Алексей Иванов рассказал как блог на Клерке помог компании «Мое дело» выйти из кризиса. В костюме фирмы Adidas

Алексей Иванов надел костюм фирмы Adidas, поехал в Тулу и рассказал в интервью Ирине Ильяховой как он сделал для компании «Мое дело» самый читаемый блог на «Клерке» и монетизировало его.

В интервью Алексей привёл конкретные примеры успешных статей, в том числе о едином налоговом платеже, которая набрала миллион просмотров и помогла привлечь новых читателей. Также он рассказал о трудностях и успехах в обучении бухгалтеров, мотивации авторов и использовании платформ, таких как соцсети, для привлечения аудитории.

Алексей Иванов – Кандидат экономических наук, доцент. Двадцать лет преподавательского стажа, автор трех монографий и более ста научных статей. Участник разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ). В 2020 году начал работать в компании «Моё дело» директором по знаниям и развитию учётной системы.

Клуб главредов – проект Семена Иноземцева и Ирины Ильяховой.