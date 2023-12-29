Мы пришли спасти вас от ЕНС. Нужна помощь!

Разработчики Клерка из 2056 года отправляют команду, чтобы спасти бухгалтеров от ЕНС. Как это будет? Начали съемки фильма с необычным сюжетом и большим бюджетом. Коллеги, нужна ваша помощь.

Разработчики Клерка из 2056 года отправляют команду, чтобы спасти бухгалтеров от ЕНС. Как это будет? Начали съемки фильма с необычным сюжетом и большим бюджетом. Коллеги, нужна ваша помощь.



Итак, сюжет: недалекое будущее, разработчики Клерка из 2056 года отправляют команду, чтобы спасти бухгалтеров от ЕНС. Как это будет? Кто будет препятствовать нашей команде? Кто всех спасет?



Помогите нам придумать продолжение в комментариях, а мы продолжим съемки блокбастера.