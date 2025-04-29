Когда делаешь то, что любишь. Перевод статьи Пола Грема

Ведутся споры о том, хорошая ли это идея — «следовать своей страсти». На самом деле на этот вопрос невозможно ответить просто «да» или «нет». Иногда следует, а иногда нет, но граница между «должен» и «не должен» очень сложна. Единственный способ дать общий ответ — провести ее.



Когда люди говорят об этом вопросе, всегда есть неявное «вместо». При прочих равных условиях, почему бы вам не заняться тем, что вас больше всего интересует? Поэтому даже сама постановка вопроса подразумевает, что все остальные условия не равны, и вам приходится выбирать между работой над тем, что вас больше всего интересует, и чем-то другим, например, тем, что приносит больше всего денег.

Автор статьи

Пол Грэм — программист, писатель и инвестор. В 1995 году он и Роберт Моррис основали Viaweb, первую компанию, предлагающую программное обеспечение как услугу. Viaweb была приобретена Yahoo в 1998 году, где она стала Yahoo Store. В 2001 году он начал публиковать эссе на paulgraham.com , который сейчас получает около 25 миллионов просмотров страниц в год. В 2005 году он и Джессика Ливингстон, Роберт Моррис и Тревор Блэквелл основали Y Combinator , первый из нового типа инкубаторов стартапов. С 2005 года Y Combinator профинансировал более 3000 стартапов, включая Airbnb, Dropbox, Stripe и Reddit.

И действительно, если ваша главная цель — зарабатывать деньги, вы обычно не можете позволить себе работать над тем, что вас больше всего интересует. Люди платят вам за то, что вы делаете то, что они хотят, а не то, что хотите вы. Но есть очевидное исключение: когда вы оба хотите одного и того же. Например, если вы любите футбол и достаточно хороши в нем, вам могут много платить за игру.



Конечно, в случае с футболом шансы против вас, потому что так много других людей тоже любят в него играть. Это не значит, что вам не стоит пробовать. Все зависит от того, насколько вы способны и насколько усердно вы готовы работать.



Шансы выше, когда у вас странные вкусы: когда вам нравится что-то, за что хорошо платят, и что нравится немногим другим. Например, очевидно, что Билл Гейтс действительно любил управлять компанией по разработке программного обеспечения. Он не просто любил программирование, как многие люди. Он любил писать программное обеспечение для клиентов. Это действительно очень странный вкус, но если он у вас есть, вы можете много заработать, потакая ему.



Есть даже некоторые люди, которые испытывают подлинный интеллектуальный интерес к зарабатыванию денег. Это отличается от простой жадности. Они просто не могут не заметить, когда что-то оценивают неправильно, и не могут не сделать что-то с этим. Для них это как головоломка. [ 1 ]



На самом деле, здесь есть крайний случай, настолько впечатляющий, что он переворачивает все предыдущие советы с ног на голову. Если вы хотите заработать действительно огромную сумму денег — сотни миллионов или даже миллиарды долларов — оказывается, очень полезно работать над тем, что вас больше всего интересует. Причина не в дополнительной мотивации, которую вы получаете от этого, а в том, что способ заработать действительно большую сумму денег — это начать стартап, а работа над тем, что вас интересует, — это отличный способ найти идеи для стартапов .



Многие, если не большинство, крупнейших стартапов начинались как проекты, которые основатели делали ради развлечения. Apple, Google и Facebook начинались так. Почему эта модель так распространена? Потому что лучшие идеи, как правило, настолько необычны, что вы бы их пропустили, если бы сознательно искали способы заработать деньги. В то время как если вы молоды и хороши в технологиях, ваши бессознательные инстинкты относительно того, над чем было бы интересно работать, очень хорошо совпадают с тем, что нужно создать.



Так что есть что-то вроде пика остроумия для зарабатывания денег. Если вам не нужно много зарабатывать, вы можете работать над тем, что вам больше всего интересно; если вы хотите стать умеренно богатым, вы обычно не можете себе этого позволить; но если вы хотите стать супербогатым и вы молоды и хороши в технологиях, работа над тем, что вам больше всего интересно, снова становится хорошей идеей.



Что делать, если вы не уверены, чего хотите? Что делать, если вас привлекает идея зарабатывать деньги и одни виды работы привлекают вас больше, чем другие, но ни одно из них не доминирует? Как разорвать связи?



