Новые НДФЛ, НДС, УСН и налог на прибыль в 2025 году. Что нужно знать предпринимателю и бухгалтеру

«Клерк» стремится привлечь лучших лекторов страны для участия в дискуссии.
Мы подготовили серию вебинаров, которые помогут бухгалтерам и предпринимателям разобраться , во всех изменениях в НК РФ, с которыми мы будем жить с 2025 года.
Уже сейчас можно записаться на вебинары:
13.06.2024, в 15:00 мск. Срочный вебинар по налоговой реформе 2024-2025! Как подготовиться к новым НДФЛ, НДС, налогу на прибыль и УСН. Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК "Каминский, Степанов и партнеры", эксперт по налогам.
28.06.2024, в 11:00 мск. Вебинар по изменениям в НК: новые НДФЛ, НДС, УСН и налог на прибыль + амнистия по дроблению. Лектор Екатерина Болдинова налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting
02.07.2024, в 11:00 мск. Как на УСН будут платить НДС в 2025 году. Под угрозой ли ваш бизнес. Лектор Ирина Гамова практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.
Изменения в Налоговом кодексе РФ меняют всю налоговую систему страны. Эти изменения коснутся организаций, предпринимателей и всех физических лиц.
Давайте разбираться, что включает в себя налоговая реформа 2025 года и какие шаги необходимо предпринять уже сейчас, чтобы подготовиться к изменениям.
Будем рады вашим предложениям по темам, которые необходимо раскрыть, а также по возможным лекторам для участия в дискуссии.
Главу ФНС не предлагать :)
Комментарии1
Картинка крутая. Автор молодец