Борис Мальцев

Как мы превратили рабочее пространство в ботанический сад и получили лучшее лекарство от офисной депрессии

Когда вы представляете офис большой компании, наверняка думаете о строгих интерьерах, переговорах и бесконечных звонках. У нас всё не так.
Как мы превратили рабочее пространство в ботанический сад и получили лучшее лекарство от офисной депрессии
Фотограф Светлана, флорист «Клерка»

В нашем офисе 187 растений. Мы выращиваем авокадо, оливки, кокос и даже ананас, который недавно расцвёл.

Растениями занимается флорист Светлана. Без неё наш зелёный рай давно бы превратился в хаос. Чтобы следить за её работой и видеть, как растёт наш офис (в прямом и переносном смысле), мы запустили специальный канал с комментариями: «Офис Клерка».

источник: https://t.me/klerkoff/141
источник: https://t.me/klerkoff/153
источник: https://t.me/klerkoff/131

В канале уже появился первый отчёт – это самый позитивный контент, который отлично лечит от офисной хандры и зимней депрессии. Красивые фотографии, полезные советы по уходу за растениями и, конечно, история нашего ананаса, который стал плодоносить в офисе.

Подписывайтесь: https://t.me/klerkoff

Вот что пишет Карина, CEO Клерка у себя в телеграм-канале про этот «Офис Клерка». (Подписывайтесь на нее, она все знает про психологии коллектива, дает советы по работе с персоналом и очень круто работает с цифрами: https://t.me/hapishte_blog.)

Первое впечатление от офиса Клерка - как много зелени!

Офис от этого кажется очень уютным, чистым, спокойным, комфортным, настоящим, живым.

Раньше за всеми цветами ухаживал фаундер компании Борис Мальцев. И часто после выходных мы находили новые цветы. Это очень круто)

Вот так однажды, около моего рабочего стола появились кокосы) Потом мы находили в разных местах оливковое дерево, виноград, лимон.

Позже появился флорист, который обеспечивает цветам уход. И мы завели чатик, в который наш флорист Света присылала отчеты с фото. Чат был закрытым, но в него все хотели попасть.

Теперь мы завели отдельный канал. И он вам точно нужен, там можно следить за жизнью цветов в офисе. Это расслабляет и успокаивает. Можете отказаться сразу от психологов)

Информации об авторе

Борис Мальцев

Борис Мальцев

фаундер в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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