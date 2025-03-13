Как мы превратили рабочее пространство в ботанический сад и получили лучшее лекарство от офисной депрессии

В нашем офисе 187 растений. Мы выращиваем авокадо, оливки, кокос и даже ананас, который недавно расцвёл.
Растениями занимается флорист Светлана. Без неё наш зелёный рай давно бы превратился в хаос. Чтобы следить за её работой и видеть, как растёт наш офис (в прямом и переносном смысле), мы запустили специальный канал с комментариями: «Офис Клерка».
В канале уже появился первый отчёт – это самый позитивный контент, который отлично лечит от офисной хандры и зимней депрессии. Красивые фотографии, полезные советы по уходу за растениями и, конечно, история нашего ананаса, который стал плодоносить в офисе.
Подписывайтесь: https://t.me/klerkoff
Вот что пишет Карина, CEO Клерка у себя в телеграм-канале про этот «Офис Клерка». (Подписывайтесь на нее, она все знает про психологии коллектива, дает советы по работе с персоналом и очень круто работает с цифрами: https://t.me/hapishte_blog.)
Первое впечатление от офиса Клерка - как много зелени!
Офис от этого кажется очень уютным, чистым, спокойным, комфортным, настоящим, живым.
Раньше за всеми цветами ухаживал фаундер компании Борис Мальцев. И часто после выходных мы находили новые цветы. Это очень круто)
Вот так однажды, около моего рабочего стола появились кокосы) Потом мы находили в разных местах оливковое дерево, виноград, лимон.
Позже появился флорист, который обеспечивает цветам уход. И мы завели чатик, в который наш флорист Света присылала отчеты с фото. Чат был закрытым, но в него все хотели попасть.
Теперь мы завели отдельный канал. И он вам точно нужен, там можно следить за жизнью цветов в офисе. Это расслабляет и успокаивает. Можете отказаться сразу от психологов)
Комментарии2
им всем нужны имена!
187 имен. Столько есть вообще на планете?