История: Клерку 6 лет, мы собираем две команды и идем в телевизор

Две команды «клерков» принимают участие в передаче «Сто к одному».

В 2007 году нам как популярному ресурсу в интернете предложили принять участие в популярной в то время телепередаче «Сто к одному».

Из числа популярных юзеров мы сформировали две команды «Блогеры» и «Реальные клерки».

Забавно, как телеведущий спрашивает: Кто такие блогеры? )

Светлое время.

Напомню, на Клерке блогерами называли пользователей «Дневников».

К сожалению, нужно сказать, что трех участников из этого видео уже нет в живых. zAngel, Нотты и Светищи. Помним.