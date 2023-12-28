Аккредитация компании в Минцифре

Процедура аккредитации в Минцифре может вызвать ряд вопросов у компаний, стремящихся пройти данный процесс. В данной статье мы рассмотрим основные вопросы, заданные клиентом, и предоставим подробные ответы от эксперта.

Процедура аккредитации в Минцифре предоставляет два варианта, каждый из которых имеет свои уникальные условия. Важно внимательно изучить требования и подготовить необходимую документацию для успешного прохождения данного процесса. Для написании этого материала я взял консультацию Надежды Камышевой на сервисе Клерк.Консультации.

Есть два варианта получения аккредитации. Для каждого из вариантов - свои условия.

Вариант 1:

профильный IT-ОКВЭД заявлен в качестве основного;

средняя зарплата сотрудников компании не ниже средней по стране или региону;

профильный доход от IT в общем доходе больше 30%;

на сайте компании размещена информация о реализуемой организацией деятельности в сфере IT;

компания дала согласие на раскрытие налоговой тайны. Вариант 2:

профильный IT-ОКВЭД заявлен в качестве основного;

доход компании - более одного миллиона рублей;

профильный доход от IT в общем доходе больше 30%;

организация является правообладателем ПО, включенного в реестр российского софта, и имеет доход от реализации прав на него;

на сайте компании размещена информация о реализуемой организацией деятельности в сфере IT;

компания дала согласие на раскрытие налоговой тайны.

Требование по зарплате в варианте N 2 не учитывается.

Общие условия для двух вариантов: не должно быть недоимки по налогам свыше трех тысяч рублей. Руководитель компании не должен иметь неснятой или непогашенной судимости.

Если у вас вариант 1, то для получения аккредитации средняя зарплата сотрудников компании берется за три предшествующих месяца. И поддерживать такой уровень зарплат нужно все время действия аккредитации, иначе её могут аннулировать (п.22 Положения о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий).

Частые вопросы

1.Требования к количеству сотрудников Вопрос: Имеются ли требования по количеству штата сотрудников? Ответ эксперта: Требований по количеству сотрудников для аккредитации не установлено. 2. Заработная плата и сроки Вопрос: В течение какого периода компания должна поддерживать показатели заработной платы? Ответ эксперта: Если вы идете по первому варианту аккредитации, средняя зарплата сотрудников компании берется за три предшествующих месяца. Этот уровень зарплаты необходимо поддерживать все время действия аккредитации. 3. Доля целевого дохода Вопрос: Доля целевого дохода от IT деятельности расчитывается по выручке или прибыли? Ответ эксперта: Доля рассчитывается от выручки. 4. Необходимость программного обеспечения Вопрос: Обязательно ли на стадии подачи заявки о включении в реестр иметь программное обеспечение? Ответ эксперта: Если вы идете по первому варианту аккредитации, то программное обеспечение необязательно на стадии подачи заявки.

А я хочу похвастаться, что наша компания «Клерк.Технологии» вчера получила аккредитацию от Минцифры.