Цветы в офисе «Клерка». Подробный доклад от флористов
Для того чтобы навести порядок с цветами в офисе наняли флористов. Публикую их отчет за 6 октября. Уверен, что вам это важно.
Общее:
1.По насекомым ситуация значительно улучшилась, точечно долечиваю
2.Буду сокращать полив, т.к. уменьшается световой день и начались осенние изменения
3.Балкон частично будет переезжать внутрь, по прогнозу дожди, боюсь зальет оливу и седум водой
Комментарии8
Император Человечества
больше таких новостей!
открою страшный секрет: самый лучший флорист на свете -уборщица :)
Елена ЯрушкинаРуководитель Центра обучения КлеркаКлерк
Борис, возникает желание все свои цветы на работу принести! Тут к ним явно лучше будут относится чем я))) У меня все просто: пересадил, полил, на улицу на лето вынес, не нравится - его проблемы. Кто хочет жить, тот выживет! Кого что то не устраивает, свободен 😊
сподвигли поделиться огородом:)
Елена ЯрушкинаРуководитель Центра обучения КлеркаКлерк
ой как у вас красиво то! А внизу цветут? Как эти цветы называются?
да, цветут. это вереск. молюсь на него, чтобы пережил отопительный сезон :)
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Какая красота!!!
у моих еще более жесткие условия))