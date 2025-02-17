Обновление системы быстрого доступа: поиск стал удобнее и быстрее

Что изменилось?
🔹 Умный автопоиск – теперь система предугадывает ваш запрос и предлагает релевантные варианты еще до завершения ввода.
🔹 Категоризация результатов – все найденные материалы теперь разделены на удобные группы: статьи, консультации, тарифы и личные записи.
🔹 Более быстрый отклик – новый алгоритм поиска обрабатывает запросы мгновенно, помогая быстрее находить нужную информацию.
🔹 Интерактивные рекомендации – в результатах теперь появляются не только статьи, но и актуальные вебинары, экспертные мнения и обсуждения.
Обновление уже доступно всем пользователям. Попробуйте!
Комментарии1
Я не знаю, что там с поиском, но по видимому в связи с этим обновлением клерк с пятницы открывается через раз?