Боковая панель на мобильной версии и проверка контрагентов

В «Проверке контрагентов» — 30+ млн записей, добавлен новый блок «Финансы» и скоро «Связи». Боковое меню Клерка можно настроить под себя, а боковая панель наконец-то работает и на мобильных!

1. Панель с инструментами в правой панели

Боковое меню на Клерке теперь настраивается. Можно установить ленту последних мнений или выбрать панель с инструментами для быстрого доступа. Или посмотреть, что нового добавлено в Клерк.Премиум за день.

2. Боковое меню в мобильной версии

Наконец-то боковая панель появилась в мобильной версии Клерка! Она удобно и гибко настраивается, не мешает и появляется там, где ее ждешь.

3. Проверка контрагентов

Мы обновили сервис «Проверка контрагентов». Буквально сегодня завершили загрузку базы всех ООО и ИП России — их более 30 млн. Помимо стандартных блоков, доступны разделы: Финансы, Лицензии, События, Виды деятельности. На следующей неделе завершим блок Связи (по учредителям и директорам).

Вот одна из наших компаний для примера:

ООО "АФФИНИТИ ИНДЕКС" ИНН 2310198925 г. Краснодар - реквизиты, адрес, контакты организации Проверить ООО "АФФИНИТИ ИНДЕКС" ИНН 2310198925 - адрес, руководитель, реквизиты, контакты и другие данные о компании на Клерк.Ру www.klerk.ru

Сервис полностью бесплатный, но полная версия доступна только для зарегистрированных пользователей.