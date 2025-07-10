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Борис Мальцев

Что делать россиянину после получения второго гражданства: разбор на примере Германии

Моя дочь наконец-то получила немецкое гражданство, и я хочу понять, как правильно ей поступить, чтобы не конфликтовать с РФ. Спросил ChatGPT, и он мне подготовил вот такой ответ. Если у меня есть подписчики, которые разбираются в теме, напишите в комментариях — всё ли правильно?
Что делать россиянину после получения второго гражданства: разбор на примере Германии

Согласно российскому законодательству (ФЗ № 62‑ФЗ «О гражданстве» и Приказ МВД № 994 от 31.12.2019), вы как гражданин РФ, получивший гражданство Германии, обязаны уведомить российские органы внутри 60 дней:

📝 Куда и когда уведомлять

Если ваша дочь получила немецкий паспорт, то в течение 60 календарных дней она обязана уведомить МВД России. Это можно сделать:

  • лично в отделении МВД по месту регистрации;

  • через портал «Госуслуги»;

  • если она за границей — в ближайшем консульстве РФ, но тогда срок начинается с момента въезда в Россию, и уведомить надо в течение 30 дней после возвращения.
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📄 Как подать уведомление

Уведомление подаётся по форме, утверждённой МВД. К ней прилагаются копии:

  • российского паспорта;

  • немецкого паспорта (страница с фото).
    После подачи нужно сохранить отрывной талон или уведомление о приёме на «Госуслугах» как подтверждение.
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🇷🇺 Правовой статус и пересечения границы

РФ не признаёт наличие второго гражданства при осуществлении прав и обязанностей гражданина РФ на территории страны. Поэтому даже с немецким паспортом дочь будет считаться только гражданкой РФ — и обязана пересекать границу с Россией только по российскому паспорту.
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⚠️ Ответственность за нарушение

Если не уведомить вовремя:

  • административный штраф — от 500 до 1 000 рублей;

  • если скрыла намеренно — уголовная ответственность: штраф до 200 000 рублей или до 400 часов обязательных работ.
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Резюме действий:

Действие

Срок

Способ подачи

Получили немецкий паспорт

в течение 60 дней

МВД по месту регистрации или на «Госуслугах»

Находитесь за границей?

в течение 30 дней после въезда в РФ

Через консульство, МВД или Госуслуги

Итог: да, уведомлять обязательно. Главное — уложиться в срок, оформить всё официально и сохранить подтверждение отправки.

Дата публикации: 10.07.2025, 15:03

Информации об авторе

Борис Мальцев

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 378 подписчиков 8 330 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

2
  • 1337452@

    поздравляю в любом случае!

  • 1337452@

    если не въезжать в страну, то можно не торопиться подавать. такая же хрень, по-моему, с извещениями о ВНЖ. половина подает, вторая половина - нет. теоретически, можно придраться при повторном въезде в рф, сопряженным с подачей уведомления. если установят, что уже въезжал, когда было гражданство - то могут посчитать, что в первый раз скрыл намеренно. со всеми последствиями.

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