Три дня и тысяча бухгалтеров: как проходит онлайн-конференция «Клерка», и почему теперь хочется еще
На повестке VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — всё: от ВЭД до «где мои подарки». И вот что говорят спикеры, когда они не в Excel:
«Это был мой первый опыт выступления на онлайн-конференции. Было непривычно — говорить в камеру, а не в живые глаза коллег», — поделилась своими впечатлениями Елена Климова, эксперт по ВЭД, которая умеет объяснить экспорт даже вашей бабушке.
«Конференция, организация и спикеры очень понравились… 10 из 10 🔥», — сказала Ольга Кошкина, человек, которому доверили 300 компаний. А вы даже кошку в отпуск боитесь оставить.
«Мне очень понравился онлайн-формат конференции Клерка — очень крутой! Понравилось всё: опыт работы перед камерой, организация процесса, ведущие, спикеры. Буду рада принять участие в следующей конференции! Спасибо Клерку!», — дала комментарий перед своим выступлением спикер Алисия Цайлер, маркетолог-исследователь, эксперт по ИИ, человек, который умеет одновременно быть амбассадором, партнёром и душой компании (Калининград на связи).
Бухгалтеры доказали: они не только заполняют отчётность на автопилоте, но и умеют спорить, учиться и делать это в чате, пока варится борщ.
📌 Записи будут доступны участникам в ближайшее время. Смотрите, кайфуйте.
Увидимся на следующей конференции. Мы снова всё сделаем онлайн — но с таким размахом, будто снимаем блокбастер про НДС.
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