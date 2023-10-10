Если вы хотите узнать, как оставаться стартапом даже спустя 22 года, не теряя при этом чувство юмора, то это интервью для вас!

Я просмотрел интервью в компании ChatGPT и обратился к нему за помощью в написании анонса. Именно благодаря ChatGPT перед вами этот текст! Чтобы он не звучал как реклама, я попросил добавить в него нотки юмора и сарказма.

Попал под пристальное внимание Светланы Беляевой, основателя Учебно-консалтингового центра “Разобраться в налогах”. И да, это было не следствие, а интервью! Этот разговор стал для меня не только шансом похвастаться, но и вспомнить, как я, собственно, оказался на этой веселой бизнес-карусели под названием «Клерк».

Мы начали с главного: кто я такой и почему меня еще не купил Google. Шутка! На самом деле мы поговорили о том, как я стал создателем, руководителем и собственником «Клерк». И поверьте, это было не менее увлекательно, чем последний сезон вашего любимого сериала.

Тестирование гипотез в бизнесе? Ах, этот вечный квест в поисках "великого идеала"! Рассказал, как мы в Клерке играем в эту увлекательную игру "угадай гипотезу".

Также мы коснулись истории создания «Клерка». Нет, не было там волшебных единорогов, но было много чая и бессонных ночей. А еще я поделился своими размышлениями о том, почему на самом деле люди создают бизнес. Деньги? Слава? Или просто потому что можно?

В разговоре также прозвучали истории о моих «приключениях» с администрацией города и ФНС. Да, иногда бизнес — это не только диаграммы и графики, но и настоящие детективные истории!

И, конечно же, я рассказал о своем секретном оружии - системе, которая следит за каждым шагом наших подписчиков. Нет, это не «Большой брат», это собственная маркетинговая CDP-платформа «Виноград» в действии!

А еще у меня для вас отличная новость! Если вы хотите углубить свои знания и встретиться со мной лично, приглашаю вас на нашу конференцию 5 декабря в Москве! Все подробности вы найдете на сайте конференции. Жду вас там!

В заключение я поделился своими «мудрыми» мыслями о том, как оставаться человеком в мире бизнеса, и что, собственно, мотивирует меня вставать каждое утро. Подсказка: это не будильник.

P.S. И да, если вы заметите в тексте нотки юмора и сарказма, знайте - это было сделано специально. По моей просьбе. Потому что жизнь без юмора - как бизнес без идей! 😉