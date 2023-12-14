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Обзоры для бухгалтера

Цветочные новости за деабрь. Отчет от флориста

Отчет за 12 декабря 2023. Получил свежий отчет от флориста по офисным растениям.
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Цветочные новости за деабрь. Отчет от флориста
Фото Бориса Мальцева / Клерк
Мелколистнные фикусы прям хорошо себя показывают. Новый прирост есть постоянно, с лета. Пуансетия становится рождественской🎄🥳❤️ набирает оттенок. В моей практике это первая пуансеттия, радуюсь и горжусь ею. Орхидея продолжает растить листик, и отсушивает старый. Сенсеверия выпустила детеныша.
Наконец-то приободрилось окно. Спатифилум и антуриум поднял листья. В субботу полила их дополнительно. Сансеверия отрастила уже огромных детей.
Пальма прошла второй этап обработки от клеща. Препараты я чередую и меняю каждую неделю,  чтобы не вызвать привыкания и не создать клеща-мутанта устойчивого ко всему. Зимний режим полива с осторожностью сохраняю, локально доливаю кого-то в субботу при необходимости.
Фикус просто чудесный❤️ Вымахал в приличный куст из 2х листочков за осень. Церопегия растёт отлично
Эпипремнум продолжает желтеть. Земля просохла достаточно глубоко, поэтому я его всё таки полила. Без света тяжко ему💔. Спатифилум отлично,  листья бодрые, повернулся к окну.
На каудексном какая-то неизвестная мне болезнь. После пересадки оно держится молодцом, но хотелось бы большего. Лечу его от комплеса болезней. Бью разу по всем фронтам, препаратами широкого спектра. Фикус активизировал две точки роста, будут новые листики. Лимон я нянчаю всеми силами. Точка роста есть, но пару листьев еще подскинул. Всё, что могли мы для него сделали: свет, стимуляторы, удобрения. Теперь его очередь.
Большой фикус бенджи начал чуть желтеть. Было ожидаемо. Осторожно поливаю, жду весну. Фикус эластика, тоже проходит второй этап борьбы с клещем. Осмотрела его с фонариком, взрослый клещ погиб. Я зашла с козырей и травила его сразу самым эффективным. Теперь нужно искоренить особей на других стадиях развития. 2 обработки сделано, будет еще 2.
Очень порадовали черенки монстеры, дают новые листья. Диффенбахия...ну, ничего другого от нее и не жду. Просто стоит в одной поре. И спатифилумы... тут прям разрыв сердечка. Листья новые пускают и сразу портят. Не поливаю почти уже. Обработала от грибковых инфекций на всякий случай.
Не поливаются до следующего года. Все отлично!
Кокос лечится от клеща по той же схеме, что и остальные. Выглядит бодро. Новый листик растет. Фикус еще желтеет, нужна лампа или светлое окно👆. Олива напугала меня листопадом неделю назад, сейчас все стабилизировалось. Отлично растет.
Фикус, хоть и желтеет, но новые пускает. Авакадо сегодня -1лист, но, чего-то критического по нему не наблюдаю. Есть точки роста. Нужно избегать сквозняков и переохлаждения. Эпипремнумы хорошо, просохли наконец-то, перестали желтеть. Сегодня легонько полила.
В бухгалтерии все красиво❤️

Комментарии

6
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    10 часов

    Борис МальцевфаундерКлерк

    тест

  • Логотип проза_жизни
    проза_жизни 36 мин

    Вита Петрова

    Какие интересные профессии у людей - флорист👍

    • Логотип ToT
      ToT
      Сотрудник
      31 мин

      Борис МальцевфаундерКлерк

      Причем, как оказалось вполне нужные. Например если у тебя в офисе около 200 растений и тебе не все равно) 

  • Логотип VikaV2193
    VikaV2193
    27 мин

    ВикторияГлавный бухгалтер

    В бухгалтерии все красиво❤️

    Это самое главное! )

    У нас детки фиалочки расцвели, вчера сфотографировала, когда снег шел.

    IMG_20231213_122103.jpg

  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    26 мин

    Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

    Маник в цвет...цветов😉

    Уровень😎

    маникюр.png

  • Логотип VikaV2193
    VikaV2193
    2 мин

    ВикторияГлавный бухгалтер

    Что-то нет отчета по черимойи. Как там она?

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