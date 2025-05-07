Виталий Авдеев: Если поисковики про вас забудут — это катастрофа

Я, Борис Мальцев, основатель «Клерка», задаю вопросы Виталию в рамках нашего Telegram-интервью. Говорим не только о трафике и контенте, но и о бизнесе: из чего он состоит, как устроена монетизация, какие юрлица стоят за проектами и как всё это растёт.
Вопрос:
Как изменилась аудитория сайта и за счёт чего приходит трафик?
Виталий Авдеев:
Май — месяц праздников, и в этом году он особенно насыщен. Хочу поздравить всех с наступающим Днём Победы. В Калининградской области, где я живу, много мест, которые напоминают о великом подвиге нашего народа. Стоит зайти в немецкие форты — и становится ясно, насколько тяжело было наступающим: пятнадцать крепостей окружали город, превращая его в неприступную цитадель.
Теперь — к сайту.
📌 Аудитория:
Оценить профессиональный состав точно сложно. Мы периодически проводим опросы, но в них чаще участвуют постоянные читатели, в основном бухгалтеры и аудиторы, — поэтому их доля в результатах завышена. Сейчас к этой аудитории добавилось много других «белых воротничков». Женская аудитория по-прежнему преобладает — около 60%, по данным Яндекс.Метрики.
📌 Что читают:
Самые востребованные разделы — это бухгалтерские статьи (у нас их десятки тысяч), курсы валют, информация об организациях и ИП, включая бухгалтерскую отчетность, а также новости.
📌 Трафик:
Основной источник — поисковые системы: Яндекс и Google. Мы, как и большинство сайтов, сильно от них зависим. Если поисковик «забудет» про сайт — это катастрофа.
Важно: за все годы существования Audit-it.ru мы не покупали ссылки, не занимались активным SEO-продвижением. Но всегда старались размещать материалы грамотно — с учетом требований и «симпатий» поисковиков.
📌 Мониторинг:
Глубокой аналитикой я не занимаюсь, но посещаемость и рекламную отдачу отслеживаю ежедневно. Даже незначительная оптимизация блоков РСЯ или партнёрских сетей может ощутимо повлиять на доход. Этому я уделяю много внимания.
📌 Контекст:
Это не стенограмма интервью и не расшифровка Zoom-звонка. Это фрагмент живого диалога, который проходит в Telegram. Мы запустили новый формат интервью — «Тот еще разговор» онлайн. Без монтажа и сценариев, прямо в чате. Вот его адрес: https://t.me/avdeevklerk
Первым гостем стал Виталий Авдеев. В течение нескольких дней он отвечает на вопросы редакции, Бориса Мальцева и пользователей «Клерка».
Вы можете не только читать интервью, но и задать свой вопрос прямо в комментариях. Эксперт ответит публично — без редактуры, добавит ссылки, документы и все, что может быть полезно.
📲 Все вопросы и ответы — читайте в интервью: https://t.me/avdeevklerk.
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