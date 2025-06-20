Три дня и тысяча бухгалтеров: как проходит онлайн-конференция «Клерка», и почему теперь хочется еще

VIII Всероссийская бухгалтерская конференция проходит онлайн, но в сердечке — оффлайн. Три дня. Десятки тем. Сотни вопросов. И тысячи бухгалтеров по всей стране, которые решили: «Да, в Zoom тоже можно почувствовать профессиональную любовь, если это от Клерка».

На повестке VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — всё: от ВЭД до «где мои подарки». И вот что говорят спикеры, когда они не в Excel:

«Это был мой первый опыт выступления на онлайн-конференции. Было непривычно — говорить в камеру, а не в живые глаза коллег», — поделилась своими впечатлениями Елена Климова, эксперт по ВЭД, которая умеет объяснить экспорт даже вашей бабушке.

«Конференция, организация и спикеры очень понравились… 10 из 10 🔥», — сказала Ольга Кошкина, человек, которому доверили 300 компаний. А вы даже кошку в отпуск боитесь оставить.

«Мне очень понравился онлайн-формат конференции Клерка — очень крутой! Понравилось всё: опыт работы перед камерой, организация процесса, ведущие, спикеры. Буду рада принять участие в следующей конференции! Спасибо Клерку!», — дала комментарий перед своим выступлением спикер Алисия Цайлер, маркетолог-исследователь, эксперт по ИИ, человек, который умеет одновременно быть амбассадором, партнёром и душой компании (Калининград на связи).

Бухгалтеры доказали: они не только заполняют отчётность на автопилоте, но и умеют спорить, учиться и делать это в чате, пока варится борщ.

📌 Записи будут доступны участникам в ближайшее время. Смотрите, кайфуйте.

Увидимся на следующей конференции. Мы снова всё сделаем онлайн — но с таким размахом, будто снимаем блокбастер про НДС.