Борис Мальцев

7 DDOS-атак, сервис Консультации, Клерк.Работа и + 45 новых сотрудников в компании

Закрыли квартал, подвели итоги. Вокруг так сильно все ускоряется, и кажется, что за этот квартал прожили пару лет.
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7 DDOS-атак, сервис Консультации, Клерк.Работа и + 45 новых сотрудников в компании
Митап Клерка от 2 апреля 2024 года

Всем привет. Мы закрыли первый квартал 2024 года, и поскольку команда стала двигаться в сторону предоставления сотрудникам удаленной работы, то мы получаем полупустой офис и удаленные митапы для подведения итогов.

На картинке изображен Борис Мальцев в пустом прекрасном офисе с деревянными полами и самый красивый в Краснодаре.

Мне очень хочется рассказать про Клерк и итоги, постараюсь, чтобы вы не заснули.

HR-департамент

На картинке изображен открытый ноутбук с запущенным приложением для видеоконференций, видимо, Zoom. На экране ноутбука присутствует презентация с заголовком "Новые лица клерка". Далее идет информация о приеме на работу новых сотрудников в различные отделы компании. За первый квартал 2024 года компания Клерка приняла на работу 45 профессионалов своего дела. В списке указаны отделы и количество новых сотрудников в каждом из них, например, в отделе HR принят 1 человек, в отделе IT - 6 человек и так далее. Ниже присутствует интерфейс видеоконференции с участниками, часть из которых отображается на миниатюрах с видео.

45 новых сотрудников за три месяца. Я боюсь, что нас ФОТ разорвет, но остановиться в поиске новых компетенций мы не можем. Хотя, конечно, страх – это не про нас.

На картинке изображен экран ноутбука с открытым приложением для видеоконференций, похоже, это также Zoom. На экране представлена презентация с заголовком "Новые позиции и специализации". На изображении также видны участники видеоконференции в виде миниатюрных окон с видео.

Новые позиции в компании, открытые в 1 квартале 2024 года:

  • Финансовый директор

  • Руководитель центра обучения Клерк

  • Ведущий системный администратор

  • Ассистент отдела оцифровки контента бизнеса

  • Project в направлении продуктовой команды в маркетинге

  • B2B маркетолог

  • SERM-специалист

B2C-продажи

Департамент B2C занимается продажами продуктами Центра обучения:

  1. подписки Клерк.Премиум (вот тут все тарифы),

  2. курсы повышения квалификации, просто онлайн-курсы (вот тут каталог)

  3. консультации (вот тут тарифы)

Отдел сильно растет, вот его победы:

На картинке отображается экран ноутбука с открытым приложением для видеоконференций, вероятно, Zoom. На экране представлен документ с заголовком "Подразделение переподписки Клерк Премиум и победы первого квартала 2024 г."

Вот его герои

Начали продажи продуктов для корпоративных клиентов:

B2B-продажи

Департамент B2B занимается рекламными интеграциями на Клерке и обслуживает блоги компаний. В 1 квартале к нам зашли Летуаль и ЯндексGO для бизнеса.

Отдел маркетинга

В отделе маркетинга новый руководитель Алексей и еще 4 специалиста. Где-то я видел интернет-маркетолога Олег.

Центр обучения Клерка

В 1 квартале пересобрали Центр обучения. Там новый руководитель Семен. Мы превращаемся в большой учебный центр, поэтому начали строить «Отдел заботы клиентов».

Диплом Клерка - это красиво

Продуктовая команда № 2

Продуктовая команда № 2 создала продукт Клерк.Работа (вакансии и резюме). Около сотни вакансий и почти 800 резюме уже размещено на проекте.

Сделали личный кабинет руководителя

Начали разработку мобильного приложения Клерка. Все ждем.

Продуктовая команда № 1

Эта команда создает сервис «Консультации». Пока тестировали проект пользователи уже задали 2323 вопросов и почти мнгновенно получили 2323 ответов. Сервис создаем с нуля, очень гордимся.

Издательство

Кратко-фокусно:

Справочно-правовая система

Справочная система - это 50 новых документов в базе и сто процентное обсыливание новых материалов на «Клерке». А еще там все Кодексы, ПБУ, ФСБУ, бланки и шаблоны. Добавляйте в закладки.

Департамент ИТ

Два главных слайда от ИТ, это количество новых сотрудников:

И количество отраженных DDOS-атак:

Офис

Кажется, на сегодня всё. Клерк создан для бухгалтеров. Команда «Клерка» станет ещё сильнее и полезнее.

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

100 44

Комментарии

12
Борис Мальцев

7 DDOS-атак, сервис Консультации, Клерк.Работа и + 45 новых сотрудников в компании

Закрыли квартал, подвели итоги. Вокруг так сильно все ускоряется, и кажется, что за этот квартал прожили пару лет.

7 DDOS-атак, сервис Консультации, Клерк.Работа и + 45 новых сотрудников в компании
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