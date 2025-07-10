Моя дочь наконец-то получила немецкое гражданство, и я хочу понять, как правильно ей поступить, чтобы не конфликтовать с РФ. Спросил ChatGPT, и он мне подготовил вот такой ответ. Если у меня есть подписчики, которые разбираются в теме, напишите в комментариях — всё ли правильно?

Согласно российскому законодательству (ФЗ № 62‑ФЗ «О гражданстве» и Приказ МВД № 994 от 31.12.2019), вы как гражданин РФ, получивший гражданство Германии, обязаны уведомить российские органы внутри 60 дней:

📝 Куда и когда уведомлять

Если ваша дочь получила немецкий паспорт, то в течение 60 календарных дней она обязана уведомить МВД России. Это можно сделать:

лично в отделении МВД по месту регистрации;

через портал «Госуслуги»;

если она за границей — в ближайшем консульстве РФ, но тогда срок начинается с момента въезда в Россию, и уведомить надо в течение 30 дней после возвращения.

Источник →

Доп. источник →

📄 Как подать уведомление

Уведомление подаётся по форме, утверждённой МВД. К ней прилагаются копии:

российского паспорта;

немецкого паспорта (страница с фото).

После подачи нужно сохранить отрывной талон или уведомление о приёме на «Госуслугах» как подтверждение.

Источник →

Доп. источник →

🇷🇺 Правовой статус и пересечения границы

РФ не признаёт наличие второго гражданства при осуществлении прав и обязанностей гражданина РФ на территории страны. Поэтому даже с немецким паспортом дочь будет считаться только гражданкой РФ — и обязана пересекать границу с Россией только по российскому паспорту.

Источник →

Доп. источник →

⚠️ Ответственность за нарушение

Если не уведомить вовремя:

административный штраф — от 500 до 1 000 рублей;

если скрыла намеренно — уголовная ответственность: штраф до 200 000 рублей или до 400 часов обязательных работ.

Источник →

Резюме действий:

Действие Срок Способ подачи Получили немецкий паспорт в течение 60 дней МВД по месту регистрации или на «Госуслугах» Находитесь за границей? в течение 30 дней после въезда в РФ Через консульство, МВД или Госуслуги

✅ Итог: да, уведомлять обязательно. Главное — уложиться в срок, оформить всё официально и сохранить подтверждение отправки.