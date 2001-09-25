Новые функции и улучшения на «Клерке»: обновления за первую декаду сентября. Выпуск #3

Я завел личный телеграм-канал

Постепенно все мои социальные сети обезлюдели. И я стал страдать. Сначала затих мой Живой Журнал, потом запрещенограм и запрещеннобук.

Нужно все начинать с нуля. Кажется, что теперь самая современная платформа - Телеграм. Буду раскачивать его пока не запретили.

В общем, братья и сестры! Коллеги!

Чтобы следить за всеми новостями, подписывайтесь на мой канал в Телеграме: https://t.me/totklerk. Оставляйте свои лайки и сердечки — это скрасит мои страдания и одиночество.

Сейчас в моем канале 266 прекрасных человек. Нужна тысяча!

Новое в подписке «Клерк.Премиум»

Я беспокоюсь, что вы недооцениваете, насколько удобна подписка на «Клерке». Мы ежедневно обновляем список новых материалов для бухгалтеров в подписке «Клерк.Премиум» — курсы, вебинары, записи вебинаров и статьи.

Самые значимые обновления:

В каталоге теперь можно легко найти бесплатные вебинары и курсы. Добавили кнопку:

Напомню подписка Клерк.Премиум можно приобрести за 2500 рублей в месяц, вот тут тарифы: https://www.klerk.ru/learn/tariff/

Новые инструменты для бухгалтеров

Календарь бухгалтера

Мы наконец-то сделали собственный календарь бухгалтера. Выложили пока первую минимальную версию, дальше будем развивать, добавим уведомления.

Буду рад любой критике: Календарь налогоплательщика на 2024 год

Расчет НДС и общей налоговой нагрузки на УСН в 2025 году

Инструмент, который поможет сделать выбор по какой ставке платить НДС в 2025 году: Расчет НДС и общей налоговой нагрузки на УСН в 2025 году

Как правильно применять НДС на УСН в 2025 году мы с Еленой Анатольевной рассказали в новом Бухтубе: Инструкция для предпринимателя, бухгалтера и физлица про НДС на УСН в 2025 году Ролик набрал рекордное для Бухтуба количество просмотров. Конечно, потому что я в главной роли.

Консультации

Теперь мы собираем показатели по времени назначения эксперта, времени получения первого ответа на вопрос и по времени закрытия вопроса пользователем в Клерк.Консультациях.

Это важные метрики, тк мы давно везде говорим о среднем времени ответа Эксперта Консультаций в течение 1-3 часов, и по итогам подсчётов сейчас среднее время ответа Эксперта составляет 2 часа 12 минут.

Заключение

Помните! Чтобы следить за всеми новостями, подписывайтесь на мой канал в Телеграме: https://t.me/totklerk. Оставляйте свои лайки и сердечки — это скрасит мои страдания и одиночество.

Всем пиз!