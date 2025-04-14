Как Chibbis вырос из регионального стартапа в крупнейший агрегатор доставки — скоро в «Тот еще разговор»

Chibbis — один из самых устойчивых и тихо-мощных фудтех-бизнесов в стране. Основанный в 2015 году в Архангельске двумя предпринимателями — Сергеем Крючковым и Романом Копниным, сервис начинал с нескольких городов, но быстро вышел за рамки локального проекта. К концу первого года Chibbis уже работал в восьми городах, а к 2022 году — более чем в 170 по всей России.

С самого начала компания делала ставку на прямую работу с ресторанами — без франшиз и сетевых схем. В 2017 году проект прошёл акселерацию во ФРИИ, получил посевные инвестиции и стабильно рос: 1,4 млн заказов в 2020 году, 200 млн рублей выручки в 2021 году, а в 2022 — статус крупнейшего регионального агрегатора доставки еды по данным РБК.

Завтра я встречусь с сооснователем и генеральным директором Chibbis Сергеем Крючковым, чтобы записать новый выпуск «Тот еще разговор». Мы обсудим путь компании, вызовы, которые приходилось преодолевать, и то, как выглядит зрелый бизнес в России за пределами столицы.

Но у этого интервью будет и личный ракурс. Совсем недавно Сергей поделился откровенным рассказом о своём глубоком кризисе, болезни и возвращении к жизни. Этот текст, опубликованный им в Telegram, заслуживает того, чтобы прозвучать целиком — без купюр и комментариев:

МУЗЫ / СПИРАЛИ, [09.10.2024 16:37]

Май, 2024 год. 5 утра.

Сплю, но почему-то болит лицо и голова, и лежу как-то неудобно. С трудом открыл глаза и понял, что я на полу в ванной. Видимо, потерял сознание. Не то чтобы я сильно удивился, учитывая динамику моего самочувствия за последние 8 месяцев. Поднимаюсь и расстроено перебираюсь в кровать.

А начиналось всё так…

Август, 2023 год.

Отдых в Турции, из которой я привёз новый штамм ковида. В 2020-м, когда это было мейнстримом, я переболел легко, даже не заметил. А в этот раз — тяжело: кашель по несколько часов до темноты в глазах, скорая помощь и слабость, которая не отпускала весь месяц. А я считаю дни до выздоровления, ведь мне уже вот-вот пора ехать в регату.

Сентябрь, 2023 год.

Гонки на яхтах в Хорватии. Неделя ударной нагрузки: с утра тянем тросы и носимся по судну, по вечерам — кино на парусах, тусовки, пьянство до утра. Всё это — сразу после ковида. На 7-й день почувствовал, как внутри что-то сломалось. Друг облокотился на плечо — меня вдвое сложило. Гонки закончились, мы взяли первое место. Может, домой? Нет, Барселона — Париж — Милан — Флоренция — Венеция.

Октябрь, 2023 год.

Вернулся и начал разруливать всё, что накопилось. Но батарейка садилась. Любая активность — ватные ноги, головокружение, сердцебиение под 150.

Декабрь, 2023 год.

Мир сжался до масштаба города. Вылеты — подвиг. Почти терял сознание, ожидая посадки. Отказывался от интервью, выступлений, дней рождения.

Январь — февраль, 2024.

Не могу выходить из дома. Любое действие — стресс. Худею, теряю мышечную массу, появляются тики и кошмары.

Март — апрель.

Голова кружится, но таблетки не помогают — дело в нервной системе. К обеду — сердце, потом — почки, к вечеру — ноги, ночью — зубы. Порой от боли выронял телефон. Не слышал, не видел, просто замирал в одной позе.

10 мая.

После обморока мир сжался до размеров спальни. Страх упасть, всё кажется опасным. Купил прикроватный столик, созвоны — из кровати. Через пару дней: «Полная потеря дееспособности».

МУЗЫ / СПИРАЛИ, [22.10.2024 17:00]

Я искал причины. Сдавал десятки анализов. Слюна, моча, кровь, глюкозная кривая, МРТ, КТ, УЗИ, сосуды, биоимпеданс, ДНК на 150 страниц. Консультации с терапевтами, кардиологами, эндокринологами, неврологами и психиатрами. Анамнез — с кулак. Ответов — нет.

К счастью, я нашёл врача. Строгая, тактичная женщина, работала с «парижским узником». Она стала наставником. Никакой эзотерики — режим, питание, дневник, команда специалистов. В пике — 23 таблетки в день.

По анализам мой ресурс — в 3–4 раза выше среднего, значит и закопал себя глубже. Восстанавливаться буду дольше, но сейчас уже положительная динамика. За 2 года — шанс вернуть ~95% здоровья. Уже через 5 месяцев чувствую себя лучше, чем за последние 10 лет.

Это потрясло меня, но вернуло вкус к жизни. Как у Тони Сопрано. Я не был «сытым котом» — я был вымотан. Сейчас мой «голод» вернулся. Хочу снова достигать, но с балансом. Учу себя слышать до того, как грянет гром. И берегу себя.

МУЗЫ / СПИРАЛИ, [25.10.2024 15:27]

Период с октября по май — худшее, что случалось со мной. Но я выхожу. Погружён в тему мужского ментального здоровья, работаю с дорогими специалистами. Баланс между продуктивностью и отдыхом — моё новое хобби.

За карьеру ментора пообщался с сотнями предпринимателей. Успехи — есть. Но и куча «мусора в голове»: ложные установки, игнор к себе, вечная гонка. Всё это — путь к инфарктам и инсультам в 30–50 лет. Я знаю. Похоронил нескольких моложе себя.

В этом блоге — не только бизнес, но и личный опыт. Ведь каждый мужик готов умереть за семью, но не готов стать здоровым ради них. Я буду говорить про ментальное здоровье: тревожность, панические атаки, стресс, недосып и прочее.

Ставь 🔥, если тебе интересна такая рубрика.

В следующий раз — что-нибудь воодушевляющее. Хватит минорных нот :)

МУЗЫ / СПИРАЛИ, [14.11.2024 15:26]

Как бы плохо ни было — жизнь шла. Когда энергии нет, ты слышишь людей лучше. Я гулял. Просто гулял с теми, кто был готов. И впервые слушал больше, чем говорил.

— Я продолжал управлять компанией, нанимал людей. Итоги Chibbis — позже.

— Меня позвали на позицию СЕО в крупную компанию. Прошёл 2 тура. Кто угадает — пишите в комменты. Это был волнительный опыт: последний раз я работал по найму официантом в 19 лет.

— Мы переехали в новый офис, 500 м². Есть кинозал, йога, пинг-понг, массажное кресло, веранда. Позже сделаю румтур.

— Я стал совладельцем международной сети фастфуда. Детали — после официальных релизов.

— Закрыл заветные цели и съездил в Изумрудный лес. Писал список новых — даже 50 не осилил. Поделюсь отдельно.

Дальше — больше постов. Было трудно рассказать о болезни. Я всё ещё на лечении. Бывают «откаты». Но неприятная часть — позади. Теперь будем чаще на связи 🙏🏽