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Аккредитация компании в Минцифре

Процедура аккредитации в Минцифре может вызвать ряд вопросов у компаний, стремящихся пройти данный процесс. В данной статье мы рассмотрим основные вопросы, заданные клиентом, и предоставим подробные ответы от эксперта.
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Аккредитация компании в Минцифре
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Процедура аккредитации в Минцифре предоставляет два варианта, каждый из которых имеет свои уникальные условия. Важно внимательно изучить требования и подготовить необходимую документацию для успешного прохождения данного процесса. Для написании этого материала я взял консультацию Надежды Камышевой на сервисе Клерк.Консультации.

Есть два варианта получения аккредитации. Для каждого из вариантов - свои условия.

Вариант 1:

  • профильный IT-ОКВЭД заявлен в качестве основного;

  • средняя зарплата сотрудников компании не ниже средней по стране или региону;

  • профильный доход от IT в общем доходе больше 30%;

  • на сайте компании размещена информация о реализуемой организацией деятельности в сфере IT;

  • компания дала согласие на раскрытие налоговой тайны.

    Вариант 2:

  • профильный IT-ОКВЭД заявлен в качестве основного;

  • доход компании - более одного миллиона рублей;

  • профильный доход от IT в общем доходе больше 30%;

  • организация является правообладателем ПО, включенного в реестр российского софта, и имеет доход от реализации прав на него;

  • на сайте компании размещена информация о реализуемой организацией деятельности в сфере IT;

  • компания дала согласие на раскрытие налоговой тайны.

Требование по зарплате в варианте N 2 не учитывается.
Общие условия для двух вариантов: не должно быть недоимки по налогам свыше трех тысяч рублей. Руководитель компании не должен иметь неснятой или непогашенной судимости.

Если у вас вариант 1, то для получения аккредитации средняя зарплата сотрудников компании берется за три предшествующих месяца. И поддерживать такой уровень зарплат нужно все время действия аккредитации, иначе её могут аннулировать (п.22 Положения о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий).

Частые вопросы

1.Требования к количеству сотрудников

Вопрос: Имеются ли требования по количеству штата сотрудников?

Ответ эксперта: Требований по количеству сотрудников для аккредитации не установлено.

2. Заработная плата и сроки

Вопрос: В течение какого периода компания должна поддерживать показатели заработной платы?

Ответ эксперта: Если вы идете по первому варианту аккредитации, средняя зарплата сотрудников компании берется за три предшествующих месяца. Этот уровень зарплаты необходимо поддерживать все время действия аккредитации.

3. Доля целевого дохода

Вопрос: Доля целевого дохода от IT деятельности расчитывается по выручке или прибыли?

Ответ эксперта: Доля рассчитывается от выручки.

4. Необходимость программного обеспечения

Вопрос: Обязательно ли на стадии подачи заявки о включении в реестр иметь программное обеспечение?

Ответ эксперта: Если вы идете по первому варианту аккредитации, то программное обеспечение необязательно на стадии подачи заявки.

А я хочу похвастаться, что наша компания «Клерк.Технологии» вчера получила аккредитацию от Минцифры.

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

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Аккредитация компании в Минцифре

Процедура аккредитации в Минцифре может вызвать ряд вопросов у компаний, стремящихся пройти данный процесс. В данной статье мы рассмотрим основные вопросы, заданные клиентом, и предоставим подробные ответы от эксперта.

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