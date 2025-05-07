Виталий Авдеев: Если поисковики про вас забудут — это катастрофа

Я, Борис Мальцев, основатель «Клерка», задаю вопросы Виталию в рамках нашего Telegram-интервью. Говорим не только о трафике и контенте, но и о бизнесе: из чего он состоит, как устроена монетизация, какие юрлица стоят за проектами и как всё это растёт.

Вопрос: Как изменилась аудитория сайта и за счёт чего приходит трафик?

Виталий Авдеев:

Май — месяц праздников, и в этом году он особенно насыщен. Хочу поздравить всех с наступающим Днём Победы. В Калининградской области, где я живу, много мест, которые напоминают о великом подвиге нашего народа. Стоит зайти в немецкие форты — и становится ясно, насколько тяжело было наступающим: пятнадцать крепостей окружали город, превращая его в неприступную цитадель.

Теперь — к сайту.

📌 Аудитория:

Оценить профессиональный состав точно сложно. Мы периодически проводим опросы, но в них чаще участвуют постоянные читатели, в основном бухгалтеры и аудиторы, — поэтому их доля в результатах завышена. Сейчас к этой аудитории добавилось много других «белых воротничков». Женская аудитория по-прежнему преобладает — около 60%, по данным Яндекс.Метрики.

📌 Что читают:

Самые востребованные разделы — это бухгалтерские статьи (у нас их десятки тысяч), курсы валют, информация об организациях и ИП, включая бухгалтерскую отчетность, а также новости.

📌 Трафик:

Основной источник — поисковые системы: Яндекс и Google. Мы, как и большинство сайтов, сильно от них зависим. Если поисковик «забудет» про сайт — это катастрофа.

Важно: за все годы существования Audit-it.ru мы не покупали ссылки, не занимались активным SEO-продвижением. Но всегда старались размещать материалы грамотно — с учетом требований и «симпатий» поисковиков.

📌 Мониторинг:

Глубокой аналитикой я не занимаюсь, но посещаемость и рекламную отдачу отслеживаю ежедневно. Даже незначительная оптимизация блоков РСЯ или партнёрских сетей может ощутимо повлиять на доход. Этому я уделяю много внимания.