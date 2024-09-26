Дача на Пхукете. Распаковка

Итак распаковка виллы, которую я купил на Пхукете. Небольшая вилла на земле в 128 кв. метров. Сделка шла 8 месяцев

Посёлок называется Baan Bua по-тайски — это Дом Лотоса. Закрытый посёлок с прекрасной инфраструктурой расположен в районе пляжа Най Харн на юге Пхукета. Инфраструктура чем-то напоминает Парк Галицкого. Совсем нет налёта тайского беспорядка. Всё чётко и красиво.

Сегодня забрали все ключи от виллы и чанот (свидетельство о недвижимости).

Вот список расходов на управление недвижимостью:

Уборка бассейна (2 раза в неделю): 4800 бат в месяц.

Уход за садом (1 раз в неделю): 5200 бат в месяц.

Уборка дома (1 раз в неделю): 5300 бат в месяц.

Профилактическая проверка (раз в 3 месяца): 600 бат в месяц.

Оплата счетов (примерно 3 счета в месяц): 195 бат в месяц.

Итого без НДС: 16 095 бат в месяц.

Итого с НДС (7%): 17 221,65 бат в месяц. ​

Плюс антитермитная обработка дома 10 тысяч при оплате за 2 месяца. Ну и конечно, еще расходы на электричество и воду. Так что содержание даже такой маленькой виллы недёшево.

А ещё провели сегодня в виллу интернет. 1-гигабитный интернет стоит 1200 бат в месяц.

А ещё подключился опять к Netflix )))