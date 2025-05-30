В расширенном поиске контрагентов появились новые фильтры

Здравствуйте, корпоративные Шерлоки! Пока вы страдали, пробиваясь через дебри ИНН и забытые ОООшки, мы решили взяться за ум (или хотя бы сделать вид). Представляем: расширенный поиск контрагентов теперь как будто из 2025-го!

📦 Новые фильтры — теперь можно искать по дате регистрации, уставному капиталу, региону и виду деятельности. То есть вы наконец-то сможете отсеять ИП-шников с уставным капиталом в 10 рублей, зарегистрированных на кухне в Биробиджане.

🧠 Интерфейс обновили — теперь можно искать не только по ИНН и названию, но и по критериям, которые вы реально хотите использовать. О да, мечты сбываются. Осталось только, чтобы система сама выбирала вам идеального контрагента и готовила кофе.

🚀 Производительность улучшили — теперь поиск летает как на Red Bull. Даже если вы зачем-то решили найти всех поставщиков в Приморском крае с капиталом выше миллиона. Потому что... почему бы и нет?

⚠️ Только не радуйтесь раньше времени — всё это пока в тестовом режиме. Так что если что-то пойдёт не так (а оно обязательно пойдёт), пишите нам. Мы любим жалобы почти так же сильно, как баги в продакшене.

Что вообще за штука?

Это «Проверка контрагентов» — сервис, созданный для тех, кто боится нарваться на очередного «ООО Рога и Копыта», но всё равно периодически на них нарывается. Мы берём данные из священных скрижалей — ЕГРЮЛ, арбитража, ФНС и прочих учреждений, где бумажки важнее людей.

📎 Попробуйте это чудо-юдо по ссылке: klerk.ru/tool/ocompany

Трафик

Ну и добавлю сюда график статистики посещаемости нашей «Проверки контрагентов» для истории. Чую, что скоро взлетит.