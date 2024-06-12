Новые НДФЛ, НДС, УСН и налог на прибыль в 2025 году. Что нужно знать предпринимателю и бухгалтеру

Минфин ошарашил всех налогоплательщиков законопроектом об изменениях в налоговой системе. Изменения просто революционные!Кроме перестройки всех правил существующих налогов, власти пообещали вводить новые.

«Клерк» стремится привлечь лучших лекторов страны для участия в дискуссии.

Мы подготовили серию вебинаров, которые помогут бухгалтерам и предпринимателям разобраться , во всех изменениях в НК РФ, с которыми мы будем жить с 2025 года.

Уже сейчас можно записаться на вебинары:

Изменения в Налоговом кодексе РФ меняют всю налоговую систему страны. Эти изменения коснутся организаций, предпринимателей и всех физических лиц.

Давайте разбираться, что включает в себя налоговая реформа 2025 года и какие шаги необходимо предпринять уже сейчас, чтобы подготовиться к изменениям.

Будем рады вашим предложениям по темам, которые необходимо раскрыть, а также по возможным лекторам для участия в дискуссии.

Главу ФНС не предлагать :)