ЦОК Премиум 6000 20.03 (3) Мобильный
Борис Мальцев

Хотим провести налоговую конференцию онлайн. Какую платформу выбрать?

В июле мы в Клерке планируем провести важную налоговую онлайн-конференцию и сейчас перед нами стоит сложный выбор платформы. Делимся своими мыслями и очень ждём ваших советов!

В июле мы в Клерке планируем провести большую налоговую онлайн-конференцию на 5000-6000 тысяч человек. Это очень важное мероприятие, и мы хотим сделать его максимально полезным и комфортным для участников. Конференция будет полностью в онлайн-формате, с несколькими виртуальными залами, где одновременно будут идти разные выступления и обсуждения.

Мы уже провели семь налоговых конференций, которые получили много положительных отзывов от участников.

Вот выложенные видеозаписи первых конференций:

Сейчас перед нами непростая задача – выбрать подходящую платформу для проведения такого масштабного события. Я изучил различные варианты и хочу поделиться своим мнением о том, какие платформы могут подойти:

  1. Pruffme (недавно Яндекс завершил сделку по покупке технологической платформы Pruffme)

  • Мне кажется, это отличное решение для русскоязычной аудитории.

  • Поддерживает создание нескольких вебинарных комнат одновременно.

  • Удобные инструменты для общения и взаимодействия между участниками.

  • Простота интеграции с привычными нам сервисами.

  1. Webinar.ru (недавно компания МТС купила разработчика платформы Webinar)

  • Эта платформа также вызывает доверие, особенно когда речь идет о крупных мероприятиях.

  • Удобный интерфейс и стабильная работа, что крайне важно для нас.

  • Есть хорошие возможности для автоматизации и интеграции с другими системами.

  1. ClickMeeting

  • Интересный вариант с международным опытом и отличными возможностями брендирования.

  • Очень удобная организация нескольких комнат.

  • Много интерактивных инструментов, которые могут быть полезны нашим участникам.

  1. Proficonf

  • Понравилась простота и понятный интерфейс этой платформы.

  • Отличное качество трансляций, хорошая стабильность при параллельных выступлениях.

  • Может сильно упростить нам организационные вопросы.

Мы действительно хотим, чтобы конференция прошла отлично, и переживаем за правильный выбор платформы. Нам важно услышать ваше мнение. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, какую платформу вы считаете лучшей для проведения нашей налоговой онлайн-конференции в июле. Ваши советы очень помогут нам принять правильное решение!

Информации об авторе

Борис Мальцев

Борис Мальцев

фаундер в Клерк.Ру

6 389 подписчиков 8 300 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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