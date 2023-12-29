Разработчики Клерка из 2056 года отправляют команду, чтобы спасти бухгалтеров от ЕНС. Как это будет? Начали съемки фильма с необычным сюжетом и большим бюджетом. Коллеги, нужна ваша помощь.
Итак, сюжет: недалекое будущее, разработчики Клерка из 2056 года отправляют команду, чтобы спасти бухгалтеров от ЕНС. Как это будет? Кто будет препятствовать нашей команде? Кто всех спасет?
Помогите нам придумать продолжение в комментариях, а мы продолжим съемки блокбастера.
Мы пришли спасти вас от ЕНС. Нужна помощь!
Разработчики Клерка из 2056 года отправляют команду, чтобы спасти бухгалтеров от ЕНС. Как это будет? Начали съемки фильма с необычным сюжетом и большим бюджетом. Коллеги, нужна ваша помощь.
Комментарии3
Скрепкинатор К-2510
Ахаха ). Владислав, продолжение сюжета давай)
2024 год...Скрепкинатор К-2510 борется с ЕНС и продолжает поиски избранного. Григория (если не изменяет память)))).
Встретившись, они обеспечивают сопротивление инновационным Клекр.Премиум. Таким образом мы отбиваем атаки ФНС.нет (Скайнет))).
Но обитель поглощения денег бизнеса не дремлет. Запутав ИИ законодательными уловками, они заставляют его работать на них. Результат - создание киборга ЕНС.Ёпити.
2025 год...это уже совершенно другая история.