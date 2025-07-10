Что делать россиянину после получения второго гражданства: разбор на примере Германии
Согласно российскому законодательству (ФЗ № 62‑ФЗ «О гражданстве» и Приказ МВД № 994 от 31.12.2019), вы как гражданин РФ, получивший гражданство Германии, обязаны уведомить российские органы внутри 60 дней:
📝 Куда и когда уведомлять
Если ваша дочь получила немецкий паспорт, то в течение 60 календарных дней она обязана уведомить МВД России. Это можно сделать:
лично в отделении МВД по месту регистрации;
через портал «Госуслуги»;
если она за границей — в ближайшем консульстве РФ, но тогда срок начинается с момента въезда в Россию, и уведомить надо в течение 30 дней после возвращения.
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📄 Как подать уведомление
Уведомление подаётся по форме, утверждённой МВД. К ней прилагаются копии:
российского паспорта;
немецкого паспорта (страница с фото).
После подачи нужно сохранить отрывной талон или уведомление о приёме на «Госуслугах» как подтверждение.
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🇷🇺 Правовой статус и пересечения границы
РФ не признаёт наличие второго гражданства при осуществлении прав и обязанностей гражданина РФ на территории страны. Поэтому даже с немецким паспортом дочь будет считаться только гражданкой РФ — и обязана пересекать границу с Россией только по российскому паспорту.
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⚠️ Ответственность за нарушение
Если не уведомить вовремя:
административный штраф — от 500 до 1 000 рублей;
если скрыла намеренно — уголовная ответственность: штраф до 200 000 рублей или до 400 часов обязательных работ.
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Резюме действий:
Действие
Срок
Способ подачи
Получили немецкий паспорт
в течение 60 дней
МВД по месту регистрации или на «Госуслугах»
Находитесь за границей?
в течение 30 дней после въезда в РФ
Через консульство, МВД или Госуслуги
✅ Итог: да, уведомлять обязательно. Главное — уложиться в срок, оформить всё официально и сохранить подтверждение отправки.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии2
поздравляю в любом случае!
если не въезжать в страну, то можно не торопиться подавать. такая же хрень, по-моему, с извещениями о ВНЖ. половина подает, вторая половина - нет. теоретически, можно придраться при повторном въезде в рф, сопряженным с подачей уведомления. если установят, что уже въезжал, когда было гражданство - то могут посчитать, что в первый раз скрыл намеренно. со всеми последствиями.