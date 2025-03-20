Моя аксиома: Клерк.Премиум должен быть у всех бухгалтеров России. Поэтому цена — 6 000 рублей в год

Мы кардинально изменили стоимость нашего главного продукта для бухгалтеров — подписку «Клерк.Премиум» и теперь она стоит 6000 рублей в год. Это не скидка, а новая цена!

Это не маркетинговая уловка. С 20 марта вместо 24 000 рублей в год стоимость Клерк.Премиум – 6 000 рублей в год. В год!!!

Цена должна быть максимально доступной, для того чтобы доступ к Клерк.Премиум был у всех бухгалтеров России.