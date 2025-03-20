ЦОК Премиум 6000 20.03 (2) Мобильный
Борис Мальцев

Моя аксиома: Клерк.Премиум должен быть у всех бухгалтеров России. Поэтому цена — 6 000 рублей в год

В подписку включены не только обучение, консультации и разборы, но и проверка контрагентов. Поэтому, если сомневались — активируйте доступ прямо сейчас.

Что случилось

Мы кардинально изменили стоимость нашего главного продукта для бухгалтеров — подписку «Клерк.Премиум» и теперь она стоит 6000 рублей в год. Это не скидка, а новая цена!

Это не маркетинговая уловка. С 20 марта вместо 24 000 рублей в год стоимость Клерк.Премиум – 6 000 рублей в год. В год!!!

Цена должна быть максимально доступной, для того чтобы доступ к Клерк.Премиум был у всех бухгалтеров России.

Поддержка в Telegram-канале

У подписчиков есть собственный телеграм-канал: https://t.me/klerk_premium. Новинки и анонсы публикуем там, так же отвечаем на вопросы. Первыми узнавайте о всех возможностях и новинках подписки Клерк.Премиум и пользуйтесь ими по максимуму!

Добавляйтесь, общайтесь, задавайте вопросы.

Как стать «Премиум»

Вот, специальная ссылочка для Вас и ваших бухгалтеров: https://www.klerk.ru/learn/tariff/

Почему мы снижаем цену

Мерч для Клерк.Премиум. Красный круг - символизирует ободок, который вы получаете на вокруг автарки после активации подписки. Выглядит круто)

🔹 Цены на рынке завышены, и мы хотим это изменить. Бухгалтеры не должны переплачивать за доступ к важной информации. Многие сервисы включают в стоимость не только полезные материалы, но и лишние расходы. Мы исключили всё лишнее и сделали цену честной.

🔹 Мы стремимся к массовости. Больше подписчиков — больше возможностей развивать сервис. Мы уверены, что за счет широкого охвата сможем не только сохранить, но и улучшить качество контента и сервисов.

🔹 Оптимизированные процессы. Мы ежедневно автоматизируем процессы, улучшаем работу платформы и инвестируем в развитие. Это позволяет нам предложить новую цену без потерь в качестве.

🔹 Мы за доступные знания. Бухгалтерия — ключевая профессия, от которой зависит бизнес, зарплаты и налоги. Наша цель — чтобы каждый бухгалтер мог работать уверенно и эффективно, а не тратил дни на поиск нужной информации или решал, может ли он позволить себе дорогостоящие подписки.

Что входит в Клерк.Премиум

  1. ⚙ Личный кабинет подписчика

  2. 📑 Разборы — экспертные статьи

  3. 🧷 Мини-курсы — короткие видео + конспект

  4. ⁉ Консультации — задавайте вопросы (в т.ч. анонимно) экспертам

  5. 📎 Онлайн-курсы — обучение на удаленке с получением сертификата

  6. 📃 Вебинары — анонс предстоящих вебинаров

  7. 📌 Конспекты вебинаров — видео + конспект + мини-тесты для самопроверк

  8. 🖊 Записи вебинаров — архив видеозаписей прошедших вебинаров

Сервисы:

Нам пишут:

Почему не волнуемся

Не волнуемся и внимательно следим за реакцией. Уверен, что это правильное решение и справедливая цена.

Судя по моему дашборду и активациям – рынок принимает позитивно!

Вру, конечно, очень сильно волнуюсь ))

Информации об авторе

Борис Мальцев

Борис Мальцев

фаундер в Клерк.Ру

6 389 подписчиков 8 299 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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