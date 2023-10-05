Офис «Клерка» в Краснодаре. Новые фоточки

Креатив от ФНС: «окраска» теневых доходов граждан

Если в настоящее время контроль осуществляется в рамках проверки самого работодателя, как например соотношение объема денег перечисленных с расчетного счета организации или ИП на счета физлиц и данных указанных в расчете 6-НДФЛ, то в будущем согласно согласно планов ФНС проверка будет осуществляться со стороны самих физлиц – получателей таких доходов