, практически полезных материалов, крутой программы мероприятия с играми и подарками, нетворкингом и возможностью напрямую пообщаться с лекторами и задать им вопросы. Мы приглашаем вас на событие года — Клерк.Конференцию в Москве, которая пройдет 5 декабря.

Иллюстрация: freepic-diller/freepik
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Вакансии Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
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Бесплатно с Клерк.Премиум Электронные подписи

Получение ЭЦП ИП в 2023 году

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.

Получение ЭЦП ИП в 2023 году
8,6 тыс.
Обзоры для бухгалтера

Какие документы надо срочно отправить в военкомат. Уменьшение УСН и ПСН на взносы. Статус на алименты в платежке. Отвечают эксперты Клерк.Консультаций

Эксперты «Клерк» помогут найти решение любой бухгалтерской проблемы. Смотрите подборку интересных вопросов пользователей и ответов наших экспертов.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Разборы

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Primo RPA
Интервью

Интервью: роботизация бухгалтерии от первого лица

Комплексная роботизация бухгалтерии — вопрос ближайшего будущего, но уже сейчас крупные российские компании активно внедряют роботов в свои бизнес-процессы.

Интервью: роботизация бухгалтерии от первого лица
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Охрана труда

20 нарушений требований охраны труда, за которые штрафуют предприятия

По статистике Роструда более 50% штрафов при проверках — это штрафы за нарушения законодательства в сфере охраны труда.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Логотип Клерк
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Кадровый учет

Как установить сотруднику ненормированный рабочий день

Специфика труда некоторых сотрудников иногда требует задерживаться на работе. Работодателю считать это время сверхурочным не всегда удобно. Вместо этого сотруднику можно установить особый режим рабочего времени – ненормированный рабочий день.

Как установить сотруднику ненормированный рабочий день
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SmartConsulting
Увольнение

В чем опасность увольнения без согласия сотрудника и как его грамотно оформить

Когда работники не готовы увольняться по собственному желанию, предпринимателям приходится искать статью для увольнения. При увольнении с ошибками работника вернут. Работодатель выплатит зарплату за время спора по ст. 234 ТК РФ и штраф по ст. 5.27 КоАП РФ. Безопаснее всего сделать так: уволить по реальному поводу и правильно оформить кадровые документы.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Логотип nlukina
nlukina
Обучение для бухгалтеров

⚡️Цифровой рубль: как изменится бизнес из-за него. И причем тут 115-ФЗ?

Все новое как обычно пугает, появление цифрового рубля не стало исключением. 15 августа был запущен пилотный проект использования цифрового рубля. Но вопросов и мифов вокруг цифрового рубля очень много.

⚡️Цифровой рубль: как изменится бизнес из-за него. И причем тут 115-ФЗ?
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Логотип Что делать Консалт
Что делать Консалт
6-НДФЛ

Как заполнить и сдать 6-НДФЛ за 9 месяцев

Не позднее 25 октября 2023 года сдайте расчет по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев. Рассказываем, как правильно заполнить форму.

Как заполнить и сдать 6-НДФЛ за 9 месяцев
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Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Ведение бизнеса

Как открыть интернет-магазин. Пошаговая инструкция

Онлайн-торговля с каждым годом набирает все большую популярность и у продавцов, и у покупателей. Организовать бизнес в сети несложно, если есть план действий. Разберем, как открыть интернет-магазин и на что нужно обратить особое внимание.

Как открыть интернет-магазин. Пошаговая инструкция
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