Главное здесь — понять, что такие связи только кажущиеся. Когда у вас возникают проблемы с выбором между интересами и зарабатыванием денег, это никогда не происходит из-за того, что вы полностью знаете себя и виды работы, которые вы выбираете, и варианты идеально сбалансированы. Когда вы не можете решить, какой путь выбрать, это почти всегда из-за невежества. На самом деле вы обычно страдаете от трех видов невежества одновременно: вы не знаете, что делает вас счастливым, каковы на самом деле различные виды работы или насколько хорошо вы могли бы их выполнять. [ 2 ]



В каком-то смысле это невежество простительно. Часто бывает трудно предсказать такие вещи, и никто даже не говорит вам, что вам это нужно. Если вы амбициозны, вам говорят, что вам следует поступить в колледж, и это хороший совет, пока он есть, но на этом все обычно заканчивается. Никто не говорит вам, как понять, над чем работать, или насколько это может быть сложно.



Что вы делаете в условиях неопределенности? Получите больше уверенности. И, вероятно, лучший способ сделать это — попробовать поработать над вещами, которые вам интересны. Это даст вам больше информации о том, насколько вы ими заинтересованы, насколько вы в них хороши и какой простор они предлагают для амбиций.



Не ждите. Не ждите окончания колледжа, чтобы понять, над чем работать. Даже не ждите стажировок во время колледжа. Вам не обязательно нужна работа, которая делает x, чтобы работать над x; часто вы можете просто начать делать это в какой-то форме самостоятельно. И поскольку выяснение того, над чем работать, — это проблема, на решение которой могут уйти годы, чем раньше вы начнете, тем лучше.



Один полезный прием для оценки различных видов работы — посмотреть, кем будут ваши коллеги. Вы станете похожими на тех, с кем работаете. Хотите ли вы стать похожими на этих людей?



Действительно, разница в характере между разными видами работы усиливается тем фактом, что все остальные сталкиваются с теми же решениями, что и вы. Если вы выбираете вид работы в основном из-за того, насколько хорошо она оплачивается, вы будете окружены другими людьми, которые выбрали ее по той же причине, и это сделает ее еще более выматывающей, чем кажется со стороны. В то время как если вы выбираете работу, которая вам действительно интересна, вы будете окружены в основном другими людьми, которые действительно ею интересуются, и это сделает ее еще более вдохновляющей. [ 3 ]



Другое, что вы делаете в условиях неопределенности, — это делаете выбор, который защищен от неопределенности. Чем меньше вы уверены в том, что делать, тем важнее выбирать варианты, которые дадут вам больше возможностей в будущем. Я называю это «держаться против ветра». Если вы не уверены, например, в математике или экономике, выбирайте математику; математика находится против ветра по отношению к экономике в том смысле, что позже будет легче перейти с математики на экономику, чем с экономики на математику.



Однако есть один случай, когда легко сказать, стоит ли вам работать над тем, что вас больше всего интересует: если вы хотите делать отличную работу . Этого недостаточно для того, чтобы делать отличную работу, но это необходимое условие.



В советах о том, «следовать ли своей страсти», много предвзятости отбора, и это причина. Большинство таких советов исходят от людей, которые добились большого успеха, и если вы спросите кого-то, кто добился большого успеха, как сделать то, что он сделал, большинство скажет вам, что вам нужно работать над тем, что вас больше всего интересует. И это на самом деле правда.



Это не значит, что это правильный совет для всех. Не все могут делать отличную работу или хотят. Но если вы хотите, сложный вопрос о том, стоит ли работать над тем, что вас больше всего интересует, становится простым. Ответ — да. Корень отличных работ — это своего рода амбициозное любопытство, и вы не можете его сфабриковать.









Примечания



[ 1 ] Эти примеры показывают, почему ошибочно полагать, что экономическое неравенство должно быть свидетельством какой-то сломанности или несправедливости. Очевидно, что у разных людей разные интересы, и что некоторые интересы приносят гораздо больше денег, чем другие, так как же не очевидно, что некоторые люди в конечном итоге станут намного богаче других? В мире, где некоторые люди любят писать корпоративное программное обеспечение, а другие любят делать студийную керамику, экономическое неравенство является естественным результатом.



[ 2 ] Сложность выбора между интересами — это другое дело. Это не всегда из-за невежества. Часто это по своей сути сложно. Мне все еще трудно это сделать.



[ 3] В этом вопросе нельзя всегда верить людям на слово. Поскольку престижнее работать над тем, что вам интересно, чем быть движимым деньгами, люди, движимые в основном деньгами, часто утверждают, что их работа интересует их больше, чем есть на самом деле. Один из способов проверить такие утверждения — провести следующий мысленный эксперимент: если бы их работа не приносила хорошего дохода, стали бы они устраиваться на дневную работу, делая что-то другое, чтобы заниматься этим в свободное время? Многие математики, ученые и инженеры так и поступали. Исторически многие так и поступали . Но я не думаю, что так поступали бы многие инвестиционные банкиры.



Этот мысленный эксперимент также полезен для различения факультетов университета.

Пол Грем. Сентябрь 2024.

Источник: https://paulgraham.com/when.html