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Борис Мальцев
Вебинары для бухгалтеров
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«Клерк» + Pressfeed: вебинар о вайбкодинге и о том, почему «Клерк» — крутое технологичное медиа

Проекты, на которые уходила неделя, теперь делаем за четыре минуты.

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«Клерк» + Pressfeed: вебинар о вайбкодинге и о том, почему «Клерк» — крутое технологичное медиа

Год назад мы создали в «Клерке» отдел вайбкодинга. Сегодня из него выросла полноценная команда фронтенд- и бэкенд-разработки, которая изменила скорость работы всего проекта.

Вместе с Pressfeed мы провели вебинар и рассказали, как научились использовать ИИ в разработке. Некоторые проекты, которые раньше штатные программисты делали неделю, теперь запускаются за четыре минуты. Это не шутка и не рекламное преувеличение.

Отдел вайбкодинга мы создали вместе с 20-летним @Олег Мальцев. Сначала это был эксперимент, но очень быстро стало понятно: ИИ не просто помогает писать код, а полностью меняет правила разработки.

На вебинаре Олег показал, как устроена эта работа и как с помощью вайбкодинга создавать калькуляторы, тренажеры, игры и другие интерактивные продукты. А редакционный директор «Клерка» @Александр Табернакулов рассказал о самом «Клерке» и о том, зачем медиа собственная команда разработки.

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Информации об авторе

Борис Мальцев

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 338 подписчиков8 412 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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