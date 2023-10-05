А это погода в Краснодаре
Офис «Клерка» в Краснодаре. Новые фоточки
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Клерк
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Клерк
Каждый пользователь сможет создать для себя уникальное информационное пространство, которое будет отвечать его интересам и потребностям.
Если в настоящее время контроль осуществляется в рамках проверки самого работодателя, как например соотношение объема денег перечисленных с расчетного счета организации или ИП на счета физлиц и данных указанных в расчете 6-НДФЛ, то в будущем согласно согласно планов ФНС проверка будет осуществляться со стороны самих физлиц – получателей таких доходов
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Прошелся с новым фотоаппаратом по вечернему офису. Спешу рассказать как мы живем.
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В определенных случаях отчетность организаций и ИП не содержит количественно-суммовых показателей, но не всегда это означает, что отчеты сдавать не нужно. В ряде случаев представить нулевую отчетность все же придется, в противном случае — штрафы.
Неужели гражданам РФ станут присваивать баллы и ценивать их соцрейтинг? Релокантам, которые уехали за границу, а теперь решили вернуться, нужна поддержка — решили специалисты ВНИИ труда. Это стимулирует возврат в РФ айтишников. ФНС забирает в резерв имущественные налоги граждан, в личном кабинете можно посмотреть, какие суммы у вас уже отложены.
Добрый день! Помогите, пожалуйста, до конца разобраться в информации. Если штатный сотрудник работает по трудовому договору, работа дистанционная. Уезжает из России и продолжает работать у нас дистанцСотруднику уехал из России, какой порядок налогообложения?
Добрый день! ФЛ открыл счет в иностранном банке (Казахстан). Налоговую уведомил. Какую отчетность и когда нужно подавать (ФНС, Минюст?). Как это отразится на деятельности этого лица как ИП (он на УСНРасчетный счет в иностранном банке у ИП
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В этом видео такая злободневная тема, особенно в конце 2023 года. Единый налоговый счет внес огромное количество неразберихи во взаимоотношениях налоговой инспекции и предпринимателей. С 1 января по конец сентября текущего года ФНС приостановила взыскания денежных средств, но теперь налоговая больше не будет искусственно тормозить взыскания.
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Комментарии3
Екатерина Д
Очень мне нравится, как цветы вписываются в интерьер :)
Борис МальцевКлерк
Да цветов очень много. Наняли флористов, потому что сами уже не справляемся с уходом за ними
Борис МальцевКлерк
Флористы нам присылают вот такие отчеты