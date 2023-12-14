Цветочные новости за деабрь. Отчет от флориста
ToT
фаундер в Клерк
ToT
фаундер в Клерк
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Комментарии6
Борис МальцевфаундерКлерк
тест
Вита Петрова
Какие интересные профессии у людей - флорист👍
Борис МальцевфаундерКлерк
Причем, как оказалось вполне нужные. Например если у тебя в офисе около 200 растений и тебе не все равно)
ВикторияГлавный бухгалтер
Это самое главное! )
У нас детки фиалочки расцвели, вчера сфотографировала, когда снег шел.
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Маник в цвет...цветов😉
Уровень😎
ВикторияГлавный бухгалтер
Что-то нет отчета по черимойи. Как там она?