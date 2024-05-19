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Борис Мальцев

Офис Клерка номинирован на премию Best Office Awards 2024

Объявлены проекты-номинанты премии Best Office Awards 2024. Награждение победителей премии состоится 31 мая в MTC Live Hall финале форума
Офис Клерка номинирован на премию Best Office Awards 2024
Фотограф: Михаил Чекалов

Офис Клерка вошел в шорт-лист премии Best Office Awards 2024. Нужно сказать, что это не весь офис, а первая часть которую мы отремонтировали.

На этой странице описание нашего рабочего пространства:

Клерк.ру

Обновление офиса для растущей компании

www.officenext.ru

А тут перечислены все номинанты:

Номинанты Best Office Awards 2024

Номинанты Best Office Awards 2024

www.officenext.ru

Ремонт офиса шел больше двух лет. Первую очередь начали в декабре 2020 и сдали в марте 2021 года.

Это фоторепортаж с первой очереди:

Зеленый, черный, оранжевый и миллиард рублей. Клерк сделал себе новый офис

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www.klerk.ru

Вторую очередь сдали в ноябре 2021. У меня все зафиксировано в фоторепортаже:

MVP ремонта уже на продакшене. Смотрим, что получилось

Все. Переехали разработкой в новое пространство. Разработчики, дизайнеры, тестировщики, продакт. Всего десять человек. В пространстве рабочая зона, кухня, лекторий.

www.klerk.ru

Описание проекта на сайте премии

Клерк.ру – крупная интернет-площадка, посвященная бухгалтерскому учету. Представленный проект – офис компании в историческом центре Краснодара.

Фотограф: Михаил Чекалов

Офис занимает мансардное помещение площадью 180 кв. м. Планировку решено было оставить максимально открытой, без глухих перегородок.

Фотограф: Михаил Чекалов

Высота потолков позволила сделать зону с антресольным этажом. Так, на первом этаже разместились большая обеденная зона, барная стойка и кухня. На втором этаже – переговорная и лаундж зона. Переговорная при необходимости изолируется от остального пространства раздвижными дверями.

Фотограф: Михаил Чекалов

В ходе демонтажных работ были обнаружены бетонные и кирпичные конструкции. Решено было сохранить их и максимально подчеркнуть в дизайне. В целом было желание сохранить аутентичность пространства: акцентировать внимание на имеющихся фактурах, отразить историю, поймать и обыграть характер помещения. Так появилась открытая проводка, в арках снят слой штукатурки до кирпича (следы штукатурки в некоторых местах присутствуют как дань истории места).

Фотограф: Михаил Чекалов

В арках окон также оформлены лаундж зоны. Здесь можно, в перерыве от работы, присесть на мягкие диваны, отдохнуть, насладиться видом и выпить кофе.

Фотограф: Михаил Чекалов

В нишу при входе в офис встроен большой шкаф, который полностью решил вопрос с хранением, а также выполняет функцию демонстрационной доски во время проведения лекций и совещаний (фасады шкафа покрашены меловой краской).

Фотограф: Михаил Чекалов

Также было обнаружено «зашитое и забытое» окно в потолке. После демонтажа металлических конструкций на крыше, было «прорезано окно в небо», которое решено было максимально подчеркнуть – откосы и пространство вокруг оформлены зеркалами.

Фотограф: Михаил Чекалов

Зона с антресолью спроектирована в виде цветных капсул. Здесь всё выкрашено в единый цвет: стены, потолок, светильники и все технические элементы. Цвета выбраны сложные и насыщенные. Капсулы оформлены металлической конструкцией, которая подчеркивает геометрию и плавно переходит в легкую, почти невесомую лестницу.

Фотограф: Михаил Чекалов

В основе дизайн-проекта – монохромная гамма. Интерьер задуман графичным, подчеркивается сложная геометрия пространства, уделяется внимание видам из окна, свету и зелени в интерьере.

Холл офиса спроектирован по ассоциации с долларом: цвет, фактура стен и графичное изображение Джорджа Вашингтона.

Дизайнер Анастасия Черемисина.

Из Краснодара, при беглом взгляде на номинантов, я нашел еще офис Яндекса 900 кв. метров. У Клерка сейчас в Краснодаре офис 500 кв. метров.

Комментарии

1
Борис Мальцев

Офис Клерка номинирован на премию Best Office Awards 2024

Объявлены проекты-номинанты премии Best Office Awards 2024. Награждение победителей премии состоится 31 мая в MTC Live Hall финале форума

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