Хотим провести налоговую конференцию онлайн. Какую платформу выбрать?

В июле мы в Клерке планируем провести большую налоговую онлайн-конференцию на 5000-6000 тысяч человек. Это очень важное мероприятие, и мы хотим сделать его максимально полезным и комфортным для участников. Конференция будет полностью в онлайн-формате, с несколькими виртуальными залами, где одновременно будут идти разные выступления и обсуждения.
Мы уже провели семь налоговых конференций, которые получили много положительных отзывов от участников.
Вот выложенные видеозаписи первых конференций:
Сейчас перед нами непростая задача – выбрать подходящую платформу для проведения такого масштабного события. Я изучил различные варианты и хочу поделиться своим мнением о том, какие платформы могут подойти:
Pruffme (недавно Яндекс завершил сделку по покупке технологической платформы Pruffme)
Мне кажется, это отличное решение для русскоязычной аудитории.
Поддерживает создание нескольких вебинарных комнат одновременно.
Удобные инструменты для общения и взаимодействия между участниками.
Простота интеграции с привычными нам сервисами.
Webinar.ru (недавно компания МТС купила разработчика платформы Webinar)
Эта платформа также вызывает доверие, особенно когда речь идет о крупных мероприятиях.
Удобный интерфейс и стабильная работа, что крайне важно для нас.
Есть хорошие возможности для автоматизации и интеграции с другими системами.
ClickMeeting
Интересный вариант с международным опытом и отличными возможностями брендирования.
Очень удобная организация нескольких комнат.
Много интерактивных инструментов, которые могут быть полезны нашим участникам.
Proficonf
Понравилась простота и понятный интерфейс этой платформы.
Отличное качество трансляций, хорошая стабильность при параллельных выступлениях.
Может сильно упростить нам организационные вопросы.
Мы действительно хотим, чтобы конференция прошла отлично, и переживаем за правильный выбор платформы. Нам важно услышать ваше мнение. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, какую платформу вы считаете лучшей для проведения нашей налоговой онлайн-конференции в июле. Ваши советы очень помогут нам принять правильное решение!
Комментарии1
Pruffme - прям мощная. Кто сталкивался?