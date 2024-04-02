7 DDOS-атак, сервис Консультации, Клерк.Работа и + 45 новых сотрудников в компании

Всем привет. Мы закрыли первый квартал 2024 года, и поскольку команда стала двигаться в сторону предоставления сотрудникам удаленной работы, то мы получаем полупустой офис и удаленные митапы для подведения итогов.
Мне очень хочется рассказать про Клерк и итоги, постараюсь, чтобы вы не заснули.
HR-департамент
45 новых сотрудников за три месяца. Я боюсь, что нас ФОТ разорвет, но остановиться в поиске новых компетенций мы не можем. Хотя, конечно, страх – это не про нас.
Новые позиции в компании, открытые в 1 квартале 2024 года:
Финансовый директор
Руководитель центра обучения Клерк
Ведущий системный администратор
Ассистент отдела оцифровки контента бизнеса
Project в направлении продуктовой команды в маркетинге
B2B маркетолог
SERM-специалист
B2C-продажи
Департамент B2C занимается продажами продуктами Центра обучения:
подписки Клерк.Премиум (вот тут все тарифы),
курсы повышения квалификации, просто онлайн-курсы (вот тут каталог)
консультации (вот тут тарифы)
Отдел сильно растет, вот его победы:
Вот его герои
Начали продажи продуктов для корпоративных клиентов:
B2B-продажи
Департамент B2B занимается рекламными интеграциями на Клерке и обслуживает блоги компаний. В 1 квартале к нам зашли Летуаль и ЯндексGO для бизнеса.
Отдел маркетинга
В отделе маркетинга новый руководитель Алексей и еще 4 специалиста. Где-то я видел интернет-маркетолога Олег.
Центр обучения Клерка
В 1 квартале пересобрали Центр обучения. Там новый руководитель Семен. Мы превращаемся в большой учебный центр, поэтому начали строить «Отдел заботы клиентов».
Диплом Клерка - это красиво
Продуктовая команда № 2
Продуктовая команда № 2 создала продукт Клерк.Работа (вакансии и резюме). Около сотни вакансий и почти 800 резюме уже размещено на проекте.
Сделали личный кабинет руководителя
Начали разработку мобильного приложения Клерка. Все ждем.
Продуктовая команда № 1
Эта команда создает сервис «Консультации». Пока тестировали проект пользователи уже задали 2323 вопросов и почти мнгновенно получили 2323 ответов. Сервис создаем с нуля, очень гордимся.
Издательство
Кратко-фокусно:
Справочно-правовая система
Справочная система - это 50 новых документов в базе и сто процентное обсыливание новых материалов на «Клерке». А еще там все Кодексы, ПБУ, ФСБУ, бланки и шаблоны. Добавляйте в закладки.
Департамент ИТ
Два главных слайда от ИТ, это количество новых сотрудников:
И количество отраженных DDOS-атак:
Офис
Кажется, на сегодня всё. Клерк создан для бухгалтеров. Команда «Клерка» станет ещё сильнее и полезнее.
Комментарии12
Устала рука писать )
Надо внедрить функцию голосового набора текста!
Самый красивый и самый скромный))
Красивый офис.
Без сотрудников прям пусто и одиноко.
Цветочки, цветочки, цветочки 🌺
А мне так нравится))))
Хороший обзор, спасибо, но чувствуется, что он как-то скучающе написан. Самое главное, кажется упустил — надо переходить от количества к качеству, то есть задаваться вопросом: «Что все эти люди по-настоящему делают?»
Так и есть, говорю же рука писать устала.