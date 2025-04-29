Даже если все аудиторы страны будут заходить на сайт каждый день — бизнеса на этом не построишь

Виталий Авдеев, основатель одного из самых известных сайтов бухгалтерского Рунета Audit-it.ru, рассказал, на чем сегодня держится трафик, почему не анализирует конкурентов и как создают IT-продукты, которые сложно монетизировать, но невозможно не сделать.

Вопрос: Виталий, кажется, ты лидер по посещаемости бухгалтерских сайтов, если смотреть на li.ru. Какая сейчас посещаемость твоих проектов? Кого считаешь конкурентами, на какие проекты смотришь?

Ответ Виталия Авдеева:

Посещаемость Audit-it.ru сейчас, в сезон отчетности, 300–350 тысяч человек в день; летом меньше. Сберометр — 50–60 тысяч человек, сильно зависит от происходящего с рублем (в прошлые валютные катаклизмы бывало и 300 тысяч, боролись за живучесть серверов). Но нужно понимать: это далеко не только бухгалтеры и аудиторы.

Audit-it.ru — крупнейший аудиторский сайт в РФ. Но аудиторов в стране осталось меньше 15 тысяч — даже если все будут заходить на сайт каждый день, бизнес на этом не сделаешь. Многие приходят на сайт проверить контрагентов, это востребовано. Поэтому, например, Rusprofile.ru, который только этим и занимается, имеет намного большую посещаемость.

Учитывая, когда и как появился сайт, ближе всего нам Клерк. Все остальные крупные сайты либо появились как онлайн-филиалы традиционных бумажных СМИ, либо созданы крупными компаниями для продвижения своих бухгалтерских продуктов. Конкурентов, честно говоря, не анализирую — мы не пытаемся занять чью-то нишу, кого-то подвинуть, просто делаем то, что может получиться лучше, чем у других.

Например, у нас есть продукт для трансформации отчетности из РСБУ в МСФО — «Отчетность по МСФО + трансформация». Уникальная вещь в мировом масштабе: мы фактически воссоздали формы отчетности по МСФО из Таксономии. Они превосходят по точности любые разработки, даже от компаний из Большой четверки. Мы применяем этот софт в своей аудиторской практике.

Но массовым он не стал. Такие продукты требуют особого подхода к продвижению, да и ситуация в стране не способствует росту интереса к МСФО. За 20 лет в ИТ я научился оценивать перспективы продукта: не всё, что ты можешь сделать, ты потом сможешь продать. Но если есть профессиональная задача, которую ты можешь решить радикально по-новому — ты просто делаешь это. Из любви к профессии.

В таких случаях и вопрос конкуренции не стоит — на рынке просто нет ничего похожего. Но начинающим предпринимателям я бы так делать не советовал: создать продукт — меньше чем полдела. Продать его — вот где начинается настоящее испытание.