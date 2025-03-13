Как мы превратили рабочее пространство в ботанический сад и получили лучшее лекарство от офисной депрессии

Когда вы представляете офис большой компании, наверняка думаете о строгих интерьерах, переговорах и бесконечных звонках. У нас всё не так.

В нашем офисе 187 растений. Мы выращиваем авокадо, оливки, кокос и даже ананас, который недавно расцвёл.

Растениями занимается флорист Светлана. Без неё наш зелёный рай давно бы превратился в хаос. Чтобы следить за её работой и видеть, как растёт наш офис (в прямом и переносном смысле), мы запустили специальный канал с комментариями: «Офис Клерка».

В канале уже появился первый отчёт – это самый позитивный контент, который отлично лечит от офисной хандры и зимней депрессии. Красивые фотографии, полезные советы по уходу за растениями и, конечно, история нашего ананаса, который стал плодоносить в офисе.

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