Боковая панель на мобильной версии и проверка контрагентов

1. Панель с инструментами в правой панели
Боковое меню на Клерке теперь настраивается. Можно установить ленту последних мнений или выбрать панель с инструментами для быстрого доступа. Или посмотреть, что нового добавлено в Клерк.Премиум за день.
2. Боковое меню в мобильной версии
Наконец-то боковая панель появилась в мобильной версии Клерка! Она удобно и гибко настраивается, не мешает и появляется там, где ее ждешь.
3. Проверка контрагентов
Мы обновили сервис «Проверка контрагентов». Буквально сегодня завершили загрузку базы всех ООО и ИП России — их более 30 млн. Помимо стандартных блоков, доступны разделы: Финансы, Лицензии, События, Виды деятельности. На следующей неделе завершим блок Связи (по учредителям и директорам).
Вот одна из наших компаний для примера:
ООО "АФФИНИТИ ИНДЕКС" ИНН 2310198925 г. Краснодар - реквизиты, адрес, контакты организации
Проверить ООО "АФФИНИТИ ИНДЕКС" ИНН 2310198925 - адрес, руководитель, реквизиты, контакты и другие данные о компании на Клерк.Ру
Сервис полностью бесплатный, но полная версия доступна только для зарегистрированных пользователей.
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