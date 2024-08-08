История: Клерку 6 лет, мы собираем две команды и идем в телевизор

В 2007 году нам как популярному ресурсу в интернете предложили принять участие в популярной в то время телепередаче «Сто к одному».
Из числа популярных юзеров мы сформировали две команды «Блогеры» и «Реальные клерки».
Забавно, как телеведущий спрашивает: Кто такие блогеры? )
Светлое время.
Напомню, на Клерке блогерами называли пользователей «Дневников».
К сожалению, нужно сказать, что трех участников из этого видео уже нет в живых. zAngel, Нотты и Светищи. Помним.
Комментарии3
Почему я не работа в Клерке в 2007 году... Я мечтаю попасть в эту программу🥺
А она еще существует?
Да, каждые выходные выходит на 2 канале) Я не пропускаю практически.