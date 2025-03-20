Хотим провести налоговую конференцию онлайн. Какую платформу выбрать?

В июле мы в Клерке планируем провести важную налоговую онлайн-конференцию и сейчас перед нами стоит сложный выбор платформы. Делимся своими мыслями и очень ждём ваших советов!

В июле мы в Клерке планируем провести большую налоговую онлайн-конференцию на 5000-6000 тысяч человек. Это очень важное мероприятие, и мы хотим сделать его максимально полезным и комфортным для участников. Конференция будет полностью в онлайн-формате, с несколькими виртуальными залами, где одновременно будут идти разные выступления и обсуждения.

Мы уже провели семь налоговых конференций, которые получили много положительных отзывов от участников.

Вот выложенные видеозаписи первых конференций:

Сейчас перед нами непростая задача – выбрать подходящую платформу для проведения такого масштабного события. Я изучил различные варианты и хочу поделиться своим мнением о том, какие платформы могут подойти:

Pruffme (недавно Яндекс завершил сделку по покупке технологической платформы Pruffme)

Мне кажется, это отличное решение для русскоязычной аудитории.

Поддерживает создание нескольких вебинарных комнат одновременно.

Удобные инструменты для общения и взаимодействия между участниками.

Простота интеграции с привычными нам сервисами.

Webinar.ru (недавно компания МТС купила разработчика платформы Webinar)

Эта платформа также вызывает доверие, особенно когда речь идет о крупных мероприятиях.

Удобный интерфейс и стабильная работа, что крайне важно для нас.

Есть хорошие возможности для автоматизации и интеграции с другими системами.

ClickMeeting

Интересный вариант с международным опытом и отличными возможностями брендирования.

Очень удобная организация нескольких комнат.

Много интерактивных инструментов, которые могут быть полезны нашим участникам.

Proficonf

Понравилась простота и понятный интерфейс этой платформы.

Отличное качество трансляций, хорошая стабильность при параллельных выступлениях.

Может сильно упростить нам организационные вопросы.

Мы действительно хотим, чтобы конференция прошла отлично, и переживаем за правильный выбор платформы. Нам важно услышать ваше мнение. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, какую платформу вы считаете лучшей для проведения нашей налоговой онлайн-конференции в июле. Ваши советы очень помогут нам принять правильное решение!