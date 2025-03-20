Моя аксиома: Клерк.Премиум должен быть у всех бухгалтеров России. Поэтому цена — 6 000 рублей в год

Что случилось
Мы кардинально изменили стоимость нашего главного продукта для бухгалтеров — подписку «Клерк.Премиум» и теперь она стоит 6000 рублей в год. Это не скидка, а новая цена!
Это не маркетинговая уловка. С 20 марта вместо 24 000 рублей в год стоимость Клерк.Премиум – 6 000 рублей в год. В год!!!
Цена должна быть максимально доступной, для того чтобы доступ к Клерк.Премиум был у всех бухгалтеров России.
Поддержка в Telegram-канале
У подписчиков есть собственный телеграм-канал: https://t.me/klerk_premium. Новинки и анонсы публикуем там, так же отвечаем на вопросы. Первыми узнавайте о всех возможностях и новинках подписки Клерк.Премиум и пользуйтесь ими по максимуму!
Добавляйтесь, общайтесь, задавайте вопросы.
Как стать «Премиум»
Вот, специальная ссылочка для Вас и ваших бухгалтеров: https://www.klerk.ru/learn/tariff/
Почему мы снижаем цену
🔹 Цены на рынке завышены, и мы хотим это изменить. Бухгалтеры не должны переплачивать за доступ к важной информации. Многие сервисы включают в стоимость не только полезные материалы, но и лишние расходы. Мы исключили всё лишнее и сделали цену честной.
🔹 Мы стремимся к массовости. Больше подписчиков — больше возможностей развивать сервис. Мы уверены, что за счет широкого охвата сможем не только сохранить, но и улучшить качество контента и сервисов.
🔹 Оптимизированные процессы. Мы ежедневно автоматизируем процессы, улучшаем работу платформы и инвестируем в развитие. Это позволяет нам предложить новую цену без потерь в качестве.
🔹 Мы за доступные знания. Бухгалтерия — ключевая профессия, от которой зависит бизнес, зарплаты и налоги. Наша цель — чтобы каждый бухгалтер мог работать уверенно и эффективно, а не тратил дни на поиск нужной информации или решал, может ли он позволить себе дорогостоящие подписки.
Что входит в Клерк.Премиум
📑 Разборы — экспертные статьи
🧷 Мини-курсы — короткие видео + конспект
⁉ Консультации — задавайте вопросы (в т.ч. анонимно) экспертам
📎 Онлайн-курсы — обучение на удаленке с получением сертификата
📃 Вебинары — анонс предстоящих вебинаров
📌 Конспекты вебинаров — видео + конспект + мини-тесты для самопроверк
🖊 Записи вебинаров — архив видеозаписей прошедших вебинаров
Сервисы:
Нам пишут:
Почему не волнуемся
Не волнуемся и внимательно следим за реакцией. Уверен, что это правильное решение и справедливая цена.
Судя по моему дашборду и активациям – рынок принимает позитивно!
Вру, конечно, очень сильно волнуюсь ))
Комментарии2
Что думаете, коллеги )
Запустили телеграм канал, теперь на все вопросы по подписке и анонсы событий в нем: https://t.me/klerk_premium
Канал будет открытый некоторое время. Подписывайтесь