Аккредитация компании в Минцифре

Процедура аккредитации в Минцифре предоставляет два варианта, каждый из которых имеет свои уникальные условия. Важно внимательно изучить требования и подготовить необходимую документацию для успешного прохождения данного процесса. Для написании этого материала я взял консультацию Надежды Камышевой на сервисе Клерк.Консультации.
Есть два варианта получения аккредитации. Для каждого из вариантов - свои условия.
Вариант 1:
профильный IT-ОКВЭД заявлен в качестве основного;
средняя зарплата сотрудников компании не ниже средней по стране или региону;
профильный доход от IT в общем доходе больше 30%;
на сайте компании размещена информация о реализуемой организацией деятельности в сфере IT;
компания дала согласие на раскрытие налоговой тайны.
Вариант 2:
профильный IT-ОКВЭД заявлен в качестве основного;
доход компании - более одного миллиона рублей;
профильный доход от IT в общем доходе больше 30%;
организация является правообладателем ПО, включенного в реестр российского софта, и имеет доход от реализации прав на него;
на сайте компании размещена информация о реализуемой организацией деятельности в сфере IT;
компания дала согласие на раскрытие налоговой тайны.
Требование по зарплате в варианте N 2 не учитывается.
Общие условия для двух вариантов: не должно быть недоимки по налогам свыше трех тысяч рублей. Руководитель компании не должен иметь неснятой или непогашенной судимости.
Если у вас вариант 1, то для получения аккредитации средняя зарплата сотрудников компании берется за три предшествующих месяца. И поддерживать такой уровень зарплат нужно все время действия аккредитации, иначе её могут аннулировать (п.22 Положения о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий).
Частые вопросы
1.Требования к количеству сотрудников
Вопрос: Имеются ли требования по количеству штата сотрудников?
Ответ эксперта: Требований по количеству сотрудников для аккредитации не установлено.
2. Заработная плата и сроки
Вопрос: В течение какого периода компания должна поддерживать показатели заработной платы?
Ответ эксперта: Если вы идете по первому варианту аккредитации, средняя зарплата сотрудников компании берется за три предшествующих месяца. Этот уровень зарплаты необходимо поддерживать все время действия аккредитации.
3. Доля целевого дохода
Вопрос: Доля целевого дохода от IT деятельности расчитывается по выручке или прибыли?
Ответ эксперта: Доля рассчитывается от выручки.
4. Необходимость программного обеспечения
Вопрос: Обязательно ли на стадии подачи заявки о включении в реестр иметь программное обеспечение?
Ответ эксперта: Если вы идете по первому варианту аккредитации, то программное обеспечение необязательно на стадии подачи заявки.
А я хочу похвастаться, что наша компания «Клерк.Технологии» вчера получила аккредитацию от Минцифры.
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