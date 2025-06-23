Записал «Тот еще разговор» с Антоном Середой сооснователем BRUNO — следите, будет жарко

Полтора часа откровенного разговора с Антоном Середой, сооснователем проекта BRUNO, и бизнес-трекером Юрием Мео. Обсудили, как облачный сервис для контроля уборки вырастает в серьёзный B2B‑бизнес: с оборота в 10 млн рублей в 2024‑м до амбициозных 37 млн в 2025‑м.

Антон умеет продавать. Он точно знает, что нужно управляющим компаниям, девелоперам и фитнес-клубам. И, кажется, совсем не боится конкуренции — даже если его продукт ворует Дмитрий и делает интеграцию с 1С-Фитнес. Сам Антон, кстати, категорически против любых связок с 1С. Принципиально.

До 2022 года Антон Середа работал в польской компании, которая занималась IT-обслуживанием фитнес-клубов — и хорошо знал изнутри, как устроены процессы, где теряются деньги и где всё держится на бумажках и "на честном слове". Но после начала 2022 года всё изменилось: работа с Европой приостановилась, и Антон решил сосредоточиться на собственном проекте в России. Так появилась идея BRUNO — цифрового решения, которое закрыло боль, знакомую ему лично: контроль за качеством уборки в местах с высоким трафиком.

Сначала — небольшие пилоты, потом — первая управляющая компания, первый жилой комплекс, фитнес-клуб. Сегодня BRUNO работает уже на 50 объектах по всей России и в Казахстане, а оборот в 2024 году составил 10 млн рублей. На 2025 год цель — 37 млн. Антон больше не отвлекается на внешние рынки и партнёрства — всё внимание на развитие сервиса внутри страны и расширение в смежные B2B‑ниши: бизнес-центры, медучреждения, аэропорты, вокзалы, общепит.

BRUNO — это не просто контроль уборки. Это B2B‑продукт, у которого наконец появился рынок.

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