Запустили первое сообщество для участников курса. Очень волнуемся

Мы запустили первое сообщество для участников курса — место, где можно обсуждать темы, задавать вопросы и получать поддержку. Это шаг к более живому и полезному обучению. Очень хочется, чтобы получилось.

Хочу поделиться с вами новостью, которая для меня лично — очень важна.

Мы начали создавать отдельные сообщества для каждого курса в Центре обучения Клерка. Это места, где участники смогут общаться друг с другом, задавать вопросы кураторам и экспертам, делиться кейсами, не оставаться наедине с новой темой.

Давно хотелось, чтобы обучение у нас на Клерке было не просто просмотром уроков, а чем-то большим. Чтобы бухгалтеры могли общаться друг с другом, задавать вопросы кураторам, делиться практикой, не чувствовать себя один на один с новой темой. Идею предложил я сам — и рад, что мы её реализуем. Очень сильно переживаю, надеюсь, это будет полезным идля студентов и для нас.

Долго думали, где это делать — в Телеграме или где-то ещё. В итоге решили: лучше всего — прямо у нас на форуме, в инфраструктуре Клерка. Потому что там реально больше возможностей: можно гибко настраивать доступы, делать приватные разделы, подключать кураторов, организовывать обсуждения по темам. Всё под рукой, удобно и безопасно.

И вот — запущено первое сообщество. Если у вас есть доступ к курсу, вы уже можете делать публикации и задавать свои первые вопросы здесь: Бухгалтер маркетплейсов (сообщество курса)

Начали с самого популярного курса — «Бухгалтер маркетплейса». В группе уже 246 человек (вот тут можно посмотреть), и сообщество только-только открылось. Пока все присматриваются, но я надеюсь, что оно скоро оживёт.

🔓 Доступ к сообществу получает каждый, кто записан на курс.

Мы это делаем не ради галочки. Нам реально важно, чтобы курсы были полезными, живыми, понятными.

Я сам читаю комментарии . Слежу, что обсуждают, где возникают вопросы, что стоит доработать или переформулировать.

Так что пишите всё честно . И если что-то не так — не молчите. Но и если было хорошо — напишите тоже, пожалуйста. Это важно.

Спасибо, что учитесь у нас. Спасибо, что даёте обратную связь. Мы с командой очень стараемся — и будем стараться дальше.